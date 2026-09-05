AFP
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Hansi Flick tunjuk Raphinha sebagai kapten baru Barcelona dalam catatan bersejarah pertama bagi pemain Brasil
Peran kepemimpinan bersejarah untuk Raphinha
Raphinha telah ditunjuk sebagai kapten Barcelona untuk musim 2026-27, menjadi pemain Brasil pertama yang memegang peran tersebut di klub, seperti dilaporkan oleh ESPN. Hansi Flick memilih Raphinha dan Pedri sebagai kapten dan wakil kapten, sementara pemungutan suara skuad menentukan bahwa Eric García, Frenkie de Jong, dan Lamine Yamal akan melengkapi kelompok kepemimpinan.
Raphinha menggantikan Marc-André ter Stegen, yang mengamankan kepindahan pinjaman ke Ajax, sementara Ronald Araújo juga hengkang dengan status pinjaman ke Liverpool. Flick menjelaskan keputusan itu dengan mengatakan: "Staf pelatih saya dan saya, kami sudah berada di sini selama dua tahun sekarang, jadi kami punya gambaran yang lebih luas tentang apa yang terjadi di dalam tim. Bagi saya, penting untuk memiliki dua kapten. Saya memutuskan dua nama dan para pemain lainnya ditentukan oleh tim."
- AFP
Flick menjelaskan keputusannya soal kapten
Manajer Barcelona itu menekankan pengaruh vital pemain Brasil tersebut di ruang ganti sebagai faktor kunci dalam memberinya ban kapten secara permanen. Setelah sempat menjadi wakil kapten tahun lalu, Raphinha mengambil langkah maju ketika para pemimpin lain tidak ada.
Flick menjelaskan lebih lanjut soal dinamika kepemimpinan itu, dengan menambahkan: "Jadi yang pertama adalah Raphinha, kedua Pedri, ketiga Eric lalu Frenkie dan Lamine. Bagi saya, ketika saya melihat tim, para pemain yang punya banyak pengaruh, bagi saya itu adalah Raphinha dan juga Pedri, juga karena mereka hampir selalu bermain. Itu adalah keputusan yang jelas. Seperti yang saya katakan, saya mengenal tim jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini grup yang bagus, tim kepemimpinan yang bagus."
Bersinar dalam peran sentral yang baru
Sejak bergabung dengan klub ini dari Leeds United dengan nilai sekitar €55 juta pada 2022, Raphinha telah memantapkan diri sebagai sosok yang tak tergantikan. Ia telah mencetak 80 gol dalam 180 penampilan, membantu Barcelona memenangi tiga gelar LaLiga, tiga Piala Super Spanyol, dan satu Copa del Rey.
Meski datang sebagai winger kanan, saat ini ia tampil gemilang sebagai striker tengah. "Dia tampil sangat bagus," kata Flick tentang penyerang itu, yang telah mencetak lima gol dalam tiga pertandingan liga. "Dia adalah opsi terbaik untuk kami saat ini di posisi ini. Dia memulai dinamika dan pressing karena dia memiliki intensitas dan kecepatan yang sangat tinggi serta sangat membantu kami."
- Getty Images
Apa langkah berikutnya untuk Barcelona dan Raphinha?
Raphinha diperkirakan akan terus dimainkan sebagai penyerang tengah pada Minggu saat Barcelona bertandang ke Mestalla untuk menghadapi Valencia. Klub itu memiliki peluang untuk mencatat empat kemenangan beruntun di LaLiga dan memanfaatkan kekalahan Real Madrid dari Real Betis pada Jumat. Sementara itu, Flick akan mengambil keputusan kebugaran di menit-menit akhir terkait Yamal sebelum kick-off.
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