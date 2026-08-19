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Hansi Flick memuji rekrutan baru Barcelona, Rodri, sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia setelah Blaugrana mengamankan pemain internasional Spanyol itu
Flick menyebut Rodri sebagai gelandang bertahan terbaik utama
Mantan jangkar Manchester City itu resmi menuntaskan kepindahannya ke raksasa Catalunya, dan Flick telah lantang menyoroti pentingnya rekrutan ini. Sementara banyak pihak berfokus pada jangkauan umpannya dan kemampuannya memecah lini, bos Barcelona itu menekankan kontribusi defensif serta profil fisiknya sebagai komponen yang sama vitalnya.
Berbicara kepada media Barcelona setelah transfer itu dikonfirmasi, Flick melontarkan pujian yang lebih jauh dengan menyebut rekrutan anyar tersebut sebagai standar emas untuk posisinya dalam sepak bola modern. “Dia pemain fantastis yang membawa sesuatu yang spesial ke setiap tim, dan bagi saya luar biasa bisa memilikinya di sini,” kata pelatih asal Jerman itu. "Saya pikir dia mungkin adalah nomor 6 terbaik. Dia bisa mengontrol permainan, tetapi dia juga membantu dalam bertahan. Dia bisa memenangi duel udara, yang sangat penting bagi kami, dan tentu saja dia meningkatkan standar setiap pemain."
- Getty Images Sport
Pelatih Barcelona itu yakin dengan kualitas Rodri
Flick tak membuang waktu untuk menetapkan ekspektasi tinggi terhadap Rodri. Ia mengungkapkan bahwa ada kebulatan suara mutlak di balik layar terkait langkah tersebut. Keyakinan untuk membawa pulang pemain Spanyol itu ke La Liga dimiliki semua orang di departemen olahraga, mencerminkan statusnya sebagai target prioritas untuk proyek Barcelona.
Penilaian sang manajer terhadap kemampuan Rodri sangat tinggi, menempatkannya di puncak hierarki sepakbola. "Ini adalah peluang besar bagi kami untuk mengamankannya, jadi kami semua 100 persen yakin karena dia adalah pemain yang fantastis." kata Flick.
Garis waktu pemulihan dan integrasi ke dalam latihan
Rodri baru-baru ini menjalani operasi punggung, sebuah prosedur yang sempat memunculkan sejumlah pertanyaan terkait ketersediaannya secara langsung untuk awal musim. Namun, sang pemain sendiri menunjukkan tingkat komitmen dan tekad yang tinggi untuk langsung tancap gas di Catalunya. Terlepas dari keinginannya untuk segera memulai, klub diperkirakan akan mengambil pendekatan hati-hati terhadap investasi baru mereka untuk menghindari kemunduran.
Dalam perkenalan resminya, rekrutan anyar itu memberikan kabar positif soal kondisi fisiknya, seraya menepis anggapan bahwa ia akan absen dalam waktu lama. "Saya siap bermain sekarang. Operasi itu bukan sesuatu yang serius, itu adalah prosedur rawat jalan," katanya. "Saya berharap bisa berlatih secara normal besok. Apa pun yang dianggap tepat oleh pelatih. Saya hanya perlu menuntaskan transfer ini dan sesegera mungkin berada di bawah arahan Hansi."
- Getty Images
Trofi Joan Gamper dan ekspektasi debut
Meski para penggemar sangat ingin melihat bintang baru mereka beraksi, mereka mungkin harus menunggu sedikit lebih lama untuk penampilan pertamanya dengan seragam Barcelona. Klub saat ini sedang mempersiapkan diri untuk laga tahunan Joan Gamper Cup, yang tahun ini mempertemukan mereka dengan raksasa Mesir, Al-Ahly. Meski pertandingan ini menjadi pembuka tradisional di Camp Nou, tampaknya kecil kemungkinan Rodri akan diambil risiko untuk laga ekshibisi ini. Flick memprioritaskan pemulihan penuh dan periode adaptasi ketimbang debut simbolis dalam laga persahabatan.
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