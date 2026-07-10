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TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport
Filippo Cataldo
Diterjemahkan oleh

Hanya dalam empat hari, lebih dari 250.000 euro terkumpul: para fan TSV 1860 ingin menjadi sponsor jersey dan sedang merajut dongeng dari München-Giesing

Regionalliga
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Finance
1860 Munich

Prospek 1860 München tanpa investor Hasan Ismaik memunculkan optimisme baru di sekitar Die Löwen yang terdegradasi ke Regionalliga - dan membuat banyak suporter siap merogoh kocek.



TSV 1860 München masih belum mengetahui secara pasti, hampir dua pekan sebelum dimulainya Regionalliga Bayern, dengan tim seperti apa, logo mana, dan sponsor jersey siapa tim akan tampil, setelah degradasi paksa dan kebangkrutan perusahaan operasional pertandingan sebelumnya.

Setelah pencabutan lisensi akibat pembayaran yang tidak dilakukan oleh investor Hasan Ismaik, proses kepailitan terhadap KGaA sedang berjalan. Ismaik terus menyerang klub, sementara klub itu sudah lama membentuk Spielbetriebs-GmbH baru yang mulai sekarang akan mengelola sepak bola profesional tanpa pria Yordania tersebut. Kedua pihak, yang tak pernah benar-benar bertindak sebagai mitra, tampaknya akan segera bertemu di pengadilan.

Justru di tengah kekacauan ini, para suporter Singa kini menulis bab yang lebih dari sekadar luar biasa.

  • Dalam waktu hanya empat hari, lebih dari 4.000 pendukung mengumpulkan lebih dari 280.000 euro.

    Inisiatif "Football for the people" dari Westkurve Sechzig München awalnya menetapkan target 250.000 euro di platform crowdfunding Gofundme, kini angka tersebut bahkan sudah terlampaui dengan jelas. Ide di baliknya: para fans ingin menjadi sponsor sendiri - dan tampil di bagian belakang jersey.

    Alih-alih perusahaan, ke depannya pesan "Football for the people" yang akan tertera di sana. Ini merupakan pernyataan yang disengaja melawan komersialisasi sepakbola yang kian meningkat. "Sepakbola adalah milik para fans dan mereka yang mencintainya, bukan milik perusahaan atau investor," jelas para inisiator saat memulai kampanye tersebut.

    Namun, apakah aksi ini benar-benar akan tampil di jersey, masih belum jelas. Sebab, terlepas dari insolvensi KGaA lama, hak pemasaran divisi sepakbola profesional - dan juga lambang ikoniknya - kemungkinan besar (dengan catatan menunggu pemeriksaan pengadilan) masih berada di tangan Merchandising-GmbH - yang sepenuhnya dikendalikan oleh Ismaik dan keluarganya. Pada saat yang sama, toko fans resmi sudah menjual jersey dengan sponsor "Bayerische Versicherung" yang kini telah ditarik.

  • Suporter 1860 Munchen berjuang demi klub mereka

    Kelompok suporter aktif telah menyerukan boikot terhadap produk merchandising resmi - juga agar tidak terus mendukung sebuah perusahaan yang secara faktual saat ini tidak memiliki hak bermain. Namun yang terutama, para suporter ingin agar babak Ismaik di 1860 München kini benar-benar menjadi sejarah.

    Makna aksi "Football for the people" dengan demikian sudah jauh melampaui persoalan sponsor jersey. Setelah Ismaik tidak menjamin pendanaan untuk lisensi 3. Liga dan DFB akhirnya mengonfirmasi degradasi paksa ke Regionalliga, klub tradisional itu sempat tampak berada di ambang kehancuran.

    Namun kini, prospek memulai lembaran baru tanpa investor lama itu justru memunculkan semangat baru di banyak tempat. Para suporter ingin tidak hanya mengiringi proses membangun kembali, mereka ingin ikut membentuknya secara aktif. Presiden klub Gernot Mang karena itu menyebutnya sebagai aksi yang "luar biasa" dan secara khusus memuji dukungan para pendukung.


  • Kaos "penyelamat" di St. Pauli, "berdarah untuk Union": Klub mana saja yang sudah pernah diselamatkan oleh para penggemarnya?

    Bahwa para penggemar sepak bola bisa melampaui diri mereka sendiri di masa-masa krisis dan menyelamatkan klub mereka, sudah berulang kali dialami klub-klub tradisional. Hampir tidak ada tempat yang menunjukkan ikatan emosional antara klub dan suporter lebih jelas daripada saat masa depan klub dipertaruhkan.

    Contoh yang barangkali paling terkenal adalah FC St. Pauli. Pada 2003, klub Kiez itu berada tepat di ambang kolaps finansial setelah terdegradasi ke Regionalliga. Dengan kaus cokelat legendaris "Retter", laga amal FC Bayern, dan berbagai aksi solidaritas, pada akhirnya terkumpul lebih dari dua juta euro. Lebih dari 100.000 kaus terjual - cukup untuk menyelamatkan klub dari kehancuran.

    Setahun kemudian, Union Berlin menjadi berita utama di seluruh dunia. Dengan slogan "Bluten für Union", ribuan pendukung benar-benar mendonorkan darah dan mentransfer uang kompensasi mereka langsung ke klub. Lisensi pun berhasil diamankan, dan aksi itu hingga kini dianggap sebagai salah satu inisiatif suporter paling luar biasa. Beberapa tahun kemudian, sekitar 2.000 suporter bahkan membantu renovasi Alte Försterei dalam sebuah aksi sukarela dan dengan demikian menghemat jutaan euro lagi bagi klub.

    1. FC Kaiserslautern juga menunjukkan pada 2019, kekuatan yang dimiliki para suporternya. Melalui obligasi suporter dan kampanye crowdlending, fan FCK menyediakan lebih dari tiga juta euro dalam waktu kurang dari tiga pekan dan berperan penting dalam membantu memenuhi syarat lisensi. Hal serupa, omong-omong, juga terjadi pada 2023 di FSV Zwickau, yang suporternya mengumpulkan cukup uang dengan slogan "Fußball gehört den Fans" untuk menstabilkan kondisi keuangan klub.


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  • Para penggemar ternyata benar-benar bisa memberi dampak dan jauh lebih dari sekadar pelanggan

    Bahwa solidaritas seperti ini sudah lama bukan lagi kekhasan Jerman, ditunjukkan oleh Real Oviedo. Ketika klub tradisional Spanyol itu berada di ambang kebangkrutan pada 2012, lebih dari 20.000 orang dari lebih dari 60 negara ikut ambil bagian dalam kampanye saham global. Mantan pemain klub seperti Juan Mata dan Santi Cazorla memobilisasi jangkauan internasional mereka dan menjadikan aksi penyelamatan itu sebagai simbol global dari kecintaan suporter.

    Di titik itulah TSV 1860 München kini juga masuk dalam deretan tersebut. Memang, masa depan klub itu masih dibayangi banyak ketidakpastian. Namun, ketika perselisihan di level pimpinan terus berlanjut, para fan mengirimkan sinyal yang luar biasa kuat. Karena fan memang benar-benar bisa memberikan dampak dan jauh lebih dari sekadar pelanggan, meski investor tidak selalu bisa membayangkannya.

    Faktanya: jalan untuk kembali, jika memang masih ada, akan panjang dan terjal bagi Die Löwen. Namun para pendukung telah membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa 1860 memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli maupun dinegosiasikan: fan yang tidak meninggalkan klub mereka bahkan pada masa paling gelap sekalipun.

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