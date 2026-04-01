Hanya beberapa minggu setelah pemecatannya: Apakah Lukas Kwasniok akan melakukan comeback spektakuler di Bundesliga?

Saat ini, Dieter Hecking menjabat sebagai pelatih kepala untuk Die Wölfe. Namun, pria berusia 61 tahun itu awalnya hanya direkrut sebagai penyelamat dalam upaya mempertahankan posisi di liga saat ini dan kontraknya hanya berlaku hingga akhir musim.

Terutama jika tim ini terdegradasi ke Bundesliga 2, sangat tidak mungkin klub pabrikan ini akan melanjutkan kerja sama dengan Hecking, meskipun menurut informasi Sport Bild, Hecking sendiri bisa membayangkan untuk tetap bekerja di kota otomotif ini setelah musim panas berakhir.

Jika harus memulai dari awal di divisi bawah, Kwasniok akan menjadi pilihan utama. Pria berusia 44 tahun ini saat ini tidak terikat kontrak dengan klub mana pun, setelah pada bulan Maret lalu ia dipecat sebagai pelatih 1. FC Köln karena hasil yang kurang memuaskan. Kwasniok mengambil alih Effzeh pada awal musim.