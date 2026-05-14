Flick sangat memuji penampilan debutan Cortes serta kontribusi para pemain akademi lainnya. Ia mengatakan: “Alvaro tampil luar biasa, [Xavi] Espart masuk sebagai pengganti dengan baik, Tommy [Marques] mendapat kesempatan bermain, [Marc] Bernal sudah kembali dan bermain di level yang bagus. Penting bagi [Marc] Casado untuk bermain.”

Pelatih asal Jerman itu memberikan pujian tinggi atas penampilan individu sang debutan: “Ini adalah pertandingan pertamanya dan dia bermain sangat baik. Dia memenangkan duel udara melawan striker-striker tangguh. Dia menunjukkan kepercayaan diri saat menguasai bola. Saya menyuruhnya bermain seperti saat berlatih, dan dia telah banyak berkembang. Dia sudah bersama kami selama enam minggu.

"Itulah yang ingin saya lihat dari para pemain muda, agar mereka menunjukkan di Barca Atletic bahwa mereka layak mendapatkannya. Itulah caranya. Ada ikatan khusus dengan La Masia. Mereka sudah bermain bersama selama bertahun-tahun. Ini berbeda, sesuatu yang benar-benar fantastis."