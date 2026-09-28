Kapten Portugal Cristiano Ronaldo mengalami momen langka dalam karier internasionalnya saat kemenangan 2-1 di UEFA Nations League atas Norwegia pada Minggu di Oslo. Pelatih kepala Jorge Jesus memilih membiarkan penyerang berusia 41 tahun itu tetap berada di bangku cadangan sepanjang 90 menit.

Keputusan itu menandai pertama kalinya dalam 18 tahun Ronaldo menyaksikan pertandingan internasional kompetitif resmi dari awal hingga akhir tanpa tampil.

Kejadian terakhir terjadi pada Euro 2008, ketika Portugal menelan kekalahan 2-0 dari Swiss di fase grup.