Hansi Flick tidak ingin Barcelona merekrut bintang Inter, Alessandro Bastoni, karena sang pelatih menginginkan opsi rekrutan musim panas lainnya
Penolakan taktis Flick terhadap Bastoni
Meskipun Bastoni telah lama dianggap sebagai target utama untuk perkuatan skuad, Flick justru mengemukakan keraguan teknis yang signifikan. Pelatih asal Jerman itu tidak meragukan kualitas kelas dunia sang pemain asal Italia, melainkan kesesuaiannya dalam sistem taktis yang agresif dan berintensitas tinggi, yang menuntut para bek beroperasi di ruang terbuka yang luas.
Menurut laporan dari Matteo Moretto, inti dari masalah ini terletak pada desakan Flick akan garis pertahanan yang bermain tinggi di lapangan. Dalam formasi seperti itu, bek tengah harus memiliki kecepatan pemulihan yang elit dan kemampuan untuk berlari mundur secara efektif selama transisi. Meskipun Bastoni secara luas dianggap sebagai salah satu bek dengan kemampuan mengolah bola terbaik di Eropa, kurangnya kecepatan murni di lini depan dipandang oleh Flick sebagai risiko struktural yang dapat menyebabkan kerentanan pertahanan.
Faktor Cubarsí dalam proses rekrutmen
Munculnya Pau Cubarsí sebagai pilar masa depan Barcelona telah mengubah secara mendasar profil pemain yang dicari klub. Gaya bermain Cubarsí dibangun atas dasar penempatan posisi yang sangat baik, kemampuan membaca permainan, dan distribusi bola yang apik, namun ia bukanlah pemain yang mengandalkan kecepatan. Flick meyakini bahwa untuk memaksimalkan potensi pemain remaja ini, ia harus dipasangkan dengan rekan yang kuat secara fisik dan gesit, yang mampu menutup ruang di belakangnya saat lawan melakukan serangan balik cepat.
Memasangkan Cubarsí dengan Bastoni—dua pemain yang unggul dalam mengolah bola tetapi kurang memiliki kecepatan pemulihan yang eksplosif—adalah skenario yang ingin dihindari oleh Flick. Manajer ini waspada agar tidak mengulangi kesalahan taktis di masa lalu di mana pertahanan menjadi rentan karena kurangnya keseimbangan. "Filter taktis" ini kini lebih diutamakan daripada peluang pasar atau reputasi pemain itu sendiri, yang secara efektif mendinginkan minat terhadap kapten Inter yang dihargai €70 juta tersebut.
Dilema Deco dan alternatif di pasar
Langkah ini menempatkan direktur olahraga Deco dalam posisi yang sulit, mengingat ia telah menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan transfer Bastoni. Meskipun Deco tetap menilai transfer tersebut penting dari segi prestise dan aspek teknis, keputusan Flick saat ini menjadi patokan utama di ruang pelatih. Klub kini beralih ke pencarian bek tengah yang memiliki profil lebih sesuai untuk menyeimbangkan gaya permainan Cubarsí yang mengutamakan strategi.
Keputusan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas di Barcelona, di mana setiap calon pemain baru kini harus lolos dari penilaian kesesuaian yang ketat terhadap tuntutan spesifik gaya Flick. Klub berupaya menjauhi perekrutan yang "kacau", memastikan bahwa unit pertahanan cukup kompak untuk menangani tuntutan tekanan tinggi.
Flick akan tetap menjabat hingga 2028
Barcelona secara resmi telah memastikan masa depan jangka panjang Flick, setelah pelatih asal Jerman itu menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap bersama klub hingga Juni 2028. Mantan pelatih Bayern Munich ini telah mengubah raksasa Catalan itu menjadi kekuatan dominan kembali, dengan meraih lima trofi selama masa jabatannya yang mengesankan selama dua tahun hingga saat ini.