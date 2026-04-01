Menurut laporan Sport Bild, pria berusia 44 tahun itu disebut-sebut sebagai salah satu kandidat di VfL Wolfsburg untuk memimpin perombakan yang sangat dibutuhkan pada musim panas nanti.
Hanya beberapa minggu setelah pemecatannya: Apakah Lukas Kwasniok akan melakukan comeback spektakuler di Bundesliga?
Saat ini, Dieter Hecking menjabat sebagai pelatih kepala untuk Die Wölfe. Namun, pria berusia 61 tahun itu awalnya hanya direkrut sebagai penyelamat dalam upaya mempertahankan posisi di liga saat ini dan kontraknya hanya berlaku hingga akhir musim.
Terutama jika tim ini terdegradasi ke Bundesliga 2, sangat tidak mungkin klub pabrikan ini akan melanjutkan kerja sama dengan Hecking, meskipun menurut informasi Sport Bild, Hecking sendiri bisa membayangkan untuk tetap bekerja di kota otomotif ini setelah musim panas berakhir.
Jika harus memulai dari awal di divisi bawah, Kwasniok akan menjadi pilihan utama. Pria berusia 44 tahun ini saat ini tidak terikat kontrak dengan klub mana pun, setelah pada bulan Maret lalu ia dipecat sebagai pelatih 1. FC Köln karena hasil yang kurang memuaskan. Kwasniok mengambil alih Effzeh pada awal musim.
Degradasi akan berdampak finansial yang sangat besar bagi Wolfsburg
Selain mantan pelatih Paderborn, Stefan Leitl (Hertha BSC), Thomas Reis (terakhir di Samsunspor), dan Christian Schulz (terakhir sebagai asisten pelatih di Hannover 96) juga disebut-sebut sebagai kandidat lain di Wolfsburg. Pada dasarnya, pelatih baru diharapkan memiliki profil yang menjanjikan kesuksesan baik di liga utama maupun liga kedua.
Saat ini, VfL berada di posisi kedua dari bawah klasemen dengan hanya mengumpulkan 21 poin dari 27 pertandingan. Sudah sepuluh pertandingan resmi mereka menunggu kemenangan, dengan tiga poin terakhir diraih pada pertengahan Januari saat mengalahkan FC St. Pauli 2-1.
Jika Wolfsburg benar-benar terdegradasi ke Bundesliga 2, hal ini juga akan berdampak besar secara finansial. Menurut informasi dariSport Bild, sponsor utama VW akan mengurangi pembayaran sekitar 20 persen, selain itu, anggaran untuk gaji pemain harus dipangkas sekitar 40 persen.