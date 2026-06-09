Di antaranya adalah BVB dan FC Bayern München, yang menurut berbagai laporan media yang sejalan telah mundur dari perburuan tersebut akibat tuntutan gaji yang sangat tinggi dari pihak pemain. Sebaliknya, menurut kicker, FC Liverpool—berlawanan dengan laporan lain—memiliki peluang kecil untuk mendapatkan pemain tersebut. Sebaliknya, Leverkusen tampaknya sedikit lebih unggul.

Kepastian mengenai pelatih pada hari Jumat mungkin telah menghilangkan keraguan terakhir Eichhorn. Pemain berusia 16 tahun itu dilaporkan telah menunggu dengan sabar untuk mengetahui siapa yang akan menggantikan Kasper Hjulmand di Werkself. Komitmen semacam itu tentu saja dapat dianggap sebagai indikasi akan adanya perpindahan yang akan segera terjadi. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa ia telah melakukan komunikasi dengan pelatih baru B04, Carles Martinez.

Selain itu, Martinez memiliki reputasi yang sangat baik sebagai pembina talenta, yang juga memiliki kesamaan dengan mantan pelatih sukses Bayer, Xabi Alonso. Gaya permainannya yang berorientasi pada penguasaan bola juga akan menguntungkan gaya bermain Eichhorn, yang memiliki kekuatan besar di lini tengah bertahan.

Sementara itu, Leipzig menonjol terutama berkat banyak contoh sukses dari masa lalu. Pindah ke klub asal Sachsen ini terbukti menjadi langkah yang tepat bagi beberapa talenta - antara lain Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai, atau saat ini Yan Diomande. Namun, Leverkusen juga tidak kalah dalam hal ini. Ibrahim Maza, yang baru pindah dari Berlin ke Bayer musim panas lalu, saat ini menjadi contoh nyata perkembangan tersebut. Keduanya dikabarkan menjalin komunikasi yang erat.