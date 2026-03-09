Hansi Flick memberikan tanggapan diplomatis terhadap wawancara eksplosif Xavi yang menargetkan Joan Laporta menjelang pemilihan Barcelona

Flick telah mengambil sikap hati-hati setelah wawancara yang kontroversial yang diberikan oleh pendahulunya, Xavi, kepada La Vanguardia. Menjelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions Barcelona melawan Newcastle di St James' Park, Flick ditanya tentang tuduhan spesifik Xavi terkait transisi kepelatihan.

Xavi secara terbuka menyatakan: "Dia datang untuk meminta maaf ketika saya menanyakan apakah klub sebenarnya telah berbicara dengannya saat saya masih menjadi manajer, selama dua atau tiga minggu ketika klub sudah memutuskan untuk memecat saya tetapi tidak ada yang memberitahu saya secara langsung. “Dia meminta maaf, kami berbicara selama lebih dari dua jam, itu fantastis. Klub memberitahunya untuk tidak mengatakan apa pun kepada saya, dan itulah mengapa dia datang ke rumah saya untuk meminta maaf. Dia orang baik, sangat terhormat, dan saya senang dia baik-baik saja."