Hansi Flick mengungkapkan pemain Barcelona mana yang 'membuat semua orang menjadi lebih baik' - dan itu bukan Lamine Yamal

Barcelona terus mempertahankan upaya gigih mereka untuk meraih gelar La Liga pada Sabtu malam dengan kemenangan 1-0 yangsengit atas Athletic Club di San Mames yang tangguh. Setelah Real Madrid mempertahankan tekanan dengan kemenangan mereka sendiri 24 jam sebelumnya, tim asuhan Hansi Flick menunjukkan mental juara untuk mengamankan tiga poin di salah satu lingkungan terberat dalam sepak bola Spanyol.

Athletic berhasil menetralisir ancaman serangan Barca, terutama dari Yamal, hingga ia mencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut. Bintang muda berusia 18 tahun ini telah menjadi titik fokus serangan Barca musim ini, dan meskipun terus dikejar oleh pemain-pemain berkaos merah-putih selama lebih dari satu jam, ia akhirnya menemukan ruang yang dibutuhkan untuk menunjukkan pengaruhnya. Pedri melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk menghindari tekel di tengah lapangan sebelum menemukan Yamal, yang kemudian menusuk ke dalam sebelum mencetak gol melalui tiang jauh.