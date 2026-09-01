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Hansi Flick 'terkejut' saat Barcelona mendatangkan Gabriel Jesus dalam transfer murah €10 juta dari Arsenal
Jesus teken kontrak dengan Barcelona
Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk merekrut Jesus dengan biaya awal €10 juta. Penyerang Brasil berusia 29 tahun itu terbang ke Catalunya pada Senin untuk menuntaskan kontrak berdurasi dua tahun.
Jesus hadir di Camp Nou untuk menyaksikan rekan-rekan setim barunya membantai Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan dominan itu memastikan Barcelona mempertahankan start sempurna mereka di musim La Liga dengan tiga kemenangan beruntun. Ia akan secara resmi diperkenalkan pada Selasa sebagai perekrutan besar keenam klub pada bursa transfer musim panas ini.
- Getty Images
Flick bereaksi terhadap transfer murah
Biaya transfer yang relatif rendah itu membuat pelatih kepala Barcelona, Flick, terkejut. Manajer asal Jerman itu mengakui ia tidak menyangka klub Premier League tersebut akan membiarkan striker mereka pergi pada fase akhir bursa transfer.
"Saya agak terkejut kami punya kesempatan untuk mendapatkannya," kata Flick, seperti dikutip ESPN. "Saya sangat menyukainya, saya suka gaya bermainnya, itu cocok dengan gaya kami. Saya pikir dia bisa banyak membantu kami dalam pertandingan."
Deco dipuji atas musim panas yang sibuk
Jesus bergabung dengan skuad Barcelona yang diperkuat secara besar-besaran setelah musim panas yang sibuk di bursa transfer. Direktur olahraga Deco sudah lebih dulu membawa Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo, dan Dominik Livakovic ke Camp Nou. Flick cepat menyoroti peran penting Deco dalam mengamankan Jesus.
"Bagi kami, dia bisa menjadi pemain penting, jadi terima kasih kepada Deco karena sekali lagi dia melakukan pekerjaan yang luar biasa," ujarnya.
Raksasa Catalan itu sebelumnya sempat mencoba merekrut Julian Alvarez untuk menambah kekuatan lini serang mereka. Namun, rival domestik Atletico Madrid dengan tegas menolak bernegosiasi dengan Barcelona.
- Getty Images
Kesepakatan pada hari penutupan bursa transfer tampaknya tidak mungkin terjadi
Meski Barcelona secara teori tetap terbuka untuk merekrut bek tengah baru, bursa transfer akan ditutup pada Selasa malam. Waktu kian menipis bagi klub untuk menuntaskan bisnis besar lain. Saat ditanya apakah fans harus mengharapkan ada pendatang lagi dalam 24 jam ke depan, Flick meredam kemungkinan tersebut. "Saya rasa tidak, tapi kita lihat saja nanti," pungkas sang pelatih.
Dengan Jesus sudah sepenuhnya terintegrasi ke dalam skuad pekan ini, Barcelona akan kembali mengalihkan perhatian ke tugas domestik. Skuad asuhan Flick selanjutnya akan menghadapi Valencia di Mestalla dalam laga La Liga.
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