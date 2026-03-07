Hansi Flick mengakui bahwa penyerang Barcelona sedang kekurangan kepercayaan diri di tengah kekeringan gol dalam delapan pertandingan, sementara Lamine Yamal menyelamatkan hari melawan Athletic Club

Lamine Yamal sekali lagi menjadi penentu kemenangan, mencetak gol dengan tendangan melengkung kaki kiri khasnya pada menit ke-68 untuk memecahkan kebuntuan. Flick juga memuji kembalinya Pedri, yang masuk sebagai pemain pengganti, serta semangat tim, mengatakan: "Tentu saja Pedri mengubah jalannya pertandingan; kita melihatnya lagi hari ini. Saya bangga dengan mereka... suasana khusus dalam tim ini - bagaimana mereka bersatu, lingkungan, semuanya fantastis."

Dia menambahkan tentang Yamal: "Dia tidak bermain dalam performa terbaiknya, tapi golnya menentukan hasil. Saat dia mendapat ruang, peluang... dia berlatih banyak. Bagus bahwa dia bisa menyelesaikan pertandingan dalam situasi seperti itu."