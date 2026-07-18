Menurut laporan tersebut, pihak klub tempat Watkins bermain saat ini baru bersedia melakukan pembicaraan jika tawaran yang diajukan melebihi 40 juta euro, mengingat kontraknya saat ini masih berlaku hingga tahun 2028. Selain biaya transfer, akan ada pula biaya gaji sekitar 30 juta euro untuk kontrak berdurasi tiga tahun.

Watkins saat ini masih berada di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana ia akan menghadapi Prancis bersama timnas Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu malam. Sejauh ini, pemain serang tersebut baru mencatatkan enam menit bermain di turnamen ini, yang ia dapatkan saat kemenangan 2-0 dalam pertandingan fase grup melawan Panama.