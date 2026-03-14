Hansi Flick merasa senang menyambut kembalinya Gavi setelah absen lama, sementara pelatih Barcelona itu mengakui bahwa masa-masa sulit akibat cedera 'tidaklah mudah' bagi gelandang tersebut

Flick tampak sangat gembira saat membahas ketersediaan gelandang tersebut, meski ia segera mengingatkan para pendukung bahwa pemain muda itu perlu dimasukkan kembali ke dalam pertandingan secara bertahap. "Apakah kami sudah mengumumkannya? Dia sudah mendapat izin medis, saya senang. Saya harap dia bisa bermain beberapa menit. Saya suka apa yang saya lihat darinya dalam latihan, tapi jelas kami harus mengaturnya," jelas pelatih asal Jerman itu. Rencananya, pemain berusia 21 tahun itu berpotensi diturunkan pada menit-menit akhir, tergantung pada situasi pertandingan. Flick menambahkan: "Kita harus melangkah selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Ini tidak mudah baginya dan dia masih memiliki banyak tahun karier sepak bola di depannya."