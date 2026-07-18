Fenerbahçe terus menggenjot perencanaan skuadnya untuk musim baru dan, menurut Sabah Spor, kini juga mengincar Olli Watkins, pemain timnas Inggris yang berlaga di Piala Dunia, dari Aston Villa. Namun, untuk merekrut penyerang berusia 30 tahun itu, klub papan atas Turki tersebut harus merogoh kocek dalam-dalam.
Diterjemahkan oleh
Hanya enam menit di Piala Dunia! Klub papan atas Turki kabarnya membujuk pemain cadangan Inggris dengan kontrak senilai 30 juta euro
Menurut laporan tersebut, pihak klub tempat Watkins bermain saat ini baru bersedia melakukan pembicaraan jika tawaran yang diajukan melebihi 40 juta euro, mengingat kontraknya saat ini masih berlaku hingga tahun 2028. Selain biaya transfer, akan ada pula biaya gaji sekitar 30 juta euro untuk kontrak berdurasi tiga tahun.
Watkins saat ini masih berada di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana ia akan menghadapi Prancis bersama timnas Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu malam. Sejauh ini, pemain serang tersebut baru mencatatkan enam menit bermain di turnamen ini, yang ia dapatkan saat kemenangan 2-0 dalam pertandingan fase grup melawan Panama.
Fenerbahçe memperkuat skuadnya: Akankah Watkins menyusul Greenwood?
Bersama Aston Villa, Watkins berhasil menjuarai Liga Europa musim lalu setelah menang 3-0 atas SC Freiburg di final; dalam 55 pertandingan resmi untuk klub asal Birmingham tersebut, ia mencetak 21 gol dan memberikan lima assist.
Bagi Fenerbahçe, Watkins akan menjadi rekrutan baru asal Inggris kedua pada musim panas ini, setelah Mason Greenwood yang didatangkan dari Marseille seharga 39 juta euro. Selain itu, Fenerbahçe juga telah menyelesaikan transfer Sidiki Cherif, Vedat Muriqi, dan Nathan Ake.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami