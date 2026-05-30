Max Eberl
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Hanya ada satu pertanyaan besar: Bintang DFB yang tersingkir tampaknya "tertarik" untuk pindah ke FC Bayern

Bundesliga
Transfers
FC Bayern dan pencarian bek tengah: Sebuah topik yang secara mengejutkan menjadi hangat dalam beberapa pekan terakhir. Kini, tampaknya memang mulai muncul dua kandidat serius.

Sebenarnya, situasi transfer musim panas ini di FC Bayern tampak jelas—dan bahkan telah dikonfirmasi secara tidak langsung oleh pihak yang berwenang: Mereka berencana mendatangkan seorang pemain serang serba bisa yang idealnya dapat bermain baik di sayap kiri maupun sebagai penyerang tengah. Selain itu, mereka juga membutuhkan seorang bek sayap. 

Klub asal Munich ini juga sudah menerima penolakan pertama: Pemain incaran utama, Anthony Gordon, yang sudah dibicarakan dan bahkan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi, telah bergabung dengan FC Barcelona. Tawaran sebesar 80 juta euro dari klub Catalan itu terlalu menggiurkan, sehingga Bayern, dengan alasan yang bisa dimengerti, tidak mau ikut serta.

Namun bukan hanya kasus ini yang saat ini menjadi sorotan di klub juara Jerman tersebut: karena tampaknya pencarian bek tengah baru, yang berpotensi juga dapat ditempatkan di posisi sayap, juga mulai berjalan dengan cepat. 

  • Dalam beberapa pekan terakhir, nama-nama seperti John Stones (yang bisa didatangkan secara gratis dari Manchester City) dan Josko Gvardiol (juga dari Manchester City) tiba-tiba beredar. Setidaknya untuk Stones, Direktur Olahraga Max Eberl membantah adanya minat apa pun.

    Namun demikian, kini tampaknya muncul dua kandidat yang benar-benar serius: Di satu sisi, Ibrahima Konate akan meninggalkan FC Liverpool pada musim panas tanpa biaya transfer. Selain FC Chelsea dan Real Madrid, yang sudah dikaitkan dengan Konate selama berbulan-bulan, L'Equipe kini juga menyebutkan bahwa juara ganda Jerman tersebut menunjukkan minat yang konkret dan bahkan besar. Klub juara berulang kali itu dilaporkan—sama seperti Real—sedang menjalin komunikasi dengan pihak pemain. 

    Konate telah membentuk duet bek tengah yang sangat baik bersama pemain inti FC Bayern, Dayot Upamecano, baik di RB Leipzig maupun di tim nasional Prancis. Namun, FC Bayern sebenarnya telah membangun struktur pertahanan yang sudah berfungsi dengan sangat baik bersama Upamecano dan Jonathan Tah. 

    Namun, karena baik Min-Jae Kim maupun Hiroki Ito diperbolehkan meninggalkan klub pada musim panas jika ada tawaran yang sesuai, dan hanya Josip Stanisic yang tersisa sebagai cadangan potensial, FCB tampaknya juga fokus mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan tengah.

    Selain Konate, Yann Aurel Bisseck juga dilaporkan masuk dalam radar transfer klub asal Munich tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Bild, sang juara bertahan telah secara aktif menanyakan kabar Bisseck. Dalam hal ini, ada satu pertanyaan yang menjadi sorotan: "Mengapa dia tidak ikut serta dalam Piala Dunia?"

    Bisseck tampaknya tertarik untuk pindah ke FC Bayern

    Meskipun Bisseck tampil gemilang bersama Inter Milan, berhasil menjadi pemain inti dalam formasi tiga bek setelah awal musim yang sulit di bawah asuhan pelatih baru Cristian Chivu, dan pada akhirnya meraih gelar ganda bersama Nerazzurri, Julian Nagelsmann tidak memasukkan pemain yang pernah sekali membela timnas Jerman itu ke dalam skuad Piala Dunia.

    Legenda gelandang Jerman Toni Kroos juga bereaksi dengan ketidakpahaman: "Dia sudah menarik perhatian saya tahun lalu. Dia adalah bek tengah yang sangat bagus, yang terutama memancarkan aura tertentu. Lawan tidak ingin bermain melawan dia atau tidak ingin terlibat dalam duel."

    FC Bayern tampaknya memiliki pandangan serupa dan dilaporkan telah menanyakan kepada Inter apakah transfer tersebut dapat direalisasikan dan dengan harga berapa. Jawaban Nerazzurri menurut Bild: Mulai dari 40 juta euro, mereka "siap untuk berdiskusi". Hal positif bagi FCB: Bisseck sendiri juga "tertarik" untuk pindah ke Munich. 

    Di sana, ia bisa memainkan peran penting baik sebagai bek kanan maupun sebagai pesaing bagi duo Upamecano/Tah. Namun, agar Bayern benar-benar serius, setidaknya kepergian Kim harus menjadi hal yang sangat konkret terlebih dahulu. Pemain asal Korea Selatan itu memang baru-baru ini menegaskan bahwa ia kini merasa sangat nyaman dalam perannya sebagai cadangan, namun rumor kepindahan telah beredar sejak cukup lama.

    FC Bayern berharap ada klub yang tertarik merekrut Kim dan Ito - Inter tampaknya sudah menemukan pengganti Bisseck

    Gazzetta dello Sport baru-baru ini melaporkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu kemungkinan bisa pindah ke Juventus Turin sebagai bagian dari pertukaran dengan Gleison Bremer. FCB juga dilaporkan tertarik pada bek tengah asal Brasil tersebut. Menurut kicker, FCB meminta setidaknya 25 hingga 30 juta euro untuk jasa Kim, terlepas dari kemungkinan kesepakatan pertukaran, sementara batas harga minimum untuk Ito dilaporkan sekitar 20 juta euro menurut tz.

    Jika Munich berhasil menemukan pembeli untuk salah satu dari dua pemain yang akan dilepas tersebut, kesepakatan dengan Inter untuk Bisseck tampaknya tidak mustahil. Selain Juve, Milan dan Fenerbahce juga dikabarkan tertarik pada Kim.

    Selain itu, menurut Gazzetta dello Sport, Inter dilaporkan sudah mengincar dua pemain bertahan sebagai pengganti Bisseck: Yang pertama adalah Tarik Muharemovic dari Sassuolo, yang dididik di Juventus dan diprediksi memiliki masa depan cerah. Kandidat kedua adalah Oumar Solet dari Udinese, yang sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Nerazzurri.

    Namun, dua pemain bertahan Inter, Francesco Acerbi dan Matteo Darmian, dipastikan akan hengkang setelah musim ini. Kepindahan Alessandro Bastoni ke FC Barcelona juga sempat dianggap sangat mungkin, namun menurut laporan media yang sejalan, transfer tersebut kini batal dan Bastoni kemungkinan besar akan tetap di Milan. Bahwa hal ini juga berlaku untuk Bisseck, tampaknya saat ini patut diragukan. 

    Pemain berusia 25 tahun ini, yang justru memicu spekulasi dengan mengganti agennya menjadi Giovanni Branchini, berhasil menempatkan dirinya sebagai bagian dari barisan tiga bek bersama Manuel Akanji dan Bastoni setelah awal yang sulit. Namun, jika Inter benar-benar ingin merekrut Muharemovic dan Solet, mereka membutuhkan dana. Gazzetta dello Sport berspekulasi bahwa karena alasan itulah, Inter tidak akan terlalu menghalangi kepergian Bisseck, yang kontraknya masih berlaku hingga 2029.