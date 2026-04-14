Momen menegangkan bagi FC Bayern dan tim nasional Jerman: Kapten Giulia Gwinn harus ditarik keluar setelah kurang lebih setengah jam pertandingan, akibat tekel keras yang dialaminya, dalam kemenangan 5-1 (1-0) pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan Austria.
"Hanya dengan melihatnya saja sudah terasa sakit!" FC Bayern dan DFB sangat khawatir atas kondisi Giulia Gwinn setelah terjadi tekel keras
Gwinn mengejar bola yang memantul dan secara tidak beruntung, namun dengan keras, dijatuhkan oleh Melanie Brunnthaler saat sedang berlari kencang (menit ke-28). Dalam benturan tersebut, Gwinn terjatuh dengan keras dan tanpa pengereman, bahunya menghantam rumput, dan ia langsung menjerit kesakitan. Brunnthaler mendapat kartu kuning setelah melakukan tekel tersebut.
Setelah istirahat perawatan yang cukup lama, Gwinn awalnya kembali ke lapangan, namun beberapa menit kemudian tetap harus diganti—sambil memprotes keputusan pelatih tim nasional Christian Wück. "Sudah sakit hanya dengan melihatnya. Kami selalu merasa sangat khawatir saat Giulia Gwinn tergeletak di lapangan," kata komentator ZDF Claudia Neumann
Pemain berusia 26 tahun itu tampaknya dapat menggerakkan bahu dan lengannya tanpa masalah atau keluhan yang berarti dan sebenarnya ingin melanjutkan permainan, namun Wück bersikeras mengambil tindakan pencegahan dan memasukkan Carlotta Wamser ke dalam permainan. Gwinn segera menuju ruang ganti untuk pemeriksaan lebih lanjut guna menyingkirkan kemungkinan robekan sendi bahu atau cedera pada tulang selangka.
"Saya belum tahu, kami menariknya keluar demi keamanan. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan dan saya harap ini bukan hal yang serius," jelas Wück langsung setelah peluit akhir berbunyi di ZDF.
Kehilangan Gwinn akan menjadi pukulan telak bagi FC Bayern menjelang pekan-pekan penentuan
Istirahat yang lebih lama bagi Gwinn akan sangat tidak tepat waktunya, terutama bagi FC Bayern. Tim wanita asal Munich ini masih berlaga di ketiga kompetisi. Meskipun gelar juara Bundesliga sudah tak terkejar lagi, mereka akan menghadapi tim tangguh FC Barcelona di semifinal Liga Champions. Di final Piala, tim wanita Bayern akan berhadapan dengan rival domestik terbesar mereka saat ini, Wolfsburg, pada 14 Mei.
Gwinn telah mengalami beberapa cedera, sebagian di antaranya cukup parah, yang menghambat kariernya. Ia sudah dua kali mengalami robekan ligamen silang; di Kejuaraan Eropa musim panas lalu, petualangannya berakhir setelah pertandingan pertama. Saat melakukan penyelamatan di pertandingan pembuka melawan Polandia, ia mengalami cedera ligamen medial di lutut dan absen untuk sisa turnamen.
Tanpa kaptennya, timnas Jerman bahkan berhasil mencapai semifinal setelah fase grup yang naik-turun dan pertarungan perempat final yang luar biasa melawan Prancis, di mana gol Aitana Bonmati pada babak perpanjangan waktu melawan Spanyol menghancurkan semua impian gelar juara.
Jerman nyaris tak memberi Austria kesempatan
Terlepas dari kejutan cedera yang menimpa Gwinn, tim nasional Jerman menjalani malam yang sukses — tim asuhan Wück yang bermain penuh semangat itu akhirnya menang telak dalam laga derbi melawan Austria di Nuremberg.
Nicole Anyomi (17'), Vivien Endemann (52'), Sarah Puntigam melalui gol bunuh diri (68'), serta Jule Brand yang tampil gemilang (76') dan Lea Schüller yang masuk sebagai pemain pengganti (83') mencetak gol-gol Jerman di hadapan 24.237 penonton, sementara Chiara D'Angelo (77') sempat memperkecil ketertinggalan. Jerman memperkuat posisi puncak klasemen Grup A4 dalam perjalanannya menuju perebutan gelar 2027 di Brasil; pada Sabtu (pukul 18.00), mereka akan kembali berhadapan dengan tim ÖFB yang selama ini tak terlalu mengancam di Ried.