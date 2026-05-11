Hansi Flick yang tampak terharu berjanji kepada para penggemar Barcelona terkait Liga Champions setelah membawa tim tersebut meraih gelar La Liga untuk kedua kalinya secara berturut-turut

Flick juga menyinggung soal ketangguhan mental skuadnya dan budaya yang telah ia bangun sejak tiba di Catalonia. Ia mengungkapkan bahwa ia memilih untuk terbuka kepada para pemainnya mengenai meninggalnya ayahnya, sebuah keputusan yang memicu gelombang dukungan dari tim selama perayaan gelar juara mereka.

"Ini tidak mudah. Anda harus mengatur segalanya. Di awal musim, saya berbicara tentang ego, tetapi kemudian apa yang saya lihat dalam latihan memberi saya perasaan yang sangat baik," kata Flick sebelum membahas berita prapertandingan. "Ibu saya menelepon untuk memberi tahu bahwa ayah saya telah meninggal dunia. Saya memiliki hubungan yang baik dengan para pemain, dan saya ingin memberi tahu mereka. Tidak mudah untuk berbicara di hari seperti hari ini. Namun, reaksi para pemain sangat luar biasa. Saya sangat bangga karena semua orang merasa menjadi bagian dari ini dan terhubung. Sulit bagi saya untuk membicarakan hal ini hari ini, tetapi saya bahagia. Terima kasih."