Hansi Flick tidak ingin Barcelona merekrut bintang Inter, Alessandro Bastoni, karena sang pelatih menginginkan opsi rekrutan musim panas lainnya

Meskipun Bastoni telah lama dianggap sebagai target utama untuk perkuatan skuad, Flick justru mengemukakan keraguan teknis yang signifikan. Pelatih asal Jerman itu tidak meragukan kualitas kelas dunia sang pemain asal Italia, melainkan kesesuaiannya dalam sistem taktis yang agresif dan berintensitas tinggi, yang menuntut para bek beroperasi di ruang terbuka yang luas.

Menurut laporan dari Matteo Moretto, inti dari masalah ini terletak pada desakan Flick akan garis pertahanan yang bermain tinggi di lapangan. Dalam formasi seperti itu, bek tengah harus memiliki kecepatan pemulihan yang elit dan kemampuan untuk berlari mundur secara efektif selama transisi. Meskipun Bastoni secara luas dianggap sebagai salah satu bek dengan kemampuan mengolah bola terbaik di Eropa, kurangnya kecepatan murni di lini depan dipandang oleh Flick sebagai risiko struktural yang dapat menyebabkan kerentanan pertahanan.