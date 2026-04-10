AFP
Diterjemahkan oleh
Hansi Flick mengakui para bintang Barcelona 'lebih termotivasi' dalam pertandingan Liga Champions, karena sang pelatih lebih memprioritaskan gelar Eropa daripada La Liga
Mimpi Eropa menjadi sorotan utama
Meskipun unggul tujuh poin atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga, Flick mengisyaratkan bahwa liga domestik mungkin akan menjadi prioritas kedua dibandingkan kesuksesan di level Eropa. Blaugrana saat ini sedang menyeimbangkan perburuan gelar dengan pertandingan perempat final Liga Champions yang berisiko tinggi, namun harapan mereka untuk meraih kesuksesan di level Eropa mendapat pukulan telak pekan ini setelah kalah 2-0 di perempat final melawan Atletico Madrid. Tekanan semakin meningkat pada Blaugrana dan sang manajer tidak memiliki ilusi tentang di mana letak gairah sejati klub ini.
Saat berbicara kepada media, Flick blak-blakan mengenai tujuan akhir musim ini. "Tentu saja La Liga adalah alasan kami bermain di Liga Champions, tetapi impian setiap pelatih, pemain, dan penggemar adalah memenangkan Liga Champions dan itulah mengapa kami berada di sana," jelasnya.
- AFP
Para pemain mencari perlengkapan tambahan untuk Liga Champions
Pelatih asal Jerman itu mencatat adanya perbedaan yang nyata dalam suasana dan intensitas di antara para pemainnya saat lagu kebangsaan yang terkenal itu dikumandangkan, sambil mengakui bahwa para pemainnya tampaknya menemukan tingkat konsentrasi ekstra untuk pertandingan-pertandingan di ajang Eropa dibandingkan dengan laga-laga domestik mingguan mereka.
"Anda bisa melihat bahwa tim ini sedikit lebih termotivasi di Liga Champions dan itulah kompetisi yang ingin kami menangkan," aku Flick. Pergeseran psikologis ini tampaknya menjadi pendorong di balik pemikiran taktisnya saat musim memasuki fase paling kritis, dengan sang pelatih mengakui daya tarik yang dimiliki Liga Champions terhadap para bintang timnya.
Mengutamakan gelar juara benua
Meskipun Barcelona masih berada dalam posisi yang kuat di kompetisi domestik, Flick bertekad untuk membawa pulang trofi yang telah lama dinanti klub sejak 2015. Terlepas dari kekalahan pada leg pertama di kandang melawan Atlético Madrid pada pertengahan pekan ini, tekad sang manajer untuk membalikkan keadaan dan melaju hingga akhir tetap tak tergoyahkan, meskipun itu berarti harus mengambil risiko di La Liga.
Flick menegaskan kembali prioritas tujuan klub, dengan menyatakan: "Kami harus menjalankan tugas kami di liga, tetapi yang terpenting adalah memenangkan Liga Champions; itulah tujuan para pemain dan klub, dan itulah alasan kami berada di sini."
- Getty Images Sport
Pertandingan derby tampaknya akan segera digelar
Menjelang leg kedua yang krusial di ajang Eropa, kemungkinan rotasi besar-besaran untuk derby mendatang melawan Espanyol telah menjadi topik hangat. Penekanan Flick terhadap pentingnya Liga Champions mengisyaratkan bahwa beberapa pemain inti mungkin akan diistirahatkan agar mereka berada dalam kondisi prima untuk laga Eropa berikutnya.
Ketika ditanya apakah ia akan merotasi skuadnya, Flick tetap enggan membocorkan susunan pemain spesifiknya, namun ia membuka peluang lebar-lebar untuk perubahan. Mengingat pandangannya bahwa kesuksesan di Eropa adalah prioritas mutlak, diperkirakan pelatih asal Jerman ini akan mengelola sumber dayanya dengan hati-hati agar Barcelona tetap kompetitif di kedua front tanpa menguras tenaga para bintang "paling termotivasi" mereka.