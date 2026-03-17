Hansi Flick menyatakan bahwa Barcelona akan menjadi 'pekerjaan terakhirnya' di dunia sepak bola setelah Joan Laporta mengumumkan perpanjangan kontraknya

Meskipun kontraknya saat ini berlaku hingga 2027, mantan pelatih Bayern Munich itu menegaskan bahwa ia tidak berniat melatih di klub lain begitu masa jabatannya di Camp Nou berakhir.

"Saya rasa sudah jelas bahwa saya senang bekerja di sini, tapi saya juga menghargai kebebasan saya. Saya memiliki keluarga yang luar biasa dan banyak dukungan. Ini adalah sepak bola, dan saya berusaha memberikan yang terbaik untuk tim… tapi kita lihat saja nanti. Masih ada waktu. Saya tidak memikirkan untuk pindah ke tempat lain. Ini akan menjadi pekerjaan terakhir saya dan itu membuat saya bahagia," kata Flick kepada para wartawan dalam konferensi persnya pada hari Selasa.