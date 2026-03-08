Getty Images
Hansi Flick mengungkapkan pemain Barcelona mana yang 'membuat semua orang menjadi lebih baik' - dan itu bukan Lamine Yamal
Yamal menjadi penentu kemenangan di Bilbao
Barcelona terus mempertahankan upaya gigih mereka untuk meraih gelar La Liga pada Sabtu malam dengan kemenangan 1-0 yangsengit atas Athletic Club di San Mames yang tangguh. Setelah Real Madrid mempertahankan tekanan dengan kemenangan mereka sendiri 24 jam sebelumnya, tim asuhan Hansi Flick menunjukkan mental juara untuk mengamankan tiga poin di salah satu lingkungan terberat dalam sepak bola Spanyol.
Athletic berhasil menetralisir ancaman serangan Barca, terutama dari Yamal, hingga ia mencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut. Bintang muda berusia 18 tahun ini telah menjadi titik fokus serangan Barca musim ini, dan meskipun terus dikejar oleh pemain-pemain berkaos merah-putih selama lebih dari satu jam, ia akhirnya menemukan ruang yang dibutuhkan untuk menunjukkan pengaruhnya. Pedri melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk menghindari tekel di tengah lapangan sebelum menemukan Yamal, yang kemudian menusuk ke dalam sebelum mencetak gol melalui tiang jauh.
Faktor Pedri di San Mames
Setelah kemenangan tipis, Flick dengan cepat menyoroti bahwa momentum pertandingan berubah secara drastis setelah masuknya Pedri pada babak kedua. Pedri dimasukkan pada interval untuk menggantikan Marc Bernal, yang kesulitan selama 45 menit pertama yang intens. Dampaknya langsung terasa, karena Barcelona mengambil kendali lebih besar di area tengah dan mulai mengendalikan tempo melawan tim Athletic yang kelelahan. Flick tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap kemampuan Pedri, yang berusia 23 tahun, untuk meningkatkan level performa rekan-rekannya, mencatat bagaimana kehadirannya meringankan beban pada opsi kreatif lain seperti Dani Olmo.
"Pedri membuat semua orang lebih baik. Dia mengubah permainan. Dia menghubungkan permainan dengan sangat baik. Olmo juga bermain lebih baik di babak kedua. Tapi yang penting adalah mereka semua berjuang sebagai satu tim," kata Flick.
Penghargaan untuk Yamal dari Flick
Meskipun Pedri mendapat pujian tinggi, Flick juga penuh apresiasi terhadap Yamal. Pemain sayap muda itu tidak tampil dalam performa terbaiknya sepanjang malam, namun ia tetap berhasil menciptakan momen penentu dalam pertandingan. Pelatih asal Jerman itu mencatat bahwa kemampuan untuk memenangkan pertandingan bahkan saat tidak bermain baik adalah ciri khas talenta istimewa.
"Dia tidak bermain dengan performa terbaiknya, tapi golnya yang menentukan hasil pertandingan. Saat dia memiliki ruang dan peluang… dia banyak berlatih untuk memperbaiki permainannya. Bagus bahwa dalam situasi seperti itu, dia bisa menyelesaikan pertandingan untukmu," kata Flick kepada wartawan. Ini menjadi pengingat penting tentang kedewasaan yang terus berkembang dari remaja tersebut dan kemampuannya untuk tampil gemilang di momen-momen krusial bagi raksasa Catalan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Barcelona?
Flick yakin kekuatan tim Barcelona ini terletak pada ikatan antar pemain. Ia menunjuk perayaan setelah pertandingan sebagai bukti bahwa tim ini bersatu dalam upaya meraih kejayaan. Dengan beberapa pemain kunci yang mulai menemukan ritme permainan mereka dan identitas taktis yang jelas terbentuk di bawah kepemimpinannya, pelatih asal Jerman ini optimis tentang apa yang akan terjadi pada sisa musim ini bagi pemimpin klasemen. Dengan pertandingan Liga Champions melawan Newcastle yang akan datang, tim Flick tampaknya sedang dalam performa puncak pada waktu yang tepat.
