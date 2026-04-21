Hansi Flick memberikan pernyataan yang 'sepenuhnya jujur' mengenai masa depannya setelah Barcelona tersingkir dari Liga Champions
Manajer menanggapi ketidakpastian terkait kontrak
Flick berbicara kepada media pada hari Selasa menjelang laga liga Barcelona melawan Celta Vigo, yang menandai konferensi pers pertamanya sejak kekalahan di perempat final Liga Champions melawan Atletico Madrid. Pelatih berusia 61 tahun itu, yang kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2027, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengklarifikasi niatnya di tengah spekulasi mengenai posisinya. Sejak tiba pada 2024, Flick telah mengubah Blaugrana, meraih treble domestik pada musim debutnya dan mempertahankan gelar Supercopa de Espana pada Januari 2026. Barca juga berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan gelar La Liga mereka, unggul sembilan poin dari Real Madrid dengan hanya tujuh pertandingan tersisa.
Komitmen jangka panjang
Pelatih asal Jerman itu tetap yakin bahwa keharmonisan yang unik di ruang ganti menjadikan Barcelona tempat yang ideal bagi keluarganya dan juga bab terakhir dalam perjalanan karier profesionalnya. Sambil mengakui ambisi klub untuk meraih gelar di level Eropa, Flick menegaskan keinginannya untuk memperpanjang masa tinggalnya di Camp Nou setelah target musim ini tercapai.
Menyikapi perpanjangan kontraknya dan kebahagiaannya secara keseluruhan di klub, Flick menyatakan: "Rencanaku adalah memperpanjang kontrak. Aku benar-benar jujur. Ini akan menjadi langkah terakhir dalam karierku. Aku merasa hebat. Aku ingin memperpanjang kontrak, tapi sekarang bukan waktunya untuk membicarakannya.
"Saya menikmati waktu yang luar biasa bersama tim nasional dan Bayern... tapi di sini saya merasa segalanya di sekitar saya adalah yang terbaik. Melihat semuanya, karier dan keluarga saya, saya sangat bahagia. Perasaannya luar biasa: suasana di ruang ganti fantastis... Liga Champions adalah motivasi. Itu adalah impian klub dan para penggemar. Kita harus bersatu dan mencoba lagi dan lagi... dan semoga itu akan terwujud segera."
Refleksi tentang Keluarnya Eropa
Meskipun kecewa karena tersingkir lebih awal dari kompetisi Eropa, Flick secara terbuka mengungkapkan kebanggaannya atas usaha yang ditunjukkan skuad serta pelajaran yang dapat dipetik untuk masa depan. Ia menekankan bahwa kekecewaan ini seharusnya menjadi pendorong bagi tim muda ini untuk berkembang.
Flick berkata: "Setiap musim adalah sebuah perjalanan. Anda bisa mengalami kekalahan seperti ini... tim ini masih muda. Tersingkirnya kami dari Liga Champions memang menyakitkan. Namun, kami harus melakukan yang terbaik dalam pertandingan-pertandingan mendatang dan juga musim depan. Hal ini seharusnya memotivasi kami. Kami harus berkembang. Saya bangga dengan tim saya. Sekarang kami fokus pada La Liga; kami memiliki keunggulan, tapi ini belum berakhir. Ini tidak akan mudah. Kami ingin bermain sebaik mungkin. Kami harus memberikan segalanya. Semua orang bangga dengan tim ini karena mereka telah memberikan segalanya. Tapi ini menyakitkan."
Perhatian kini beralih ke Celta Vigo
Barcelona akan menjamu Celta Vigo di Camp Nou pada Rabu malam, dengan target mempertahankan keunggulan signifikan mereka atas rival abadi mereka, Real Madrid. Tim asuhan Flick menjadi favorit kuat untuk mempertahankan gelar juara mereka, asalkan mereka bisa segera pulih dari kelelahan pasca-kompetisi Eropa. Kini, sang manajer harus memimpin skuad muda ini melewati rangkaian pertandingan yang padat demi memastikan dominasi mereka di kancah domestik tetap berlanjut.