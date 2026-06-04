Pria berusia 74 tahun itu, yang merupakan pelatih tim nasional Ceko tertua dalam sejarah, menjelaskan: "Bahkan sebelum penunjukannya, saya telah menonton enam menit penampilannya—termasuk waktu tambahan—dalam pertandingan yang berakhir 1-0 melawan Bremen pada bulan Mei. Dia menghadapi empat situasi permainan di sana dan berhasil mengatasinya dengan sempurna. Dan hal itu mengejutkan saya. Secara fisik, dia terlihat sangat prima. Selain itu, klub Jerman tidak akan menurunkan pemain yang kondisinya belum sepenuhnya fit."

Hlozek segera membalas kepercayaan tersebut dalam kemenangan 2-0 pada pertandingan persahabatan Minggu lalu melawan Kosovo. Hlozek memicu gol pembuka oleh Tomas Ladra (12') dan kemudian mencetak gol kedua (32') - ia mencetak gol dalam pertandingan internasional pertamanya setelah hampir setahun.