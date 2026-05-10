“Hanya ada satu” - Pelatih Inter Miami meminta agar Lionel Messi “dilindungi” saat legenda Argentina itu mencatatkan sejarah “luar biasa” di MLS

Kapten ikonik Inter Miami ini mencatatkan tonggak sejarah baru di BMO Field, menjadi pemain tercepat dalam sejarah MLS yang mencatatkan 100 kontribusi gol. Messi mencatatkan prestasi tersebut hanya dalam 64 pertandingan, dengan mudah memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda Toronto FC, Sebastian Giovinco, yang membutuhkan 95 penampilan untuk mencapai angka seratus yang sama.

Pemenang Ballon d'Or delapan kali ini tampil dalam performa terbaiknya, memberikan dua assist dan mencetak gol klinis pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan timnya. Penampilannya ini terjadi setelah kekalahan telak yang dialami Herons dalam Florida Derby melawan Orlando City, yang sekali lagi membuktikan bahwa penyerang veteran ini adalah kekuatan pendorong di balik upaya Miami untuk meraih gelar juara musim ini.