Setelah peluit akhir berbunyi, Flick tentu saja sangat gembira dengan kemenangan telak tersebut. Taktikus asal Jerman itu menyebut penampilan dominan melawan Valencia sebagai performa "hampir sempurna" dari timnya.

Terlepas dari skor yang besar, sang manajer menegaskan bahwa penampilan tanpa henti itu hanyalah hasil alami dari persiapan mereka yang ketat. Ia memuji dedikasi skuad di lapangan latihan karena telah meletakkan fondasi bagi hasil akhir yang begitu kejam pada akhir pekan ini.

"Saya tidak terkejut dengan apa yang kami capai, karena itu mencerminkan kualitas latihan kami," jelas Flick kepada media. "Itu adalah pertandingan yang hampir sempurna."