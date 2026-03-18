Hansi Flick membocorkan instruksi yang ia berikan saat jeda babak pertama, yang memicu serangan gencar Barcelona terhadap Newcastle
Babak pertama yang kacau sebelum dominasi tim Catalan
Pertandingan dimulai dengan sangat seru. Raphinha membuka skor pada menit keenam, tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan pada menit ke-15. Marc Bernal dengan cepat mengembalikan keunggulan raksasa Catalan itu, namun Elanga kembali mencetak gol untuk membuat skor menjadi 2-2. Tepat sebelum jeda, tendangan penalti Lamine Yamal memberi tuan rumah keunggulan 3-2. Meskipun skor agregat cukup ketat dan kedua tim hampir imbang saat jeda, babak kedua sepenuhnya didominasi oleh Barca. Fermin Lopez mencetak gol pada menit ke-51, disusul dua gol cepat dari Robert Lewandowski pada menit ke-56 dan ke-61. Raphinha kemudian melengkapi brace-nya pada menit ke-72, memastikan kemenangan spektakuler 7-2 dan kemenangan agregat 8-3.
Rahasia di balik lonjakan performa di paruh kedua
Saat berbicara kepada media, Flick mengungkapkan penyesuaian taktis yang tepat yang diminta di ruang ganti dan berhasil mengubah performa tim. Manajer tersebut menjelaskan intervensinya yang menentukan: “Kami bermain terlalu langsung di babak pertama. Mereka bagus dalam serangan balik dan kami tidak bermain dengan baik. Kami berhasil mengendalikan permainan dengan lebih baik di babak kedua.
"Babak pertama sangat sulit. Kami tahu mereka akan menekan. Kami mencetak dua gol, tapi permainan kami naik-turun. Kami berhasil unggul 3-2, dan saat jeda, saya bilang ke para pemain bahwa kami terus-menerus menekan ke depan. Saya bilang ke mereka bahwa kami harus menekan mereka, lalu menguasai bola dan menembus pertahanan mereka saat ada kesempatan. Dan itu berhasil dengan baik."
Memuji Lewandowski dan kebanggaan La Masia
Pelatih asal Jerman itu juga menyoroti pentingnya striker andalannya, Lewandowski, yang memecahkan rekor Lionel Messi dengan mencetak gol ke gawang lawan ke-41 yang berbeda di Liga Champions.
"Situasinya tidak mudah karena dia dan Ferran Torres dinilai berdasarkan gol," kata Flick. "Saya senang dia kembali mencetak gol. Saya senang dia mencetak gol di Liga Champions. Kami memiliki banyak pemain yang sangat penting bagi kami. Dia memiliki pengalaman; dan dia adalah pencetak gol yang hebat."
Berfokus pada LaLiga dan Atlético Madrid
Barcelona kini kembali memusatkan perhatian pada La Liga, di mana mereka saat ini duduk nyaman di puncak klasemen. Mereka akan menjamu Rayo Vallecano akhir pekan ini sebelum menghadapi Atlético Madrid pada 4 April. Tim asuhan Diego Simeone juga akan menjadi lawan mereka di perempat final Liga Champions, dengan leg pertama digelar hanya beberapa hari setelah pertemuan di kompetisi domestik tersebut.
"Babak berikutnya akan sangat sulit," kata Flick. "Kita harus melangkah selangkah demi selangkah, pertandingan demi pertandingan. Itulah yang kami lakukan musim lalu dan yang akan kami coba lakukan musim ini."
