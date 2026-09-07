Meski menyaksikan timnya mencetak 17 gol dalam empat pertandingan liga pertama mereka, sang manajer menegaskan bahwa skuadnya masih sangat membutuhkan seorang striker murni. Ditanya setelah kemenangan telak atas Valencia apakah performa tajam mereka mengubah prioritas transfernya, Flick menjawab via Barca Blaugranes: "Itu tidak mengubah pemikiran kami. Normalnya kami membutuhkan seorang No.9 murni, ini jelas. Tetapi kami punya kualitas luar biasa dalam serangan, juga di lini tengah, semua orang bisa mencetak gol."