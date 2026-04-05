Hansi Flick menjelaskan reaksi marah Lamine Yamal setelah Barcelona mengalahkan Atlético Madrid berkat gol penentu kemenangan Robert Lewandowski di menit-menit akhir
Kekecewaan Yamal yang terlihat di Metropolitano
Meskipun gol penentu kemenangan Robert Lewandowski di menit-menit akhir membuat Barca unggul tujuh poin di puncak klasemen, bintang muda Yamal tidak ikut merayakan kemenangan tersebut. Kamera televisi menangkap sang pemain muda yang membelakangi lapangan saat gol penentu itu tercipta, dan ia kemudian terlihat membuat gerakan dengan tangannya saat meninggalkan lapangan ditemani pelatih kiper Jose Ramon de la Fuente. Pemain sayap berusia 18 tahun itu dilaporkan mengabaikan pelatih Barca, Flick, sejenak saat keluar lapangan, langsung menuju ruang ganti sementara rekan-rekan setimnya merayakan kemenangan. Reaksinya sangat kontras dengan euforia umum di tim setelah berhasil melewati malam yang sulit di ibu kota.
Flick meremehkan insiden tersebut
Saat berbicara setelah pertandingan, Flick dengan cepat membantah segala spekulasi mengenai adanya ketegangan atau masalah taktis yang lebih mendalam. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa rasa frustrasi tersebut murni berasal dari standar pribadi sang pemain yang tinggi. Ia mengatakan kepada para wartawan: "Wajar jika dia marah, karena dia sudah berusaha keras namun belum mencetak gol, padahal dia memiliki banyak peluang."
Dalam wawancara pasca-pertandingannya dengan DAZN, Flick lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak ada masalah yang berkepanjangan di dalam skuad. "Dia sedikit kesal. Itu wajar. Dia ingin mencetak gol dan memberikan assist. Itu adalah konsekuensi dari pertandingan. Itu karena kami tidak bermain dengan baik. Kami berbicara di ruang ganti dan semuanya baik-baik saja. Ini adalah pertandingan yang emosional," tambah mantan manajer Bayern Munich tersebut.
Aksi pertandingan dan implikasi terhadap perebutan gelar
Pertandingan itu sendiri berlangsung seru dan penuh liku-liku, yang diawali dengan gol pembuka yang dicetak Giuliano Simeone untuk tuan rumah pada menit ke-39. Marcus Rashford, yang dipinjamkan dari Manchester United, menyamakan kedudukan hanya tiga menit kemudian sehingga kedua tim memasuki jeda babak pertama dengan skor imbang. Momen krusial terjadi pada masa tambahan waktu babak pertama ketika Nico Gonzalez diusir dari lapangan, memaksa pasukan Diego Simeone bermain dengan sepuluh orang sepanjang babak kedua. Barca akhirnya memanfaatkan keunggulan tersebut pada menit ke-88 ketika Lewandowski menyambar bola pantul setelah tendangan Joao Cancelo.
Hasil ini membuat Barcelona memanfaatkan kekalahan Real Madrid dari Mallorca, membuka selisih tujuh poin yang signifikan dengan hanya delapan pertandingan tersisa. Flick mengakui pentingnya kemenangan ini namun tetap berhati-hati, menyatakan: "Kami mengendalikan pertandingan. Ini adalah tiga poin yang sangat penting. Masih ada delapan pertandingan tersisa, belum ada yang pasti, dan kami harus melakukan tugas kami."
Perhatian kini beralih ke Liga Champions
Barcelona tak punya banyak waktu untuk merenungkan drama tersebut, karena fokus mereka langsung beralih ke kompetisi Eropa. Flick menekankan perlunya pemulihan yang cepat, sambil menyebutkan bahwa skuad harus memulihkan kondisi fisik mereka. "Kami punya tiga hari untuk mempersiapkan diri menghadapi laga Liga Champions dan tampil sebaik mungkin," katanya. Dengan laga krusial lainnya melawan Atlético yang akan digelar Rabu nanti di Camp Nou dalam ajang Liga Champions, Flick berharap pemain mudanya yang berbakat itu bisa menyalurkan rasa frustrasinya menjadi penampilan yang membawa kemenangan.