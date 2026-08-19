Mantan jangkar Manchester City itu resmi menuntaskan kepindahannya ke raksasa Catalunya, dan Flick telah lantang menyoroti pentingnya rekrutan ini. Sementara banyak pihak berfokus pada jangkauan umpannya dan kemampuannya memecah lini, bos Barcelona itu menekankan kontribusi defensif serta profil fisiknya sebagai komponen yang sama vitalnya.

Berbicara kepada media Barcelona setelah transfer itu dikonfirmasi, Flick melontarkan pujian yang lebih jauh dengan menyebut rekrutan anyar tersebut sebagai standar emas untuk posisinya dalam sepak bola modern. “Dia pemain fantastis yang membawa sesuatu yang spesial ke setiap tim, dan bagi saya luar biasa bisa memilikinya di sini,” kata pelatih asal Jerman itu. "Saya pikir dia mungkin adalah nomor 6 terbaik. Dia bisa mengontrol permainan, tetapi dia juga membantu dalam bertahan. Dia bisa memenangi duel udara, yang sangat penting bagi kami, dan tentu saja dia meningkatkan standar setiap pemain."