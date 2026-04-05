Hansi Flick menjelaskan reaksi marah Lamine Yamal setelah Barcelona mengalahkan Atlético Madrid berkat gol penentu kemenangan Robert Lewandowski di menit-menit akhir

Saat berbicara setelah pertandingan, Flick dengan cepat membantah segala spekulasi mengenai adanya ketegangan atau masalah taktis yang lebih mendalam. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa rasa frustrasi tersebut murni berasal dari standar pribadi sang pemain yang tinggi. Ia mengatakan kepada para wartawan: "Wajar jika dia marah, karena dia sudah berusaha keras namun belum mencetak gol, padahal dia memiliki banyak peluang."

Dalam wawancara pasca-pertandingannya dengan DAZN, Flick lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak ada masalah yang berkepanjangan di dalam skuad. "Dia sedikit kesal. Itu wajar. Dia ingin mencetak gol dan memberikan assist. Itu adalah konsekuensi dari pertandingan. Itu karena kami tidak bermain dengan baik. Kami berbicara di ruang ganti dan semuanya baik-baik saja. Ini adalah pertandingan yang emosional," tambah mantan manajer Bayern Munich tersebut.