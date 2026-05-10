Hansi Flick mengalami kehilangan yang tragis menjelang El Clasico setelah Barcelona mengumumkan meninggalnya ayah sang pelatih kepala
Tragedi pada hari pertandingan
Klub asal Catalunya itu merilis pernyataan resmi pada Minggu sore untuk mengonfirmasi kabar duka tersebut. Berita itu datang saat skuad sedang menyelesaikan persiapan menjelang kedatangan Real Madrid, sebuah pertandingan yang berpotensi menjadi penentu gelar juara La Liga. Klub menyampaikan belasungkawa mereka, menyatakan bahwa mereka turut merasakan duka sang pelatih kepala di tengah masa yang mereka gambarkan sebagai masa yang sangat sulit bagi keluarga Flick.
Flick memilih untuk memberi tahu para pemain dan staf pelatihnya tentang duka tersebut selama rapat pagi mereka. Menurut laporan dari Marca, manajer asal Jerman itu menegaskan niatnya untuk memimpin pertandingan dari area teknis. Meskipun ia pada akhirnya akan kembali ke Jerman untuk mengurus urusan keluarga, fokus utamanya saat ini tetap pada kewajiban profesionalnya dalam El Clasico terakhir musim ini.
Dukungan dari Blaugrana
Pernyataan resmi dari klub tersebut menekankan dukungan penuh kepada manajer mereka. Pernyataan tersebut berbunyi: "FC Barcelona dan seluruh keluarga Blaugrana ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada Hansi Flick atas meninggalnya ayahnya. Kami turut berduka cita dan doa kami menyertai Anda serta keluarga Anda di masa sulit ini." Flick telah menjadi sosok yang sangat dihormati di antara skuad tim utama dalam waktu singkat. Keputusannya untuk tetap berada di lapangan selama pertandingan telah mendapat respons positif dari para pemain, yang kini harus fokus pada pertandingan di tengah kabar duka tersebut. Klub belum mengonfirmasi rencana perjalanan Flick setelah peluit akhir pada Minggu malam.
Sejarah di ujung tanduk
Taruhan olahraga dalam El Clásico kali ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena Barcelona kini unggul 11 poin di puncak klasemen dan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, memiliki kesempatan untuk secara matematis memastikan gelar Liga secara langsung saat berhadapan dengan Real Madrid. Kemenangan tidak hanya akan mengukuhkan mereka sebagai juara musim 2025-26, tetapi juga akan menyamakan rekor head-to-head sepanjang masa antara kedua klub dalam kompetisi resmi menjadi 106 kemenangan masing-masing.
Real Madrid akan menghadapi pertandingan ini tanpa striker andalan mereka, Kylian Mbappe. Penyerang tersebut tidak ikut dalam rombongan skuad asuhan Alvaro Arbeloa setelah mengeluhkan ketidaknyamanan fisik selama sesi latihan terakhir pada hari Sabtu. Ketidakhadirannya ini membuat tim tamu kehilangan ancaman serangan utama mereka saat berusaha menunda perayaan Barcelona. Bagi tuan rumah, hasil imbang secara teknis sudah cukup untuk mengamankan trofi, tetapi tujuan mereka tetaplah meraih kemenangan mutlak.
Tim ini mendukung Flick
Suasana di dalam tim tetap dipenuhi rasa hormat yang mendalam terhadap kepemimpinan Flick dan keputusannya untuk tetap memimpin pertandingan malam ini. Para pemain secara konsisten memuji sifatnya yang ramah namun tegas, dengan Fermin Lopez baru-baru ini menyoroti peningkatan kolektif tim di bawah bimbingan pelatih asal Jerman tersebut. Keharmonisan internal ini akan sangat penting saat mereka menghadapi pertandingan sebesar ini di tengah keadaan pribadi yang begitu menyedihkan.
Terlepas dari hasilnya, sang manajer akan berangkat ke Jerman untuk menangani urusan keluarga segera setelah pertandingan. Ini menandai malam di mana tugas profesional dan kehilangan pribadi bersinggungan, saat Flick berupaya mengukir kemenangan liga bersejarah sebelum berangkat untuk menemani kerabatnya.