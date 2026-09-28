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'Hanya dia yang bisa menjawab!' - Mengapa Cristiano Ronaldo yang murka mengabaikan para penggemar setelah jarang dicadangkan Portugal
Ronaldo tetap dicadangkan untuk pertama kalinya dalam 18 tahun
Kapten Portugal Cristiano Ronaldo mengalami momen langka dalam karier internasionalnya saat kemenangan 2-1 di UEFA Nations League atas Norwegia pada Minggu di Oslo. Pelatih kepala Jorge Jesus memilih membiarkan penyerang berusia 41 tahun itu tetap berada di bangku cadangan sepanjang 90 menit.
Keputusan itu menandai pertama kalinya dalam 18 tahun Ronaldo menyaksikan pertandingan internasional kompetitif resmi dari awal hingga akhir tanpa tampil.
Kejadian terakhir terjadi pada Euro 2008, ketika Portugal menelan kekalahan 2-0 dari Swiss di fase grup.
- NTB
Penyerang melewatkan apresiasi kepada suporter selepas pertandingan di Oslo
Menurut O Jogo, setelah peluit akhir berbunyi, Ronaldo menambah bahan perbincangan pascalaga dengan langsung menuju lorong stadion. Saat rekan-rekan setimnya berkumpul di lapangan untuk bertepuk tangan kepada 500 pendukung Portugal yang datang ke Ullevaal Stadium, sang kapten terlihat tidak ada di sana.
Menanggapi insiden tersebut setelah pertandingan, Jesus mengakui ia tidak menyadari kepergian lebih awal dari kaptennya itu pada saat kejadian.
Sang manajer mengonfirmasi bahwa ia berniat menggelar pembicaraan secara pribadi dengan Ronaldo terkait tugasnya sebagai kapten tim.
Jesus menjelaskan keputusan taktis dan membela rotasi skuad
Memuji organisasi pertahanan Portugal dan eksekusi taktis mereka di Oslo, Jesus membela keputusannya untuk tidak menurunkan Ronaldo dari bangku cadangan. Sang pelatih kepala menjelaskan bahwa alur pertandingan tidak membenarkan masuknya penyerang dengan profil spesifik seperti Ronaldo.
Jesus menegaskan kembali bahwa absen pada laga melawan Norwegia tidak menandakan berkurangnya peran superstar Al-Nassr tersebut.
"Hanya dia yang bisa menjawab itu," kata Jesus terkait penolakan dari suporter. "Faktanya, hanya karena dia tidak bermain hari ini bukan berarti saya tidak mengandalkannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memainkannya, tetapi saya tidak merasa perubahan itu membenarkan memasukkan penyerang dengan karakteristik seperti Cris."
- Bildbyran
Portugal bersiap menghadapi Denmark sebagai pemuncak grup
Portugal menuntaskan pemulihan pascapertandingan mereka di Oslo sebelum pulang untuk mempersiapkan laga Nations League berikutnya melawan Denmark. Tim asuhan Jesus berupaya melanjutkan kemenangan atas Wales dan Norwegia demi mengukuhkan posisi puncak di Grup A.
Jesus menegaskan bahwa Ronaldo tetap menjadi opsi utama untuk menjadi starter pada laga mendatang melawan Denmark.
Ronaldo ingin merebut kembali tempatnya di susunan starter untuk pertandingan kandang tersebut.
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