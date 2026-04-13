Hansi Flick mengatakan Barcelona 'biasanya lebih unggul' saat menghadapi Atlético Madrid, sementara sang pelatih menuntut 'keberanian' dalam serangan untuk membalikkan ketertinggalan dua gol

Menyusul hasil leg pertama yang mengecewakan, sang manajer mengalihkan fokus sepenuhnya pada penyesuaian mental dan taktis yang diperlukan untuk menembus barisan pertahanan kokoh asuhan Diego Simeone.

Flick menekankan bahwa kembali ke gaya permainan yang intens dan berani adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar jika klub ingin melaju ke babak berikutnya. Menyadari suasana yang tidak bersahabat yang diperkirakan akan terjadi di ibu kota Spanyol, sang pelatih menuntut upaya kolektif yang tanpa rasa takut dari skuadnya.

"Saya merasa ini akan sangat berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya melawan mereka karena atmosfer di stadion akan luar biasa. Para pendukung tahu apa yang mereka butuhkan, dan ini akan sulit bagi kami, tapi saya percaya pada tim saya dan apa yang bisa kami wujudkan, dan itu mungkin, mengapa tidak? Itulah yang harus kami fokuskan," katanya.

"Saya tahu kami akan menghadapi Atletico, tim dengan pemain-pemain yang sangat bagus, dan kami harus bertahan dengan sangat kuat, tetapi juga berani dalam menyerang, menekan, dan memanfaatkan setiap peluang. Jika melihat pertandingan terakhir, mungkin itulah perbedaan besar antara mereka dan kami. Mungkin besok akan sangat berbeda, dan itu akan membuat saya senang."