Hansi Flick memuji para bintang muda Barcelona setelah kekalahan mengejutkan dari Alaves yang mengakhiri impian juara La Liga untuk meraih 100 poin
Juara yang berganti-ganti gagal meraih gelar
Setelah memastikan gelar juara melawan Real Madrid akhir pekan lalu, Flick melakukan delapan pergantian pemain di Mendizorrotza, sekaligus memberikan debut tim utama kepada bek tengah Alvaro Cortes. Meskipun menguasai jalannya pertandingan di awal melalui Marcus Rashford dan Dani Olmo, kurangnya intensitas membuat Alaves berhasil memecah kebuntuan lewat tendangan voli akurat Ibrahim Diabate sesaat sebelum babak pertama berakhir. Tuan rumah bertahan dengan heroik di babak kedua untuk mengamankan tiga poin penting dalam upaya mereka bertahan di liga, sekaligus mengakhiri rekor 12 kemenangan beruntun Barcelona yang mengesankan.
Flick menerima berakhirnya perburuan rekor
Pelatih Barcelona itu mengakui kekecewaannya atas hasil tersebut, namun memilih untuk fokus pada sisi positif dari rotasi skuadnya di tengah jadwal yang padat. Flick mengatakan: "Saya kecewa dengan hasilnya, tapi kita harus menerimanya karena kami bermain melawan tim yang sedang berjuang untuk menghindari degradasi. Itu tidak mudah.
"Saya melihat tim yang sangat termotivasi. Kami mengatur menit bermain para pemain yang paling sering diturunkan. Kami mengendalikan permainan di babak pertama, tetapi mereka menyerang dengan sangat agresif. Itu wajar. Kami tidak sekuat biasanya dalam menyerang, tetapi saya senang dengan apa yang saya lihat. Mencapai 100 poin sudah tidak mungkin lagi, tetapi saya katakan kepada para pemain bahwa saya melihat hal-hal yang saya sukai."
Pujian untuk debutan La Masia
Flick sangat memuji penampilan debutan Cortes serta kontribusi para pemain akademi lainnya. Ia mengatakan: “Alvaro tampil luar biasa, [Xavi] Espart masuk sebagai pengganti dengan baik, Tommy [Marques] mendapat kesempatan bermain, [Marc] Bernal sudah kembali dan bermain di level yang bagus. Penting bagi [Marc] Casado untuk bermain.”
Pelatih asal Jerman itu memberikan pujian tinggi atas penampilan individu sang debutan: “Ini adalah pertandingan pertamanya dan dia bermain sangat baik. Dia memenangkan duel udara melawan striker-striker tangguh. Dia menunjukkan kepercayaan diri saat menguasai bola. Saya menyuruhnya bermain seperti saat berlatih, dan dia telah banyak berkembang. Dia sudah bersama kami selama enam minggu.
"Itulah yang ingin saya lihat dari para pemain muda, agar mereka menunjukkan di Barca Atletic bahwa mereka layak mendapatkannya. Itulah caranya. Ada ikatan khusus dengan La Masia. Mereka sudah bermain bersama selama bertahun-tahun. Ini berbeda, sesuatu yang benar-benar fantastis."
Episode terakhir musim ini semakin dekat
Barcelona akan berusaha menemukan kembali ritme serangan mereka di dua pekan terakhir, sementara Flick terus menyeimbangkan menit bermain para pemain senior dengan integrasi pemain muda. Juara bertahan ini akan fokus pada laga kandang melawan Real Betis pada 17 Mei, sebelum menutup musim mereka di kandang Valencia enam hari kemudian. Dengan gelar juara yang sudah di tangan, fokus kini beralih ke evaluasi kedalaman skuad menjelang bursa transfer musim panas dan tur pramusim yang akan datang.