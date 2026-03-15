Hansi Flick menjelaskan alasannya menempatkan Lamine Yamal di bangku cadangan dalam laga Barcelona melawan Sevilla
Mengelola beban kerja Yamal
Menjelang kick-off, Flick terbuka mengenai keputusan tersebut, dengan alasan beban bermain sang pemain yang cukup berat dalam beberapa pekan terakhir.
"Lamine telah bermain dalam banyak menit dan sekarang kami memiliki tiga pertandingan dalam seminggu ini, jadi kami harus memberinya istirahat," kata Flick kepada DAZN. Keputusan ini menunjukkan pendekatan yang melindungi sang pemain berusia 17 tahun, yang telah menjadi pilar utama serangan Barca.
Jadwal yang sangat padat menanti Barcelona
Keputusan untuk tidak menurunkan Yamal merupakan bagian dari strategi rotasi yang lebih luas saat Barcelona menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Dengan laga leg kedua Liga Champions yang sangat penting melawan Newcastle United yang akan digelar pada Rabu mendatang, Flick memprioritaskan kedalaman skuad untuk memastikan para pemain utamanya tetap segar menghadapi tantangan di kompetisi domestik maupun Eropa.
Flick menekankan pentingnya hari-hari mendatang, dengan menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan jika klub ingin mempertahankan momentumnya. "Ini adalah pekan yang sangat penting," tegas Flick. "Kami memiliki tiga pertandingan sebelum jeda, mulai hari ini hingga Minggu, dan kami harus memenangkan ketiganya. Itulah tujuan kami; kami harus memberikan segalanya."
Kesempatan bagi Bardghji melawan Sevilla
Dengan Yamal duduk di bangku cadangan, Roony Bardghji dan Dani Olmo dimasukkan ke dalam lini serang untuk mendukung Robert Lewandowski. Susunan pemain ini juga menandai debut penuh pemain muda Xavi Espart sebagai bek kanan, sementara Eric Garcia hanya duduk di bangku cadangan setelah absen pada leg pertama di Newcastle akibat kelelahan.
Suasana diprediksi akan sangat meriah, didukung oleh pembukaan bagian tempat duduk tambahan di stadion yang akan menambah kapasitas menjadi 62.000. Flick menambahkan: "Saya menantikan kehadiran para penggemar hari ini. Saat melawan Atletico Madrid, kami merasakan atmosfer yang luar biasa dan saya berharap hal yang sama terjadi hari ini. Dukungan itu sangat penting."
- Getty Images Sport
Menjaga kelancaran operasional di ruang mesin
Meskipun lini serang dan pertahanan mengalami perubahan signifikan, Flick memilih untuk mempertahankan stabilitas di lini tengah. Marc Bernal dan Pedri kembali berduet, dengan tugas mengendalikan tempo permainan melawan Sevilla yang bertekad menciptakan kejutan.
Perpaduan antara pemain muda dan berpengalaman yang diterapkan pelatih asal Jerman ini mencerminkan realitas tim saat ini yang terpaksa bermain dengan skuad yang terbatas akibat cedera dan tuntutan jadwal.
Dengan Yamal "diistirahatkan secara strategis," tekanan kini berada di pundak pemain seperti Olmo, Raphinha, dan Lewandowski untuk memberikan ketajaman di depan gawang.
