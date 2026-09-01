Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk merekrut Jesus dengan biaya awal €10 juta. Penyerang Brasil berusia 29 tahun itu terbang ke Catalunya pada Senin untuk menuntaskan kontrak berdurasi dua tahun.

Jesus hadir di Camp Nou untuk menyaksikan rekan-rekan setim barunya membantai Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan dominan itu memastikan Barcelona mempertahankan start sempurna mereka di musim La Liga dengan tiga kemenangan beruntun. Ia akan secara resmi diperkenalkan pada Selasa sebagai perekrutan besar keenam klub pada bursa transfer musim panas ini.