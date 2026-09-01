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gabriel-jesus(C)Getty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Hansi Flick 'terkejut' saat Barcelona mendatangkan Gabriel Jesus dalam transfer murah €10 juta dari Arsenal

Transfers
G. Jesus
H. Flick
Barcelona
LaLiga
Arsenal
Premier League

Hansi Flick mengakui keterkejutannya setelah Barcelona berhasil mengamankan kesepakatan senilai €10 juta untuk striker Arsenal, Gabriel Jesus. Penyerang Brasil itu datang sebagai rekrutan keenam Barca pada musim panas ini, memperkuat lini serang yang sudah tangguh setelah start sempurna mereka di kampanye La Liga yang baru.

  • Jesus teken kontrak dengan Barcelona

    Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk merekrut Jesus dengan biaya awal €10 juta. Penyerang Brasil berusia 29 tahun itu terbang ke Catalunya pada Senin untuk menuntaskan kontrak berdurasi dua tahun.

    Jesus hadir di Camp Nou untuk menyaksikan rekan-rekan setim barunya membantai Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan dominan itu memastikan Barcelona mempertahankan start sempurna mereka di musim La Liga dengan tiga kemenangan beruntun. Ia akan secara resmi diperkenalkan pada Selasa sebagai perekrutan besar keenam klub pada bursa transfer musim panas ini.

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  • Hansi FlickGetty Images

    Flick bereaksi terhadap transfer murah

    Biaya transfer yang relatif rendah itu membuat pelatih kepala Barcelona, Flick, terkejut. Manajer asal Jerman itu mengakui ia tidak menyangka klub Premier League tersebut akan membiarkan striker mereka pergi pada fase akhir bursa transfer.

    "Saya agak terkejut kami punya kesempatan untuk mendapatkannya," kata Flick, seperti dikutip ESPN. "Saya sangat menyukainya, saya suka gaya bermainnya, itu cocok dengan gaya kami. Saya pikir dia bisa banyak membantu kami dalam pertandingan."

  • Deco dipuji atas musim panas yang sibuk

    Jesus bergabung dengan skuad Barcelona yang diperkuat secara besar-besaran setelah musim panas yang sibuk di bursa transfer. Direktur olahraga Deco sudah lebih dulu membawa Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo, dan Dominik Livakovic ke Camp Nou. Flick cepat menyoroti peran penting Deco dalam mengamankan Jesus.

    "Bagi kami, dia bisa menjadi pemain penting, jadi terima kasih kepada Deco karena sekali lagi dia melakukan pekerjaan yang luar biasa," ujarnya.

    Raksasa Catalan itu sebelumnya sempat mencoba merekrut Julian Alvarez untuk menambah kekuatan lini serang mereka. Namun, rival domestik Atletico Madrid dengan tegas menolak bernegosiasi dengan Barcelona.

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  • Gabriel JesusGetty Images

    Kesepakatan pada hari penutupan bursa transfer tampaknya tidak mungkin terjadi

    Meski Barcelona secara teori tetap terbuka untuk merekrut bek tengah baru, bursa transfer akan ditutup pada Selasa malam. Waktu kian menipis bagi klub untuk menuntaskan bisnis besar lain. Saat ditanya apakah fans harus mengharapkan ada pendatang lagi dalam 24 jam ke depan, Flick meredam kemungkinan tersebut. "Saya rasa tidak, tapi kita lihat saja nanti," pungkas sang pelatih.

    Dengan Jesus sudah sepenuhnya terintegrasi ke dalam skuad pekan ini, Barcelona akan kembali mengalihkan perhatian ke tugas domestik. Skuad asuhan Flick selanjutnya akan menghadapi Valencia di Mestalla dalam laga La Liga.

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