Hansi Flick mendukung Lamine Yamal yang 'istimewa' untuk Ballon d'Or saat bintang Barcelona itu memecahkan rekor Liga Champions milik Kylian Mbappe

Barcelona memulai kampanye mereka di Eropa dengan kemenangan telak 5-1 atas tim Eredivisie Feyenoord di Camp Nou yang diguyur hujan. Penyerang tengah darurat Raphinha memimpin dengan dua gol yang diselesaikan dengan baik, sementara rekrutan musim panas Gabriel Jesus dan Karim Adeyemi juga mencetak gol sebelum Sem Steijn meraih gol hiburan pada akhir laga untuk tim tamu.

Namun, Yamal yang mencuri perhatian dengan menulis ulang buku sejarah kontinental. Pemain berusia 19 tahun itu mencatatkan dua assist dan melepaskan tendangan bebas indah pada menit ke-77 untuk mencapai 21 keterlibatan gol di Liga Champions sepanjang kariernya (11 gol, 10 assist). Dengan itu, ia melampaui catatan Mbappe sebelumnya, yaitu 20, untuk mengklaim rekor mutlak kontribusi gol terbanyak oleh seorang remaja dalam kompetisi tersebut.

Pada usia 19 tahun 58 hari, pemain internasional Spanyol itu juga menjadi pemain termuda yang mencetak gol langsung dari tendangan bebas untuk klub La Liga di panggung terbesar Eropa, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Arda Guler dan Sergio Aguero.







