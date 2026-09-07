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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Hansi Flick menegaskan Barcelona masih membutuhkan penyerang nomor 9 murni meski sudah mencetak 17 gol dalam empat pertandingan

H. Flick
Barcelona
Valencia vs Barcelona
Valencia
LaLiga

Hansi Flick menegaskan bahwa kecemerlangan lini serang Barcelona pada pekan-pekan awal musim tidak akan mengalihkan perhatiannya dari target utama transfernya. Meski menyaksikan timnya membongkar Valencia di Mestalla, juru taktik asal Jerman itu tetap bersikeras bahwa skuadnya belum lengkap.

  • Kemenangan telak di Mestalla menjaga kesempurnaan

    Barcelona menampilkan permainan tanpa ampun di Mestalla pada Minggu, menghancurkan tuan rumah lewat kemenangan telak 5-0. Lamine Yamal mencetak dua gol, sementara Fermin Lopez, Raphinha, dan Pedri juga ikut mencatatkan nama di papan skor untuk mengukuhkan posisi mereka di puncak La Liga. Kemenangan meyakinkan ini membuka jarak tiga poin di puncak klasemen, memanfaatkan kekalahan mengejutkan Real Madrid dari Real Betis.

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    Manajer menuntut penyerang ortodoks

    Meski menyaksikan timnya mencetak 17 gol dalam empat pertandingan liga pertama mereka, sang manajer menegaskan bahwa skuadnya masih sangat membutuhkan seorang striker murni. Ditanya setelah kemenangan telak atas Valencia apakah performa tajam mereka mengubah prioritas transfernya, Flick menjawab via Barca Blaugranes: "Itu tidak mengubah pemikiran kami. Normalnya kami membutuhkan seorang No.9 murni, ini jelas. Tetapi kami punya kualitas luar biasa dalam serangan, juga di lini tengah, semua orang bisa mencetak gol."

  • Serangan mematikan menutupi kekosongan

    Kegagalan merekrut Julian Alvarez pada bursa transfer musim panas sejauh ini tertutupi oleh performa gemilang Anthony Gordon, Yamal, dan Raphinha. Laga yang berjalan timpang di Mestalla juga menyaksikan Gabriel Jesus menjalani debutnya untuk Barcelona dari bangku cadangan, sementara Valencia memasukkan pemain pinjaman dari Liverpool Harvey Elliott pada babak kedua. Selain itu, duel ini menandai старт pertama bagi rekrutan marquee senilai £65 juta, Rodri, di jantung lini tengah Barcelona.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Laga pembuka Eropa menguji momentum

    Perhatian Flick kini dengan cepat beralih ke kancah Eropa saat Barcelona menjamu tim Belanda Feyenoord dalam laga pembuka fase liga Liga Champions pada Rabu. Rotasi skuad dan daya tahan fisik akan menjadi sorotan seiring dimulainya jadwal padat laga Eropa di tengah pekan. Menjaga momentum produktif ini tanpa penyerang murni tetap menjadi tantangan utama saat raksasa Catalan itu berupaya mempertahankan start sempurna mereka.

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