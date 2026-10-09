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Hansi Flick redakan kekhawatiran Barcelona soal kemunduran Raphinha saat Gabriel Jesus bersiap menjalani debut penuh
Flick meremehkan kekhawatiran soal cedera Raphinha
Barcelona menghadapi kendala jangka pendek saat bersiap kembali beraksi di La Liga di Spotify Camp Nou. Berbicara kepada media jelang laga melawan Getafe, Flick mengonfirmasi bahwa Raphinha akan absen dalam dua pertandingan berikutnya. Winger asal Brasil itu telah menjadi bagian vital dari tim yang saat ini berada di puncak klasemen, tetapi staf pelatih mengambil pendekatan hati-hati karena riwayat masalah kebugarannya sebelumnya.
"Tes pencitraan yang ia jalani tidak menunjukkan cedera serius, tetapi kami perlu merespons dan mengkhawatirkannya karena dia mengalami tiga cedera tahun lalu. Kami akan menjaganya. Dia tidak akan tersedia besok, juga tidak untuk pertandingan di Istanbul melawan Galatasaray," jelas Flick.
- Getty Images Sport
Mengelola beban kerja di tengah padatnya jadwal pertandingan
Flick mengakui bahwa jeda internasional dan jadwal yang padat memang tidak ideal, tetapi ia harus mengelola beban kerja para bintang kuncinya untuk menghindari dampak jangka panjang. Ia mencatat bahwa tekanan terhadap para pemain modern sangat besar, terutama dengan tuntutan perjalanan untuk laga persahabatan internasional, tetapi ia tetap berkomitmen melindungi kesehatan skuadnya dalam rangkaian padat lima pertandingan hanya dalam waktu dua pekan ini.
"Kami membicarakan tim nasional... bagi pemain mana pun, itu adalah pencapaian dalam karier. Raphinha selalu memberikan 100%. Kami harus mempertimbangkan apakah memang perlu bermain di Australia, yang berjarak 30.000 kilometer... tetapi kami harus memilih laga persahabatan, dan itu tidak mungkin dilakukan di Eropa," kata Flick,
"Dengan Nations League, itu juga tidak mungkin. Ada banyak tekanan pada para pemain. Kami harus menerima situasi apa adanya; ini bukan yang terbaik, ini tidak ideal, tetapi saya tidak bisa mengubahnya. Saya harus mengelola beban kerja."
Gabriel Jesus siap jadi starter
Dengan Raphinha absen, peluang terbuka bagi Jesus untuk memberi dampak signifikan. Flick mengonfirmasi bahwa mantan penyerang Arsenal itu siap memimpin lini depan sejak awal. Manajer asal Jerman tersebut terkesan dengan integrasi sang striker ke dalam skuad serta kondisi fisiknya setelah sesi latihan terbaru. "Idenya adalah dia akan menjadi starter, dia telah banyak berkembang. Dia beradaptasi dengan sangat baik. Kelebihannya ada di dalam kotak penalti. Dia berlatih dengan baik. Saya suka apa yang saya lihat darinya," ujar Flick.
Sang pelatih juga membahas situasi penjaga gawang, dengan mengonfirmasi bahwa Joan Garcia akan mendapat kepercayaan di bawah mistar meski ada opsi lain yang lebih berpengalaman di dalam skuad. "Liva (Dominik Livakovic) dan Tek (Wojciech Szczesny) adalah opsi, tetapi saya pikir Joan baik-baik saja dan akan menjadi starter," ungkapnya.
- Getty Images Sport
Kabar terbaru tentang pemulihan Frenkie de Jong
Lini tengah tetap menjadi sorotan bagi Barcelona seiring Frenkie de Jong yang kian dekat untuk kembali merumput. Gelandang timnas Belanda itu sedang menjalani proses pemulihan dari masalah pergelangan kaki yang berkepanjangan, dan meski ia tidak akan tampil dalam laga terdekat melawan Getafe atau Galatasaray, comeback-nya akhirnya sudah di depan mata. Flick mengisyaratkan sang gelandang bisa kembali masuk dalam pertimbangan untuk bentrok melawan Real Betis.
"Dia mungkin akan ada saat melawan Betis. Perkembangannya bagus, tidak ada rasa sakit, tetapi dia butuh waktu, dan kami akan memberikannya," kata sang pelatih.
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