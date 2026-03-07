Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Hansi Flick mengakui bahwa penyerang Barcelona sedang kekurangan kepercayaan diri di tengah kekeringan gol dalam delapan pertandingan, sementara Lamine Yamal menyelamatkan hari melawan Athletic Club
Flick tetap mendukung Torres di tengah penurunan performa mencetak gol.
Strategis Jerman tetap optimis bahwa kecepatan dan dinamisme Torres pada akhirnya akan mengatasi periode performa buruk ini, meskipun striker tersebut gagal memanfaatkan beberapa peluang emas selama pertandingan di Bilbao. Flick menekankan bahwa staf pelatih sepenuhnya berkomitmen untuk membantu pemain tersebut mengembalikan ketajamannya, sementara persaingan internal untuk posisi di starting XI terus memanas menjelang pertandingan Eropa mereka yang akan datang.
- Getty Images Sport
Ketulusan Flick terkait Ferran Torres
Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Flick menanggapi penurunan performa pemain internasional Spanyol tersebut. "Ferran? Dia kurang percaya diri saat ini, tapi kami sedang mengatasinya. Penting untuk mencoba segala hal dalam pertandingan; dia dalam kondisi yang baik, dia cepat, dan saat ini dia hanya mengalami sedikit keberuntungan buruk, tapi jika saya bisa membantunya, saya akan melakukannya," kata pelatih tersebut. Ferran memiliki peluang besar menjelang akhir babak pertama dengan tendangan backheel udara yang meleset hanya beberapa milimeter, yang akhirnya membuatnya digantikan oleh Robert Lewandowski.
Lamine Yamal menunjukkan keahliannya di Bilbao.
Lamine Yamal sekali lagi menjadi penentu kemenangan, mencetak gol dengan tendangan melengkung kaki kiri khasnya pada menit ke-68 untuk memecahkan kebuntuan. Flick juga memuji kembalinya Pedri, yang masuk sebagai pemain pengganti, serta semangat tim, mengatakan: "Tentu saja Pedri mengubah jalannya pertandingan; kita melihatnya lagi hari ini. Saya bangga dengan mereka... suasana khusus dalam tim ini - bagaimana mereka bersatu, lingkungan, semuanya fantastis."
Dia menambahkan tentang Yamal: "Dia tidak bermain dalam performa terbaiknya, tapi golnya menentukan hasil. Saat dia mendapat ruang, peluang... dia berlatih banyak. Bagus bahwa dia bisa menyelesaikan pertandingan dalam situasi seperti itu."
- Getty Images Sport
Akibat dari pertarungan listrik
Pelatih sepak bola Ernesto Valverde mengeluhkan kurangnya ketajaman timnya dalam mencetak gol dibandingkan dengan pemimpin klasemen. "Kami merasa frustrasi dengan hasil ini; kami pantas mendapatkan lebih," katanya. "Tapi lihatlah, lawan tidak memberi ampun. Anda harus mencetak gol dari peluang yang didapat karena mereka memanfaatkan peluang mereka dengan sempurna." Kemenangan ini membuat Barcelona tetap unggul empat poin dari Real Madrid.
Iklan