Getty Images Sport
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Hansi Flick mendukung Lamine Yamal yang 'istimewa' untuk Ballon d'Or saat bintang Barcelona itu memecahkan rekor Liga Champions milik Kylian Mbappe
Yamal pecahkan rekor Liga Champions milik Mbappe
Barcelona memulai kampanye mereka di Eropa dengan kemenangan telak 5-1 atas tim Eredivisie Feyenoord di Camp Nou yang diguyur hujan. Penyerang tengah darurat Raphinha memimpin dengan dua gol yang diselesaikan dengan baik, sementara rekrutan musim panas Gabriel Jesus dan Karim Adeyemi juga mencetak gol sebelum Sem Steijn meraih gol hiburan pada akhir laga untuk tim tamu.
Namun, Yamal yang mencuri perhatian dengan menulis ulang buku sejarah kontinental. Pemain berusia 19 tahun itu mencatatkan dua assist dan melepaskan tendangan bebas indah pada menit ke-77 untuk mencapai 21 keterlibatan gol di Liga Champions sepanjang kariernya (11 gol, 10 assist). Dengan itu, ia melampaui catatan Mbappe sebelumnya, yaitu 20, untuk mengklaim rekor mutlak kontribusi gol terbanyak oleh seorang remaja dalam kompetisi tersebut.
Pada usia 19 tahun 58 hari, pemain internasional Spanyol itu juga menjadi pemain termuda yang mencetak gol langsung dari tendangan bebas untuk klub La Liga di panggung terbesar Eropa, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Arda Guler dan Sergio Aguero.
- Getty Images Sport
Flick dan Raphinha puji Yamal yang 'istimewa'
Setelah menjalani tahun yang luar biasa bersama klub dan tim nasional, Yamal masuk dalam daftar pendek 30 pemain untuk Ballon d'Or pada awal pekan ini. Berbicara kepada media setelah kemenangan telak atas Feyenoord, Flick menegaskan bahwa jimat mudanya itu sepenuhnya pantas meraih penghargaan individu tertinggi di dunia sepakbola saat pemenangnya diumumkan di London bulan depan.
"Tentu saja, dia pemain saya, pemain dari Barcelona," kata Flick kepada para wartawan. "Dia pantas memenangkan Ballon d'Or. Bagi saya, itu luar biasa. Anda bisa melihat di setiap pertandingan bahwa dia istimewa. Tidak ada yang memiliki hal seperti dia. Saya pikir dia pantas mendapatkannya."
Raphinha juga memuji rekan setimnya itu, dengan mengungkapkan bahwa ia harus secara aktif menjaga motivasi sang remaja selama pertandingan. "Saya tahu kapan dia kehilangan fokus karena segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya," jelas kapten Brasil itu. "Saya berusaha memberinya semangat. Saya sangat senang dia mencetak gol, saya yakin dia membutuhkan gol itu."
Barcelona mengirim sinyal awal di Eropa
Tim asuhan Flick kini telah mencetak 22 gol dalam lima pertandingan pembuka mereka di musim baru, memicu optimisme baru bahwa mereka bisa melancarkan tantangan serius untuk meraih gelar Liga Champions pertama sejak 2015.
Juru taktik asal Jerman itu secara khusus puas dengan pressing tanpa henti yang ditunjukkan skuadnya, meski ia cepat mengingatkan para pemainnya bahwa musim ini adalah maraton, bukan sprint.
"Saya sangat menyukai apa yang saya lihat, tetapi saya juga melihat situasi-situasi di mana kami harus berkembang," kata Flick. "Saya benar-benar senang dengan apa yang dilakukan para pemain saya di lapangan, tetapi Anda selalu bisa berkembang. Perjalanan menuju akhir masih panjang. Saya pikir kami berlatih sangat keras, sangat berat. Semua orang memiliki rasa lapar untuk berkembang... Kami membutuhkan intensitas ini untuk filosofi kami."
- Getty Images Sport
Laga tandang ke Levante menjadi agenda berikutnya bagi Yamal dkk.
Setelah tiga poin pertama mereka di kompetisi Eropa berhasil diamankan, Barcelona akan langsung kembali fokus ke tugas domestik. Pemuncak klasemen liga itu akan bertandang menghadapi Levante akhir pekan ini, dan mereka akan berusaha memperpanjang rentetan kemenangan sempurna mereka di La Liga menjadi lima pertandingan serta mengukuhkan posisi di puncak klasemen.
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