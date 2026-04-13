Hansi Flick mengatakan Barcelona 'biasanya lebih unggul' saat menghadapi Atlético Madrid, sementara sang pelatih menuntut 'keberanian' dalam serangan untuk membalikkan ketertinggalan dua gol
Keunggulan Atlético membuat tugas yang menantang
Barcelona kini berada dalam posisi yang genting setelah Atletico Madrid meraih kemenangan telak 2-0 pada leg pertama di Spotify Camp Nou pekan lalu. Pertandingan pertama itu berujung bencana bagi tim Catalan, yang harus kehilangan Pau Cubarsi akibat kartu merah sebelum Julian Alvarez mencetak gol tendangan bebas yang menakjubkan untuk memastikan keunggulan dua gol bagi tim tamu.
Meskipun menghadapi tugas berat di Metropolitano pada hari Selasa, Flick tetap yakin bahwa timnya memiliki kualitas untuk membalikkan keadaan. Manajer asal Jerman itu menekankan pendekatan proaktif, menegaskan bahwa timnya secara historis lebih unggul dalam pertandingan ini dan harus menunjukkan keberanian taktis yang luar biasa.
Flick menuntut penampilan menyerang yang berani
Menyusul hasil leg pertama yang mengecewakan, sang manajer mengalihkan fokus sepenuhnya pada penyesuaian mental dan taktis yang diperlukan untuk menembus barisan pertahanan kokoh asuhan Diego Simeone.
Flick menekankan bahwa kembali ke gaya permainan yang intens dan berani adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar jika klub ingin melaju ke babak berikutnya. Menyadari suasana yang tidak bersahabat yang diperkirakan akan terjadi di ibu kota Spanyol, sang pelatih menuntut upaya kolektif yang tanpa rasa takut dari skuadnya.
"Saya merasa ini akan sangat berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya melawan mereka karena atmosfer di stadion akan luar biasa. Para pendukung tahu apa yang mereka butuhkan, dan ini akan sulit bagi kami, tapi saya percaya pada tim saya dan apa yang bisa kami wujudkan, dan itu mungkin, mengapa tidak? Itulah yang harus kami fokuskan," katanya.
"Saya tahu kami akan menghadapi Atletico, tim dengan pemain-pemain yang sangat bagus, dan kami harus bertahan dengan sangat kuat, tetapi juga berani dalam menyerang, menekan, dan memanfaatkan setiap peluang. Jika melihat pertandingan terakhir, mungkin itulah perbedaan besar antara mereka dan kami. Mungkin besok akan sangat berbeda, dan itu akan membuat saya senang."
Tes kebugaran lini tengah menguji kedalaman skuad
Kedalaman skuad akan diuji secara serius saat klub memantau kondisi kebugaran beberapa gelandang kunci menjelang laga krusial ini. Meskipun Marc Bernal masih diragukan tampil, ada optimisme yang semakin besar terkait kemungkinan Frenkie de Jong dan Gavi ikut bermain. Di sisi lain, Cubarsi tentu saja sedang menjalani skorsing, sementara pemain sayap Raphinha dan bek Andreas Christensen absen karena cedera.
"Frenkie bermain lebih baik daripada saat dia bermain di bawah asuhan Bernal. Kita lihat saja bagaimana penampilannya hari ini, tapi ini akan sulit baginya. Frenkie bahkan bisa menjadi starter; kami akan memutuskan sore ini," katanya.
"Gavi tentu saja bisa bermain. Dia adalah pemain yang memberikan segalanya untuk tim dan klub ini, dan di lapangan dia tak kenal takut, yang merupakan hal yang sangat baik, dan kita lihat saja nanti. Apakah dia akan menjadi starter atau tidak, kita lihat setelah latihan."
Semua mata tertuju pada laga puncak di Metropolitano
Leg kedua yang sangat dinantikan ini diprediksi akan menjadi pertandingan yang dramatis. Jika Barcelona berhasil membalikkan ketertinggalan, mereka akan mengamankan tempat di semifinal Liga Champions yang didambakan, yang secara signifikan akan meningkatkan prospek musim mereka. Sebaliknya, kegagalan untuk melaju akan memaksa klub untuk mengalihkan seluruh fokus mereka ke sisa musim liga domestik.
"Mentalitas dan sikap sangat penting," tambah Flick. "Besok, setiap aspek positif akan sangat penting. Kita harus percaya bahwa kita bisa melakukannya, dan saya pikir tim berada di jalur yang benar. Dalam pertandingan melawan Atletico, kami biasanya menjadi tim yang lebih baik."