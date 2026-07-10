Bahwa para penggemar sepak bola bisa melampaui diri mereka sendiri di masa-masa krisis dan menyelamatkan klub mereka, sudah berulang kali dialami klub-klub tradisional. Hampir tidak ada tempat yang menunjukkan ikatan emosional antara klub dan suporter lebih jelas daripada saat masa depan klub dipertaruhkan.
Contoh yang barangkali paling terkenal adalah FC St. Pauli. Pada 2003, klub Kiez itu berada tepat di ambang kolaps finansial setelah terdegradasi ke Regionalliga. Dengan kaus cokelat legendaris "Retter", laga amal FC Bayern, dan berbagai aksi solidaritas, pada akhirnya terkumpul lebih dari dua juta euro. Lebih dari 100.000 kaus terjual - cukup untuk menyelamatkan klub dari kehancuran.
Setahun kemudian, Union Berlin menjadi berita utama di seluruh dunia. Dengan slogan "Bluten für Union", ribuan pendukung benar-benar mendonorkan darah dan mentransfer uang kompensasi mereka langsung ke klub. Lisensi pun berhasil diamankan, dan aksi itu hingga kini dianggap sebagai salah satu inisiatif suporter paling luar biasa. Beberapa tahun kemudian, sekitar 2.000 suporter bahkan membantu renovasi Alte Försterei dalam sebuah aksi sukarela dan dengan demikian menghemat jutaan euro lagi bagi klub.
1. FC Kaiserslautern juga menunjukkan pada 2019, kekuatan yang dimiliki para suporternya. Melalui obligasi suporter dan kampanye crowdlending, fan FCK menyediakan lebih dari tiga juta euro dalam waktu kurang dari tiga pekan dan berperan penting dalam membantu memenuhi syarat lisensi. Hal serupa, omong-omong, juga terjadi pada 2023 di FSV Zwickau, yang suporternya mengumpulkan cukup uang dengan slogan "Fußball gehört den Fans" untuk menstabilkan kondisi keuangan klub.