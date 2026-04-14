Gwinn mengejar bola yang memantul dan secara tidak beruntung, namun dengan keras, dijatuhkan oleh Melanie Brunnthaler saat sedang berlari kencang (menit ke-28). Dalam benturan tersebut, Gwinn terjatuh dengan keras dan tanpa pengereman, bahunya menghantam rumput, dan ia langsung menjerit kesakitan. Brunnthaler mendapat kartu kuning setelah melakukan tekel tersebut.

Setelah istirahat perawatan yang cukup lama, Gwinn awalnya kembali ke lapangan, namun beberapa menit kemudian tetap harus diganti—sambil memprotes keputusan pelatih tim nasional Christian Wück. "Sudah sakit hanya dengan melihatnya. Kami selalu merasa sangat khawatir saat Giulia Gwinn tergeletak di lapangan," kata komentator ZDF Claudia Neumann

Pemain berusia 26 tahun itu tampaknya dapat menggerakkan bahu dan lengannya tanpa masalah atau keluhan yang berarti dan sebenarnya ingin melanjutkan permainan, namun Wück bersikeras mengambil tindakan pencegahan dan memasukkan Carlotta Wamser ke dalam permainan. Gwinn segera menuju ruang ganti untuk pemeriksaan lebih lanjut guna menyingkirkan kemungkinan robekan sendi bahu atau cedera pada tulang selangka.

"Saya belum tahu, kami menariknya keluar demi keamanan. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan dan saya harap ini bukan hal yang serius," jelas Wück langsung setelah peluit akhir berbunyi di ZDF.