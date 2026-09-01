Getty Images Sport
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Hansi Flick memuji Raphinha yang ‘luar biasa’ saat Barcelona membongkar Rayo Vallecano untuk mempertahankan start sempurna
Barcelona tetap sempurna
Barcelona mempertahankan start sempurna mereka di musim La Liga pada Senin malam, bangkit dari ketertinggalan awal untuk membungkam Rayo Vallecano dalam laga thriller tujuh gol di Spotify Camp Nou. Pasukan Hansi Flick menampilkan kelancaran serangan yang telah menjadi ciri khas pada awal masa kepemimpinannya, dengan Raphinha dan Lamine Yamal sama-sama mencetak masing-masing dua gol. Kemenangan ini memastikan raksasa Catalan itu tetap berada di puncak klasemen dengan sembilan poin dari sembilan poin yang tersedia, sekaligus makin menegaskan status mereka sebagai penantang gelar di awal musim.
- Getty Images
Flick terkesan dengan kepemimpinan Raphinha
Bagi Raphinha, dwigolnya membuat total golnya menjadi lima dalam tiga pertandingan. Pemain Brasil itu mencetak gol di setiap laga sejak awal musim baru. Flick tidak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada Raphinha. Ia menyoroti etos kerja dan kualitas teknik mantan pemain Leeds United itu, seraya mencatat bahwa kemampuannya mendorong tim terus maju pada momen-momen sulit menjadi faktor penentu dalam pertandingan yang terbukti lebih kompetitif daripada yang mungkin ditunjukkan skor akhir bagi mereka yang tidak menyaksikan penuh 90 menit laga.
"Tentu saja saya mengharapkan penampilannya; dia adalah pesepakbola kelas dunia. Saya selalu menginginkannya di tim saya. Dan menjadi kapten bagus untuknya. Hari ini, banyak hal terjadi yang membuat saya bahagia; beberapa pemain baru saja datang dan tampil di level tinggi. Dan semangat tim ini luar biasa. Kami perlu berkembang di beberapa area, dan kami akan melakukannya," kata Flick.
Seruan untuk bersikap dewasa meski banjir gol
Meski Flick senang dengan hasil serangan timnya, ia mencatat bahwa naluri alami tim untuk menyerang terkadang bisa memicu risiko yang tidak perlu. Flick menjelaskan perspektif taktisnya setelah peluit akhir. Sang pelatih menyoroti bahwa meski fase awal pertandingan dimainkan pada level tinggi, kurangnya dominasi penuh sepanjang 90 menit masih menjadi poin yang perlu diperbaiki.
"Kami bermain fantastis di babak pertama. Kami bereaksi dengan baik terhadap gol itu; itu adalah sesuatu yang bisa terjadi," kata Flick. "Saat bermain di kandang, kami perlu mengontrol pertandingan dengan lebih baik. Lebih banyak menguasai bola. Ini adalah mentalitas kami, bagi beberapa pemain kami, untuk maju dan menyerang, tetapi terkadang pertandingan perlu diperlambat."
- Getty Images Sport
Menjaga momentum kemenangan
Dengan tiga kemenangan dari tiga laga pertama mereka, Barcelona nyaman berada di puncak klasemen La Liga. Fokus kini beralih ke laga tandang sulit ke Mestalla, tempat mereka akan menghadapi Valencia pada Minggu. Flick tampaknya kecil kemungkinan akan mencari tambahan amunisi lagi pada hari-hari terakhir bursa transfer, yang menunjukkan ia senang melangkah maju dengan skuad saat ini. Saat ditanya tentang potensi kesepakatan di saat-saat akhir, ia tetap skeptis: "Saya tidak tahu apakah akan ada perkembangan lagi, saya rasa tidak. Tapi kita lihat saja. Saya rasa tidak."
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