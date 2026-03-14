Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Hansi Flick merasa senang menyambut kembalinya Gavi setelah absen lama, sementara pelatih Barcelona itu mengakui bahwa masa-masa sulit akibat cedera 'tidaklah mudah' bagi gelandang tersebut
Konfirmasi resmi dari Barcelona
Setelah berbulan-bulan menjalani proses pemulihan yang tak kenal lelah, Barcelona mengonfirmasi kembalinya Gavi melalui pernyataan yang menggemparkan di situs web resmi mereka. Sebelum cedera yang membuatnya absen, gelandang tersebut hanya tampil melawan Mallorca dan Levante pada Agustus lalu. Klub tersebut mengumumkan: "Gelandang tersebut kini kembali masuk dalam daftar pemain yang bisa dipilih oleh Hansi Flick... penampilannya di lapangan akan menandai kembalinya ia bermain setelah absen selama 205 hari."
- Getty Images Sport
Mengelola kembalinya
Flick tampak sangat gembira saat membahas ketersediaan gelandang tersebut, meski ia segera mengingatkan para pendukung bahwa pemain muda itu perlu dimasukkan kembali ke dalam pertandingan secara bertahap. "Apakah kami sudah mengumumkannya? Dia sudah mendapat izin medis, saya senang. Saya harap dia bisa bermain beberapa menit. Saya suka apa yang saya lihat darinya dalam latihan, tapi jelas kami harus mengaturnya," jelas pelatih asal Jerman itu. Rencananya, pemain berusia 21 tahun itu berpotensi diturunkan pada menit-menit akhir, tergantung pada situasi pertandingan. Flick menambahkan: "Kita harus melangkah selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Ini tidak mudah baginya dan dia masih memiliki banyak tahun karier sepak bola di depannya."
Percaya pada prosesnya
Meskipun cedera yang dialaminya cukup parah, Flick yakin bahwa Gavi tetap memiliki ketangguhan mental yang dibutuhkan. Pelatih tersebut menepis kekhawatiran terkait kondisi psikologis sang pemain atau kemauannya untuk terlibat dalam pertarungan fisik. “Dia memiliki sikap yang tepat. Itu bagus. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Dia percaya 100% pada tubuhnya dan kemampuannya bermain. Kita semua mengenal Gavi, saya suka intensitasnya,” tambah Flick, menyoroti ketangguhan khas yang telah menjadikan lulusan La Masia ini sebagai favorit para penggemar.
- Getty Images Sport
Peningkatan taktis yang signifikan
"Dia selalu ingin memberikan segalanya untuk klub dan tim ini. Kembalinya dia merupakan kabar baik," tutup Flick. Kembalinya sang bintang terjadi pada saat yang krusial bagi Blaugrana, yang berupaya mempertahankan momentum di puncak klasemen saat mereka menghadapi Sevilla pada hari Minggu.
