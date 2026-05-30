Dalam beberapa pekan terakhir, nama-nama seperti John Stones (yang bisa didatangkan secara gratis dari Manchester City) dan Josko Gvardiol (juga dari Manchester City) tiba-tiba beredar. Setidaknya untuk Stones, Direktur Olahraga Max Eberl membantah adanya minat apa pun.

Namun demikian, kini tampaknya muncul dua kandidat yang benar-benar serius: Di satu sisi, Ibrahima Konate akan meninggalkan FC Liverpool pada musim panas ini tanpa biaya transfer. Selain FC Chelsea dan Real Madrid, yang sudah dikaitkan dengan Konate selama berbulan-bulan, L'Equipe kini juga menyebutkan bahwa juara ganda Jerman tersebut menunjukkan minat yang konkret dan bahkan besar. Klub juara berulang kali itu dilaporkan—sama seperti Real—sedang menjalin komunikasi dengan pihak pemain.

Konate telah membentuk duet bek tengah yang sangat baik bersama pemain inti FC Bayern, Dayot Upamecano, baik saat masih di RB Leipzig maupun di tim nasional Prancis. Namun, FC Bayern sebenarnya telah membangun struktur pertahanan yang sudah berfungsi dengan sangat baik bersama Upamecano dan Jonathan Tah.

Namun, karena baik Min-Jae Kim maupun Hiroki Ito diperbolehkan meninggalkan klub pada musim panas jika ada tawaran yang sesuai, dan hanya Josip Stanisic yang tersisa sebagai cadangan potensial, FCB tampaknya juga fokus mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan tengah.

Selain Konate, Yann Aurel Bisseck juga dilaporkan masuk dalam radar transfer klub asal Munich tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Bild, sang juara bertahan telah secara aktif menanyakan kabar Bisseck. Dalam hal ini, ada satu pertanyaan yang menjadi sorotan: "Mengapa dia tidak ikut serta dalam Piala Dunia?"