Flick mengakui bahwa jeda internasional dan jadwal yang padat memang tidak ideal, tetapi ia harus mengelola beban kerja para bintang kuncinya untuk menghindari dampak jangka panjang. Ia mencatat bahwa tekanan terhadap para pemain modern sangat besar, terutama dengan tuntutan perjalanan untuk laga persahabatan internasional, tetapi ia tetap berkomitmen melindungi kesehatan skuadnya dalam rangkaian padat lima pertandingan hanya dalam waktu dua pekan ini.

"Kami membicarakan tim nasional... bagi pemain mana pun, itu adalah pencapaian dalam karier. Raphinha selalu memberikan 100%. Kami harus mempertimbangkan apakah memang perlu bermain di Australia, yang berjarak 30.000 kilometer... tetapi kami harus memilih laga persahabatan, dan itu tidak mungkin dilakukan di Eropa," kata Flick,

"Dengan Nations League, itu juga tidak mungkin. Ada banyak tekanan pada para pemain. Kami harus menerima situasi apa adanya; ini bukan yang terbaik, ini tidak ideal, tetapi saya tidak bisa mengubahnya. Saya harus mengelola beban kerja."