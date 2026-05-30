Gazzetta dello Sport baru-baru ini melaporkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu kemungkinan bisa pindah ke Juventus Turin sebagai bagian dari pertukaran dengan Gleison Bremer. FCB juga dilaporkan tertarik pada bek tengah asal Brasil tersebut. Menurut kicker, FCB meminta setidaknya 25 hingga 30 juta euro untuk jasa Kim, terlepas dari kemungkinan kesepakatan pertukaran, sementara batas harga minimum untuk Ito dilaporkan sekitar 20 juta euro menurut tz.
Jika Munich berhasil menemukan pembeli untuk salah satu dari dua pemain yang akan dilepas tersebut, kesepakatan dengan Inter untuk Bisseck tampaknya tidak mustahil. Selain Juve, Milan dan Fenerbahce juga dilaporkan tertarik pada Kim.
Selain itu, menurut Gazzetta dello Sport, Inter dilaporkan sudah mengincar dua pemain bertahan sebagai pengganti Bisseck: Yang pertama adalah Tarik Muharemovic dari Sassuolo, yang dididik di Juventus dan diprediksi memiliki masa depan cerah. Kandidat kedua adalah Oumar Solet dari Udinese, yang sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Nerazzurri.
Namun, dua pemain bertahan Inter, Francesco Acerbi dan Matteo Darmian, dipastikan akan hengkang setelah musim ini. Kepindahan Alessandro Bastoni ke FC Barcelona juga sempat dianggap sangat mungkin, namun menurut laporan media yang seragam, transfer tersebut kini batal dan Bastoni kemungkinan besar akan tetap di Milan. Bahwa hal ini juga berlaku untuk Bisseck, tampaknya saat ini patut diragukan.
Pemain berusia 25 tahun ini, yang justru memicu spekulasi dengan mengganti agennya menjadi Giovanni Branchini, berhasil menempatkan dirinya sebagai bagian dari lini belakang tiga orang bersama Manuel Akanji dan Bastoni setelah awal yang sulit. Namun, jika Inter benar-benar ingin merekrut Muharemovic dan Solet, mereka membutuhkan dana. Gazzetta dello Sport berspekulasi bahwa karena alasan itulah, Inter tidak akan terlalu menghalangi kepergian Bisseck, yang kontraknya masih berlaku hingga 2029.