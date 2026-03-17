(C)GettyImages
Diterjemahkan oleh
Hansi Flick menyatakan bahwa Barcelona akan menjadi 'pekerjaan terakhirnya' di dunia sepak bola setelah Joan Laporta mengumumkan perpanjangan kontraknya
Flick berkomitmen untuk masa depannya di Catalonia
Meskipun kontraknya saat ini berlaku hingga 2027, mantan pelatih Bayern Munich itu menegaskan bahwa ia tidak berniat melatih di klub lain begitu masa jabatannya di Camp Nou berakhir.
"Saya rasa sudah jelas bahwa saya senang bekerja di sini, tapi saya juga menghargai kebebasan saya. Saya memiliki keluarga yang luar biasa dan banyak dukungan. Ini adalah sepak bola, dan saya berusaha memberikan yang terbaik untuk tim… tapi kita lihat saja nanti. Masih ada waktu. Saya tidak memikirkan untuk pindah ke tempat lain. Ini akan menjadi pekerjaan terakhir saya dan itu membuat saya bahagia," kata Flick kepada para wartawan dalam konferensi persnya pada hari Selasa.
- Getty Images Sport
Laporta mengonfirmasi perpanjangan kontrak yang akan segera dilakukan
Sebelumnya pada hari Selasa, Presiden Barcelona Joan Laporta, yang baru saja memenangkan pemilihan, telah membangkitkan antusiasme di kalangan suporter dengan mengisyaratkan bahwa perpanjangan kontrak manajer tersebut hampir pasti terwujud. Laporta menyatakan bahwa klub akan segera mengumumkan kesepakatan dengan Flick untuk memperpanjang masa jabatannya hingga 2028, sebuah langkah yang akan memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi proyek olahraga di Catalonia.
Terlepas dari optimisme publik yang ditunjukkan presiden, Flick lebih berhati-hati dalam menanggapi hal tersebut, dengan menekankan bahwa negosiasi harus dikesampingkan demi target lapangan klub yang mendesak. "Saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan perpanjangan kontrak saya," tambah Flick. "Ada pertandingan penting bagi klub dan masa depan kami. Saya sangat bahagia di sini, tetapi saya harus membicarakannyadengan keluarga saya. Masih ada waktu untuk membicarakan semua ini."
Perhatian tetap tertuju pada laga melawan Newcastle
Pembahasan ini berlangsung di saat yang krusial bagi Barcelona, yang akan menghadapi Newcastle dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Setelah bermain imbang 1-1 di St James' Park, Flick berada di bawah tekanan untuk membawa timnya melaju ke perempat final. Manajer tersebut bertekad memastikan bahwa pembicaraan mengenai masa depannya tidak menjadi gangguan bagi skuadnya, sambil menekankan prioritas utama saat ini: "Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan perpanjangan kontrak saya sekarang. Ada pertandingan penting bagi klub dan masa depan kami."
- Getty Images
Ikatan yang kuat dengan Blaugrana
Sejak tiba di Spanyol, Flick telah menjalin hubungan yang erat baik dengan para pendukung maupun jajaran petinggi Barcelona. Hubungannya dengan Laporta dianggap sangat baik setelah berhasil membawa klub meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa pada musim pertamanya. Kini, dengan keunggulan empat poin di puncak klasemen liga utama Spanyol dan tengah berjuang untuk lolos ke Liga Champions, fokus sang pelatih tampaknya tertuju pada upaya mengakhiri musim keduanya sebagai pelatih dengan gemilang.
Iklan