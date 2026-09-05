Raphinha telah ditunjuk sebagai kapten Barcelona untuk musim 2026-27, menjadi pemain Brasil pertama yang memegang peran tersebut di klub, seperti dilaporkan oleh ESPN. Hansi Flick memilih Raphinha dan Pedri sebagai kapten dan wakil kapten, sementara pemungutan suara skuad menentukan bahwa Eric García, Frenkie de Jong, dan Lamine Yamal akan melengkapi kelompok kepemimpinan.

Raphinha menggantikan Marc-André ter Stegen, yang mengamankan kepindahan pinjaman ke Ajax, sementara Ronald Araújo juga hengkang dengan status pinjaman ke Liverpool. Flick menjelaskan keputusan itu dengan mengatakan: "Staf pelatih saya dan saya, kami sudah berada di sini selama dua tahun sekarang, jadi kami punya gambaran yang lebih luas tentang apa yang terjadi di dalam tim. Bagi saya, penting untuk memiliki dua kapten. Saya memutuskan dua nama dan para pemain lainnya ditentukan oleh tim."