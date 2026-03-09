Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Hansi Flick memberikan tanggapan diplomatis terhadap wawancara eksplosif Xavi yang menargetkan Joan Laporta menjelang pemilihan Barcelona
Xavi mengungkapkan permintaan maaf Flick di tengah transisi Barcelona.
Flick telah mengambil sikap hati-hati setelah wawancara yang kontroversial yang diberikan oleh pendahulunya, Xavi, kepada La Vanguardia. Menjelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions Barcelona melawan Newcastle di St James' Park, Flick ditanya tentang tuduhan spesifik Xavi terkait transisi kepelatihan.
Xavi secara terbuka menyatakan: "Dia datang untuk meminta maaf ketika saya menanyakan apakah klub sebenarnya telah berbicara dengannya saat saya masih menjadi manajer, selama dua atau tiga minggu ketika klub sudah memutuskan untuk memecat saya tetapi tidak ada yang memberitahu saya secara langsung. “Dia meminta maaf, kami berbicara selama lebih dari dua jam, itu fantastis. Klub memberitahunya untuk tidak mengatakan apa pun kepada saya, dan itulah mengapa dia datang ke rumah saya untuk meminta maaf. Dia orang baik, sangat terhormat, dan saya senang dia baik-baik saja."
- AFP
Flick menanggapi pendahulunya di Barcelona
Memilih untuk menghindari konfrontasi publik, mantan pelatih Bayern Munich tersebut menekankan keinginannya yang kuat untuk menjaga semua urusan pribadi mereka sepenuhnya jauh dari sorotan media yang membutakan. Flick berbicara kepada media dengan sikap tenang, menegaskan bahwa ia tidak akan mengungkapkan detail interaksi mereka di masa lalu untuk memicu berita-berita selanjutnya. "Saya tahu kebenarannya dan saya akan menyimpannya untuk diri sendiri. Saya tidak akan mengatakannya di sini," ujarnya dengan tegas, mengakhiri spekulasi lebih lanjut tentang sifat permintaan maaf dan timeline pastinya.
Manajer tersebut menjelaskan secara rinci tentang batas-batas pribadinya terkait komunikasi semacam itu. "Dengan Xavi, kami adalah rekan kerja profesional dan kami memiliki hubungan yang baik. Saya mengunjunginya, kami bertemu saat saya tiba, tetapi itu adalah hal pribadi," jelas Flick. "Itu seperti saat saya berbicara dengan istri saya, hal pribadi. Dan saya tidak membicarakannya. Saya tidak berkomentar tentang apa pun karena saya tahu kebenarannya."
Mengalihkan perhatian dari kebisingan politik
Waktu pernyataan tersebut semakin memperkeruh suasana, datang hanya beberapa hari sebelum pemilihan presiden klub dan seolah-olah menargetkan dewan direksi Joan Laporta. Ketika wartawan bertanya apakah ikon Catalan itu salah berbicara pada minggu kritis bagi harapan Eropa tim, Flick secara tegas menolak untuk memberikan penilaian atas masalah yang kompleks tersebut.
"Dia yang harus mengatakannya, bukan saya," katanya, dengan tegas mengalihkan isu tersebut. Pertanyaan juga muncul tentang masa depan yang tidak pasti dari direktur olahraga Deco, yang dijawab Flick dengan sabar: "Hal pertama; kita harus menunggu. Sejak hari pertama, saya bekerja dengan sangat nyaman bersama Deco dan Bojan Krkic. Kami tidak hanya menganalisis tim utama, tetapi juga pemain dari La Masia, tim cadangan... Kami membicarakan hal ini saat saya tiba tentang Marc Casado, Marc Bernal, Gerard Martin... Dan kami memiliki pandangan yang sama. Kami semua bersatu. Kami telah menciptakan tim untuk masa depan."
- AFP
Perhatian beralih ke St James' Park
Meskipun dihadapkan pada gangguan di luar lapangan yang tak henti-hentinya, Flick tetap bertekad untuk menjaga timnya tetap fokus sepenuhnya pada tantangan olahraga di Inggris. Pelatih asal Jerman itu menekankan bahwa tujuan bersama tim tetap tidak berubah, meninggalkan hiruk-pikuk politik di Catalonia.
Menjelang pertandingan melawan Newcastle United, pelatih tersebut menekankan betapa pentingnya pertandingan ini. "Ini adalah salah satu minggu terpenting dalam musim kami. Kami harus fokus pada pertandingan," Flick mengingatkan media. "Kami ingin segalanya berjalan lancar dan memberikan seratus persen. Saya sangat menghormati Newcastle, saya menghormati kompetisi, dan kami harus fokus pada itu."
Iklan