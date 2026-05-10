Hansi Flick mengalami kehilangan yang tragis menjelang El Clasico setelah Barcelona mengumumkan meninggalnya ayah sang pelatih kepala

Klub asal Catalunya itu merilis pernyataan resmi pada Minggu sore untuk mengonfirmasi kabar duka tersebut. Berita itu datang saat skuad sedang menyelesaikan persiapan menjelang kedatangan Real Madrid, sebuah pertandingan yang berpotensi menjadi penentu gelar juara La Liga. Klub menyampaikan belasungkawa mereka, menyatakan bahwa mereka turut merasakan duka sang pelatih kepala di tengah masa yang mereka gambarkan sebagai masa yang sangat sulit bagi keluarga Flick.

Flick memilih untuk memberi tahu para pemain dan staf pelatihnya tentang duka tersebut selama rapat pagi mereka. Menurut laporan dari Marca, manajer asal Jerman itu menegaskan niatnya untuk memimpin pertandingan dari area teknis. Meskipun ia pada akhirnya akan kembali ke Jerman untuk mengurus urusan keluarga, fokus utamanya saat ini tetap pada kewajiban profesionalnya dalam El Clasico terakhir musim ini.