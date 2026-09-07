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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Hansi Flick memuji Barcelona yang "nyaris sempurna" saat tim Catalan bintang lima merebut puncak klasemen LaLiga

H. Flick
Barcelona
Valencia vs Barcelona
Valencia
LaLiga

Barcelona mengambil alih puncak klasemen La Liga secara tunggal setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia pada Minggu. Penampilan dominan itu dimanfaatkan dengan sempurna setelah kekalahan mengejutkan Real Madrid dari Real Betis, yang membuat pelatih Hansi Flick memuji eksekusi tanpa cela dari skuadnya.

  • Barcelona rebut puncak klasemen liga

    Barcelona berhasil melesat ke puncak klasemen La Liga dengan cara yang meyakinkan. Raksasa Catalan itu memastikan diri menjadi pemuncak tunggal pada Minggu setelah membantai Valencia dengan kemenangan telak 5-0. Hasil komprehensif itu datang pada momen yang sempurna bagi Barcelona. Itu memungkinkan mereka memanfaatkan sepenuhnya terpelesetnya rival sengit Madrid, yang sebelumnya menelan kekalahan 1-0 dari Betis.

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    Flick memuji standar latihan

    Setelah peluit akhir berbunyi, Flick tentu saja sangat gembira dengan kemenangan telak tersebut. Taktikus asal Jerman itu menyebut penampilan dominan melawan Valencia sebagai performa "hampir sempurna" dari timnya.

    Terlepas dari skor yang besar, sang manajer menegaskan bahwa penampilan tanpa henti itu hanyalah hasil alami dari persiapan mereka yang ketat. Ia memuji dedikasi skuad di lapangan latihan karena telah meletakkan fondasi bagi hasil akhir yang begitu kejam pada akhir pekan ini.

    "Saya tidak terkejut dengan apa yang kami capai, karena itu mencerminkan kualitas latihan kami," jelas Flick kepada media. "Itu adalah pertandingan yang hampir sempurna."

  • Manajer menuntut peningkatan taktik

    Bahkan setelah menyaksikan timnya mencetak lima gol tanpa balas, Flick menolak membiarkan rasa puas diri merasuk ke ruang ganti. Sang manajer dengan cepat menyoroti area taktis spesifik di mana Barcelona harus terus berkembang.

    Pelatih asal Jerman itu secara khusus menunjuk penguasaan bola dan manajemen permainan sebagai fokus utama untuk pengembangan ke depan. Ia ingin para pemainnya mendikte tempo pertandingan dengan lebih menyeluruh lagi untuk meredam setiap potensi ancaman dari lawan.

    "Saya tidak tahu apakah ini perlu dikatakan setelah kemenangan 5-0, tetapi selalu ada ruang untuk perbaikan," kata Flick. "Kami perlu mencoba mengontrol permainan lebih baik lagi, dengan lebih banyak operan. Masih ada banyak pertandingan yang harus dimainkan musim ini, dan kami akan terus berkembang."

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Alihkan fokus ke kompetisi Eropa

    Dengan Barcelona kini kokoh di puncak klasemen La Liga, tantangannya kini bergeser ke upaya mempertahankan performa domestik luar biasa ini. Namun, sebelum kembali beraksi di La Liga melawan Levante pada 13 September, tim asuhan Flick lebih dulu akan menghadapi Feyenoord dalam laga pembuka fase liga Liga Champions pada Rabu.

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