Hansi Flick memperingatkan Lamine Yamal bahwa ia harus 'mengelola' waktu bermainnya sendiri, karena manajer Barcelona khawatir krisis cedera semakin parah seiring dengan memanasnya persaingan di La Liga dan Liga Champions

Yamal telah tampil dalam 35 pertandingan di semua kompetisi untuk Barcelona musim ini, hanya absen dalam enam pertandingan karena cedera dan skorsing. Ia hanya dua kali masuk sebagai pemain pengganti - dalam semifinal Supercopa de Espana dan melawan Real Sociedad dalam pertandingan La Liga pertamanya setelah pulih dari cedera pada September. Seruan untuk mengelola waktu bermainnya semakin meningkat karena usianya, tetapi Flick mengatakan pemain tersebut harus bertanggung jawab atas beban kerjanya.

Berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan krusial, pelatih asal Jerman itu mengatakan saat ditanya tentang Yamal: "Mengelola pemain dan waktu bermain mereka tidak mudah. Saya berbicara dengan semua pemain; mereka tahu apakah mereka akan bermain atau tidak. Saya punya rencana, tetapi saya juga menempatkan tanggung jawab ini pada pemain karena mereka harus belajar mengelola diri mereka sendiri untuk bermain dalam dua minggu ke depan. Kami membutuhkan semua orang hingga akhir musim. Terkadang kami memutuskan bersama, terkadang saya yang memutuskan. Inilah cara saya ingin mengelola tim saya."