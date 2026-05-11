Hansi Flick yang tampak terharu berjanji kepada para penggemar Barcelona terkait Liga Champions setelah membawa tim tersebut meraih gelar La Liga untuk kedua kalinya secara berturut-turut
Flick meraih gelar di tengah musibah pribadi
Suasana di Camp Nou dipenuhi perpaduan antara euforia perayaan dan emosi yang mendalam saat Barcelona secara matematis memastikan gelar juara liga Spanyol. Meskipun kemenangan atas rival abadi mereka ini begitu bersejarah, Flick tampak sedih di pinggir lapangan, setelah menerima kabar meninggalnya ayahnya hanya beberapa jam sebelum pertandingan dimulai.
Berbicara kepada media sambil terlihat terharu, Flick berkata: “Ini adalah pertandingan yang sulit dan saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada skuad, presiden, wakil presiden, Deco, dan semua orang yang telah mendukung kami. Pada akhirnya, yang terpenting adalah saya sangat bangga memiliki tim yang begitu hebat. Terima kasih atas tekad kalian untuk berjuang selama 90 menit penuh. Kita harus merayakan ini. Visca Barça dan Visca Catalunya.”
Kejayaan di Liga Champions menjadi target berikutnya
Meskipun gelar juara domestik telah kembali aman di lemari trofi, Flick sudah mengarahkan pandangannya ke dominasi di level Eropa. Mantan pelatih Bayern Munich itu membuat pernyataan berani mengenai ambisi klub, dengan menargetkan trofi terbesar di sepak bola klub Eropa.
“Sungguh fantastis bisa memenangkan La Liga dalam El Clasico melawan Madrid. Itu tidak mudah; mereka adalah tim yang hebat. Saya sangat bangga pada para pemain saya,” kata Flick. “Dan sekarang kami ingin mencapai 100 poin. Namun demikian, para pemain layak merayakannya sekarang. Dan tahun depan kami akan berusaha memenangkan Liga Champions.”
Pujian atas ketangguhan pertahanan dan kedalaman skuad
Perjalanan Barcelona menuju gelar juara dibangun di atas fondasi pertahanan yang kokoh, sesuatu yang ingin ditekankan oleh Flick setelah barisan belakangnya berhasil menjaga gawang tetap bersih saat menghadapi Los Blancos. Munculnya talenta-talenta muda dan keandalan para pemain cadangan terbukti menjadi kunci dalam melewati musim yang sering terganggu oleh masalah kebugaran.
"Cedera tidak membuat segalanya mudah bagi kami, tapi meski begitu, kami tampil fantastis," jelas pelatih asal Jerman itu. "Kami bermain sangat baik di fase akhir liga ini. Pertahanan kami solid. [Pau] Cubarsi, Gerard Martin, Eric [Garcia]… Mereka luar biasa. Dan saya bisa memanfaatkan bangku cadangan karena ada begitu banyak pemain yang tersedia. Mungkin butuh beberapa minggu… tapi kami senang. Kami bermain dan bertahan dengan sangat baik melawan tim hebat. Saya bangga – apa yang bisa saya katakan? Suasana di ruang ganti ini luar biasa. Saya bahagia di Barcelona."
Ikatan yang 'luar biasa' di ruang ganti
Flick juga menyinggung soal ketangguhan mental skuadnya dan budaya yang telah ia bangun sejak tiba di Catalonia. Ia mengungkapkan bahwa ia memilih untuk terbuka kepada para pemainnya mengenai meninggalnya ayahnya, sebuah keputusan yang memicu gelombang dukungan dari tim selama perayaan gelar juara mereka.
"Ini tidak mudah. Anda harus mengatur segalanya. Di awal musim, saya berbicara tentang ego, tetapi kemudian apa yang saya lihat dalam latihan memberi saya perasaan yang sangat baik," kata Flick sebelum membahas berita prapertandingan. "Ibu saya menelepon untuk memberi tahu bahwa ayah saya telah meninggal dunia. Saya memiliki hubungan yang baik dengan para pemain, dan saya ingin memberi tahu mereka. Tidak mudah untuk berbicara di hari seperti hari ini. Namun, reaksi para pemain sangat luar biasa. Saya sangat bangga karena semua orang merasa menjadi bagian dari ini dan terhubung. Sulit bagi saya untuk membicarakan hal ini hari ini, tetapi saya bahagia. Terima kasih."