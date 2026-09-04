AFP
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'Hanya candaan?' - Matteo Guendouzi dan Mason Greenwood dijatuhi larangan bermain oleh UEFA setelah keributan massal liar dalam duel play-off Liga Champions Fenerbahce melawan Lyon
Guendouzi harus membayar mahal atas provokasi-provokasinya
Dampak dari bentrokan eksplosif antara Lyon dan Fenerbahce pada 26 Agustus berujung pada sanksi berat bagi sejumlah tokoh kunci. Di pusat kontroversi itu ada Guendouzi, yang perilaku provokatifnya terhadap suporter tuan rumah dan pemain lawan disebut sebagai pemicu keributan massal yang terjadi setelah peluit akhir dibunyikan.
Badan pengatur tersebut mengonfirmasi bahwa Guendouzi didenda €50.000 dan dijatuhi larangan bermain empat pertandingan di kompetisi klub UEFA, meski dua dari hukuman itu ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun. Akibatnya, gelandang itu akan absen pada dua laga pembuka fase liga Liga Champions milik Fenerbahce melawan Roma dan Aston Villa.
- AFP
Greenwood dan Fenerbahce dijatuhi denda
Guendouzi bukan satu-satunya pemain Fenerbahce berprofil tinggi yang dijatuhi sanksi disiplin, karena Greenwood juga menerima skorsing dan denda. Penyerang itu dijatuhi sanksi atas perannya dalam keributan tersebut, dengan hukuman larangan bermain satu pertandingan dan denda €30.000. CEDB (Control, Ethics and Disciplinary Body) mencatat bahwa hukumannya dijatuhkan 'karena melanggar aturan dasar perilaku yang baik', dengan skorsing itu juga disertai masa percobaan selama satu tahun.
Klub itu juga harus mempertanggungjawabkan tindakan suporter tandang mereka serta perilaku skuad yang bermain. Pernyataan resmi tersebut merinci dampak finansialnya: 'Menjatuhkan denda kepada Fenerbahce sebesar €30.000 atas penyalaan dan pelemparan kembang api, €15.000 atas kerusuhan penonton, dan €50.000 atas pelanggaran oleh timnya terhadap aturan umum dan dasar perilaku.' Ini mengakhiri proses disipliner yang berat bagi klub Istanbul tersebut setelah perjalanan mereka ke Prancis.
Hukuman berat untuk staf Lyon
Sementara sorotan tetap tertuju pada para bintang Fenerbahce, Lyon juga tidak luput dari murka CEDB. Hukuman individu paling signifikan dijatuhkan kepada pelatih kiper Lyon, Antonio Ferreira, yang terlihat menyerbu ke arah Guendouzi di puncak konfrontasi tersebut. Ferreira dijatuhi skors lima pertandingan atas 'penyerangan serius', dengan dua dari pertandingan tersebut ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun.
Lyon juga menghadapi serangkaian denda terkait pengelolaan stadion dan perilaku suporter mereka selama play-off yang memanas. CEDB memutuskan 'mendenda Olympique Lyonnais sebesar €48.000 karena pelemparan benda, €5.500 karena penyalaan kembang api, €5.000 karena kerusuhan penonton, dan €50.000 karena pelanggaran terhadap aturan umum dan fundamental perilaku.'
- AFP
Pembelaan Guendouzi gagal melunakkan UEFA
Beratnya hukuman ini dijatuhkan setelah Guendouzi berupaya meremehkan insiden tersebut sesaat setelah kejadian. Berbicara kepada media tak lama setelah pertandingan, gelandang itu menegaskan bahwa gesturnya ke arah suporter Lyon "hanya gurauan" dan merupakan bagian umum dari atmosfer kompetitif dalam permainan.
Laporan resmi menyoroti bahwa perilaku pemain Prancis itu telah melampaui batas yang dapat diterima dalam rivalitas olahraga. Insiden tersebut terjadi setelah Fenerbahce memastikan tempat mereka di turnamen utama, menyusul hasil imbang 1-1 pada leg pertama dan kemenangan dramatis 2-1 di Prancis untuk memastikan kemenangan agregat pada babak play-off.
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