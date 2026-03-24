Hanya dalam tujuh minggu, kabarnya sudah terancam dipecat: Kejutan besar di dunia kepelatihan Bundesliga?

Di satu sisi, gaya bermain Riera menimbulkan keraguan. Meskipun ia telah secara nyata menstabilkan lini pertahanan yang sebelumnya sangat rapuh di bawah asuhan pendahulunya, Dino Toppmöller, hal itu justru berdampak negatif pada lini serang. Lini serang yang seharusnya menjadi andalan tim ini tampil semakin kurang kreatif dalam beberapa pertandingan terakhir, seperti saat kekalahan 1-2 melawan Mainz pada hari Minggu atau hasil imbang 0-0 melawan FC St. Pauli. Bahkan saat melawan Heidenheim yang hampir pasti terdegradasi, tim ini hanya mampu mencetak satu gol.

Riera juga menimbulkan tanda tanya dengan konferensi persnya setelah kekalahan di Mainz, karena ia menyebut kemenangan timnya di Rheinhessen sebagai "keajaiban" jika Eintracht berhasil membawa pulang tiga poin dari Mainz. Ia menyoroti bahwa Frankfurt hanya menang sekali dalam 21 pertandingan tandang terakhir di Mainz. "Hari ini kami tidak berhasil menciptakan keajaiban," katanya dan menjelaskan: "Karena menurut saya, menang di sini adalah sebuah keajaiban – karena dalam 21 pertandingan, Eintracht hanya sekali menang di Mainz. Dari 21 kali, hanya sekali. Itu berarti, jika kami datang ke sini dan menang, itu akan menjadi keajaiban. Jadi, kami tidak berhasil menciptakan keajaiban itu."

Di sisi lain, dukungan untuk Riera di dalam tim semakin berkurang, karena para pemain menganggap arahan taktisnya terlalu rumit. Banyaknya rapat yang kadang berlangsung lebih dari satu jam membuat para pemain Frankfurt kewalahan. Keputusan untuk mencoret Mario Götze dari skuad di Mainz, meskipun ia dikabarkan akan memperpanjang kontraknya, serta kritik terbuka setelah kekalahan melawan Nullfünfer juga tidak diterima dengan baik oleh sebagian pihak.