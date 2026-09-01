Bagi Raphinha, dwigolnya membuat total golnya menjadi lima dalam tiga pertandingan. Pemain Brasil itu mencetak gol di setiap laga sejak awal musim baru. Flick tidak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada Raphinha. Ia menyoroti etos kerja dan kualitas teknik mantan pemain Leeds United itu, seraya mencatat bahwa kemampuannya mendorong tim terus maju pada momen-momen sulit menjadi faktor penentu dalam pertandingan yang terbukti lebih kompetitif daripada yang mungkin ditunjukkan skor akhir bagi mereka yang tidak menyaksikan penuh 90 menit laga.

"Tentu saja saya mengharapkan penampilannya; dia adalah pesepakbola kelas dunia. Saya selalu menginginkannya di tim saya. Dan menjadi kapten bagus untuknya. Hari ini, banyak hal terjadi yang membuat saya bahagia; beberapa pemain baru saja datang dan tampil di level tinggi. Dan semangat tim ini luar biasa. Kami perlu berkembang di beberapa area, dan kami akan melakukannya," kata Flick.