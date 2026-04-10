Hansi Flick mengakui para bintang Barcelona 'lebih termotivasi' dalam pertandingan Liga Champions, karena sang pelatih lebih memprioritaskan gelar Eropa daripada La Liga

Meskipun unggul tujuh poin atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga, Flick mengisyaratkan bahwa liga domestik mungkin akan menjadi prioritas kedua dibandingkan kesuksesan di level Eropa. Blaugrana saat ini sedang menyeimbangkan perburuan gelar dengan pertandingan perempat final Liga Champions yang berisiko tinggi, namun harapan mereka untuk meraih kesuksesan di level Eropa mendapat pukulan telak pekan ini setelah kalah 2-0 di perempat final melawan Atletico Madrid. Tekanan semakin meningkat pada Blaugrana dan sang manajer tidak memiliki ilusi tentang di mana letak gairah sejati klub ini.

Saat berbicara kepada media, Flick blak-blakan mengenai tujuan akhir musim ini. "Tentu saja La Liga adalah alasan kami bermain di Liga Champions, tetapi impian setiap pelatih, pemain, dan penggemar adalah memenangkan Liga Champions dan itulah mengapa kami berada di sana," jelasnya.