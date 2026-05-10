“Hanya ada satu” - Pelatih Inter Miami meminta agar Lionel Messi “dilindungi” saat legenda Argentina itu mencatatkan sejarah “luar biasa” di MLS
Messi memecahkan rekor MLS
Kapten ikonik Inter Miami ini mencatatkan tonggak sejarah baru di BMO Field, menjadi pemain tercepat dalam sejarah MLS yang mencatatkan 100 kontribusi gol. Messi mencatatkan prestasi tersebut hanya dalam 64 pertandingan, dengan mudah memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda Toronto FC, Sebastian Giovinco, yang membutuhkan 95 penampilan untuk mencapai angka seratus yang sama.
Pemenang Ballon d'Or delapan kali ini tampil dalam performa terbaiknya, memberikan dua assist dan mencetak gol klinis pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan timnya. Penampilannya ini terjadi setelah kekalahan telak yang dialami Herons dalam Florida Derby melawan Orlando City, yang sekali lagi membuktikan bahwa penyerang veteran ini adalah kekuatan pendorong di balik upaya Miami untuk meraih gelar juara musim ini.
Hoyos menyerukan perlindungan ikon
Pelatih sementara Inter Miami, Guillermo Hoyos, takjub melihat dampak yang ditimbulkan sang bintang dan mendesak pihak liga serta ofisial untuk memastikan pemain berusia 38 tahun itu mendapat perlindungan. “Itu adalah rekor yang luar biasa, yang menandai sebuah tonggak sejarah,” kata Hoyos kepada wartawan setelah pertandingan. “Dan saya yakin kita harus melindunginya lebih lagi. Dia membutuhkan perlindungan lebih. Karena tidak banyak pemain sekelas Leo Messi. Hanya ada satu.”
Manajer tersebut menekankan bahwa pemain sekelas Messi adalah sumber kehidupan bagi pertumbuhan olahraga ini di Amerika Utara. “Pemain-pemain kelas atas [seperti Messi], Rodri [De Paul] juga, pemain seperti Suarez, dan pemain-pemain sejenisnya, kita harus melindungi dan merawat mereka,” tambah Hoyos. “Mengapa? Karena mereka yang mengisi stadion. Tokoh utama sesungguhnya dalam semua ini adalah para pemain. Sesederhana itu.”
Duo Argentina mulai menemukan ritme di Piala Dunia
Sementara Messi menjadi sorotan utama, rekan senegaranya De Paul mengingatkan semua orang akan kualitas yang membantu Argentina meraih gelar juara Piala Dunia di Qatar empat tahun lalu. De Paul membuka skor dengan tendangan voli brilian setelah tendangan bebasnya diblok, yang menjadi awal dari penampilan dominan Argentina di Miami. Gelandang ini telah menjadi motor penting bagi Hoyos, memberikan keseimbangan sempurna bersama para pemain kreatif dalam susunan starting XI.
“Mereka mengekspresikan diri dengan cara yang luar biasa,” kata Hoyos tentang duo Albiceleste tersebut. “Dan ketika mereka mengekspresikan diri, mereka mampu menembus pertahanan apa pun, situasi permainan apa pun. Kita sedang membicarakan pemain-pemain yang benar-benar hebat, hebat, hebat.” Dengan Piala Dunia 2026 di depan mata, kedua pemain tampaknya mencapai puncak kebugaran fisik mereka pada saat yang tepat bagi klub dan negara.
Suarez dan Reguilon ikut bergabung
Kemenangan telak ini ditutup oleh para pemain yang sudah tak asing lagi, saat Luis Suarez mencetak gol berkat kerja sama khasnya dengan mantan rekan setimnya di Barcelona. Bek kiri mantan pemain Manchester United dan Real Madrid, Sergio Reguilon, juga mencatatkan namanya di papan skor, menandai kembalinya yang sukses ke tim setelah sebelumnya terhambat oleh cedera-cedera baru-baru ini. Meskipun ada dua gol hiburan dari Emilio Aristizabal dari Toronto, hasil pertandingan ini tak pernah diragukan serius karena kekuatan bintang-bintang Miami berhasil mengungguli tuan rumah.
Inter Miami kini menatap sisa pertandingan mereka sebelum jeda internasional, tetap berada dalam persaingan sebagai penantang untuk Supporters' Shield meskipun memulai musim dengan buruk di kandang baru mereka. Bagi Messi, malam yang memecahkan rekor di Toronto hanyalah hari biasa di kantor, tetapi bagi Hoyos dan para penggemar setia Miami, hal itu menjadi pengingat bahwa mereka sedang menyaksikan bab unik dalam sejarah sepak bola.