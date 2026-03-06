Getty Images
Hansi Flick memperingatkan Lamine Yamal bahwa ia harus 'mengelola' waktu bermainnya sendiri, karena manajer Barcelona khawatir krisis cedera semakin parah seiring dengan memanasnya persaingan di La Liga dan Liga Champions
Krisis di Catalunya semakin memburuk.
Menjelang perjalanan menantang ke San Mames untuk menghadapi Athletic Club, Blaugrana tengah menghadapi situasi kebugaran yang rapuh, dengan beban kerja berat yang dialami oleh bintang muda Yamal menjadi perhatian utama. Beban fisik yang dialami skuad telah menempatkan winger muda ini di bawah sorotan, dan klub berusaha keras untuk melindunginya dari kelelahan di tengah jadwal domestik yang padat. Kedalaman skuad secara keseluruhan telah sangat terganggu, membuat staf teknis harus mencari solusi taktis yang layak. Meskipun kembalinya penyerang senior Robert Lewandowski menawarkan dorongan serangan yang tepat waktu, gambaran keseluruhan tetap sangat mengkhawatirkan bagi tim yang berjuang untuk mempertahankan keunggulan tipis mereka atas Real Madrid.
Membagi beban fisik
Yamal telah tampil dalam 35 pertandingan di semua kompetisi untuk Barcelona musim ini, hanya absen dalam enam pertandingan karena cedera dan skorsing. Ia hanya dua kali masuk sebagai pemain pengganti - dalam semifinal Supercopa de Espana dan melawan Real Sociedad dalam pertandingan La Liga pertamanya setelah pulih dari cedera pada September. Seruan untuk mengelola waktu bermainnya semakin meningkat karena usianya, tetapi Flick mengatakan pemain tersebut harus bertanggung jawab atas beban kerjanya.
Berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan krusial, pelatih asal Jerman itu mengatakan saat ditanya tentang Yamal: "Mengelola pemain dan waktu bermain mereka tidak mudah. Saya berbicara dengan semua pemain; mereka tahu apakah mereka akan bermain atau tidak. Saya punya rencana, tetapi saya juga menempatkan tanggung jawab ini pada pemain karena mereka harus belajar mengelola diri mereka sendiri untuk bermain dalam dua minggu ke depan. Kami membutuhkan semua orang hingga akhir musim. Terkadang kami memutuskan bersama, terkadang saya yang memutuskan. Inilah cara saya ingin mengelola tim saya."
Tanggung jawab daripada alasan
Alih-alih menyalahkan departemen medis klub atas serangkaian cedera fisik yang mengecewakan baru-baru ini, pelatih kepala dengan bijak menanggung tekanan sambil meminta lulusan akademi La Masia untuk mengambil alih peran dengan lancar. Klub Catalan tersebut melihat Jules Kounde keluar lebih awal karena cedera dalam pertandingan melawan Atletico Madrid, hanya untuk melihat penggantinya, Alejandro Balde, juga ditarik keluar di akhir pertandingan. Keduanya bergabung dengan Gavi, Frenkie de Jong, dan Andreas Christensen dalam daftar cedera.
"Hal-hal seperti ini terjadi. Saya tidak senang," katanya. "Saya sudah mengatakan itu setelah pertandingan. Kita perlu membicarakan apa yang bisa kita perbaiki. Itu selalu menjadi tanggung jawab saya, dan itulah yang ingin saya lihat. Bukan staf medis atau fisioterapis, itu tanggung jawab saya. Saya khawatir tentang ini. Saya ingin berbicara dengan dokter, fisioterapis, staf teknis, melihat apa yang bisa kita perbaiki. Ini tentang mengelola tim. Ini tidak menyenangkan, terutama di momen krusial seperti ini. Kita optimis. Ini memberi kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan seberapa baik mereka."
Ujian San Mames
Barcelona harus menghadapi atmosfer Basque yang terkenal menakutkan pada akhir pekan ini saat mereka berhadapan dengan Athletic Club yang terkenal tangguh. Pertandingan yang menantang ini menjadi rintangan besar dalam upaya mereka untuk meraih supremasi domestik, terutama mengingat beban fisik yang besar dari pertandingan-pertandingan berat sebelumnya. Barcelona saat ini unggul empat poin dari Real Madrid menjelang pertandingan akhir pekan ini.
