Dampak dari bentrokan eksplosif antara Lyon dan Fenerbahce pada 26 Agustus berujung pada sanksi berat bagi sejumlah tokoh kunci. Di pusat kontroversi itu ada Guendouzi, yang perilaku provokatifnya terhadap suporter tuan rumah dan pemain lawan disebut sebagai pemicu keributan massal yang terjadi setelah peluit akhir dibunyikan.

Badan pengatur tersebut mengonfirmasi bahwa Guendouzi didenda €50.000 dan dijatuhi larangan bermain empat pertandingan di kompetisi klub UEFA, meski dua dari hukuman itu ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun. Akibatnya, gelandang itu akan absen pada dua laga pembuka fase liga Liga Champions milik Fenerbahce melawan Roma dan Aston Villa.