







TSV 1860 München masih belum mengetahui secara pasti, hampir dua pekan sebelum dimulainya Regionalliga Bayern, dengan tim seperti apa, logo mana, dan sponsor jersey siapa tim akan tampil, setelah degradasi paksa dan kebangkrutan perusahaan operasional pertandingan sebelumnya.

Setelah pencabutan lisensi akibat pembayaran yang tidak dilakukan oleh investor Hasan Ismaik, proses kepailitan terhadap KGaA sedang berjalan. Ismaik terus menyerang klub, sementara klub itu sudah lama membentuk Spielbetriebs-GmbH baru yang mulai sekarang akan mengelola sepak bola profesional tanpa pria Yordania tersebut. Kedua pihak, yang tak pernah benar-benar bertindak sebagai mitra, tampaknya akan segera bertemu di pengadilan.

Justru di tengah kekacauan ini, para suporter Singa kini menulis bab yang lebih dari sekadar luar biasa.