Menurut informasi dari Sky, tekanan internal terhadap pelatih asal Spanyol tersebut semakin meningkat setelah hanya tujuh minggu menjabat. Beberapa hal pun kini menjadi sorotan kritis.
Hanya dalam tujuh minggu, kabarnya sudah terancam dipecat: Kejutan besar di dunia kepelatihan Bundesliga?
Di satu sisi, gaya bermain Riera menimbulkan keraguan. Meskipun ia telah secara nyata menstabilkan lini pertahanan yang sebelumnya sangat rapuh di bawah asuhan pendahulunya, Dino Toppmöller, hal itu justru berdampak negatif pada lini serang. Lini serang yang seharusnya menjadi andalan tim ini tampil semakin kurang kreatif dalam beberapa pertandingan terakhir, seperti saat kekalahan 1-2 melawan Mainz pada hari Minggu atau hasil imbang 0-0 melawan FC St. Pauli. Bahkan saat melawan Heidenheim yang hampir pasti terdegradasi, tim ini hanya mampu mencetak satu gol.
Riera juga menimbulkan tanda tanya dengan konferensi persnya setelah kekalahan di Mainz, karena ia menyebut kemenangan timnya di Rheinhessen sebagai "keajaiban" jika Eintracht berhasil membawa pulang tiga poin dari Mainz. Ia menyoroti bahwa Frankfurt hanya menang sekali dalam 21 pertandingan tandang terakhir di Mainz. "Hari ini kami tidak berhasil menciptakan keajaiban," katanya dan menjelaskan: "Karena menurut saya, menang di sini adalah sebuah keajaiban – karena dalam 21 pertandingan, Eintracht hanya sekali menang di Mainz. Dari 21 kali, hanya sekali. Itu berarti, jika kami datang ke sini dan menang, itu akan menjadi keajaiban. Jadi, kami tidak berhasil menciptakan keajaiban itu."
Di sisi lain, dukungan untuk Riera di dalam tim semakin berkurang, karena para pemain menganggap arahan taktisnya terlalu rumit. Banyaknya rapat yang kadang berlangsung lebih dari satu jam membuat para pemain Frankfurt kewalahan. Keputusan untuk mencoret Mario Götze dari skuad di Mainz, meskipun ia dikabarkan akan memperpanjang kontraknya, serta kritik terbuka setelah kekalahan melawan Nullfünfer juga tidak diterima dengan baik oleh sebagian pihak.
Albert Riera: Hanya tiga kemenangan dalam tujuh pertandingan
"Saya bisa menawarkan solusi dan menentukan cara kita harus bergerak. Tapi saya berdiri di sini di garis, saya tidak bisa melakukan umpan terakhir. "Anda tahu, terkadang saya melihat celah, tapi pemain tidak," kata Riera setelah peluit akhir berbunyi, dan menambahkan: "Ini bukan untuk mengkritik para pemain, tapi pada akhirnya, di kuarter terakhir, itulah kualitas para pemain. Saya selalu mengatakan bahwa kami para pelatih bisa mengajarkan segalanya kepada para pemain, tapi pada akhirnya yang terpenting adalah kualitas."
Riera sudah menimbulkan kehebohan dengan pernyataan-pernyataan mencoloknya segera setelah kedatangannya dan antara lain menekankan: "Jika saya menyuruh para pemain saya untuk melompat dari balkon, mereka pun akan melakukannya." Namun sejauh ini, gaya kepemimpinannya yang agresif tampaknya belum membuahkan hasil. Catatan yang agak mengecewakan setelah tujuh pertandingan: Tiga kemenangan, dua seri, dan dua kekalahan - dengan selisih gol 10:6. Hasilnya adalah rata-rata poin 1,57.
Tidak lolos ke kompetisi Eropa? Eintracht Frankfurt mengincar Piala DFB
Selisih poin antara tim peringkat ketujuh dengan zona kualifikasi kompetisi Eropa kini mencapai delapan poin. Jika SC Freiburg yang berada di peringkat kedelapan berhasil menjuarai Piala DFB, kemungkinan besar mereka akan gagal lolos ke kompetisi internasional dengan tujuh pekan tersisa.
Tim asal Breisgau ini akan menghadapi VfB Stuttgart di semifinal, dan jika lolos ke final, mereka akan berhadapan dengan Bayer Leverkusen atau FC Bayern München. Jika berhasil menjuarai turnamen di Berlin, SCF akan langsung lolos ke Liga Europa. Jika salah satu dari tiga tim semifinalis lainnya yang memenangkan piala, Frankfurt sebagai tim peringkat ketujuh setidaknya masih bisa lolos ke Liga Konferensi. Ketiga tim tersebut memang berada di peringkat yang lebih tinggi daripada SGE di klasemen Bundesliga.
Bundesliga: Hasil Pertandingan Eintracht Frankfurt di Bawah Asuhan Albert Riera
Hari Pertandingan Kandang Hasil Tamu 27 1.FSV Mainz 05 2:1 E. Frankfurt 26 E. Frankfurt 1:0 1.FC Heidenheim 25 FC St. Pauli 0:0 E. Frankfurt 24 E. Frankfurt 2:0 SC Freiburg 23 Bayern München 3:2 E. Frankfurt 22 E. Frankfurt 3:0 Bor. M'gladbach 21 Union Berlin 1:1 E. Frankfurt