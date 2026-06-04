Menanggapi pertanyaan apakah pencalonan penyerang berusia 23 tahun itu tidak berisiko, Pelatih Tim Nasional Miroslav Koubek menjawab dalam majalah kicker: "Tidak, karena kami mengenalnya, kami tahu seperti apa dia sebagai pemain dan bagaimana dia bisa membantu kami."
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Hanya butuh enam menit baginya! Pelatih menjelaskan alasan di balik penunjukan mengejutkan seorang pemain Bundesliga yang kurang beruntung ke Piala Dunia
Pria berusia 74 tahun itu, yang merupakan pelatih tim nasional Ceko tertua dalam sejarah, menjelaskan: "Bahkan sebelum penunjukannya, saya telah menonton enam menit penampilannya—termasuk waktu tambahan—dalam pertandingan yang berakhir 1-0 melawan Bremen pada bulan Mei. Dia menghadapi empat situasi permainan di sana dan berhasil mengatasinya dengan sempurna. Dan hal itu mengejutkan saya. Secara fisik, dia terlihat sangat prima. Selain itu, klub Jerman tidak akan menurunkan pemain yang kondisinya belum sepenuhnya fit."
Hlozek segera membalas kepercayaan tersebut dalam kemenangan 2-0 pada pertandingan persahabatan Minggu lalu melawan Kosovo. Hlozek memicu gol pembuka oleh Tomas Ladra (12') dan kemudian mencetak gol kedua (32') - ia mencetak gol dalam pertandingan internasional pertamanya setelah hampir setahun.
Hlozek adalah rekrutan termahal dalam sejarah Hoffenheim
Hlozek, yang dengan biaya transfer sebesar 18 juta euro hingga saat ini menjadi rekor transfer termahal Hoffenheim, belakangan ini mengalami masa-masa sulit akibat cedera beruntun. Ia hanya mencatatkan lima penampilan pada musim lalu, dan semuanya sebagai pemain pengganti. Pada akhir April, ia juga mendapat kesempatan bermain selama 31 menit di Liga 3 bersama tim cadangan Hoffenheim.
"Dia menunjukkan performa yang bagus, terlibat dalam kedua gol tersebut, tetapi itu bukanlah hal yang menentukan. Dia adalah tipe pemain yang kami butuhkan," kata Koubek. "Dia telah membuktikan bahwa dia bisa menjadi aset berharga. Mungkin tidak selama 90 menit penuh, tetapi setidaknya untuk sebagian besar waktu. Kami puas dengannya, jadi dia ikut dalam skuad."
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Hlozek pindah dari Leverkusen ke TSG
Hlozek, yang didatangkan Kraichgau dari Leverkusen pada tahun 2024, sejauh ini telah tampil dalam 42 pertandingan internasional untuk Republik Ceko. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak lima gol. Bersama TSG, ia telah tampil dalam 42 pertandingan resmi, mencetak sebelas gol, dan memberikan tiga assist.
"Masih butuh waktu beberapa saat hingga ia benar-benar fit. Ia akan mendapat kesempatan bermain dalam laga uji coba terakhir pada Kamis ini di New Jersey melawan Guatemala, yang juga akan membantunya. Selain itu, masih ada beberapa sesi latihan yang akan dilakukannya di Dallas," kata Koubek.