Hansi Flick memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran Lamine Yamal menjelang laga penentu Liga Champions melawan Newcastle, setelah ia menempatkan wonderkid Barcelona itu di bangku cadangan dalam kemenangan atas Sevilla
Tim Catalan mengincar kemajuan di ajang Eropa
Setelah hasil imbang 1-1 yang berlangsung sengit pada leg pertama di St James' Park, di mana Yamal mencetak gol penalti di menit-menit akhir, yang berarti kedudukan kedua tim tetap seimbang saat Newcastle United bertandang ke Catalonia. Barcelona memiliki rekor kandang yang kuat secara historis melawan The Magpies di Liga Champions, dengan mengalahkan mereka 1-0 pada November 1997 dan 3-1 pada Desember 2002. Flick tetap tenang, memilih untuk memprioritaskan rotasi skuad selama akhir pekan untuk memastikan pemain-pemain utamanya tetap segar. Keputusan untuk menempatkan Yamal di bangku cadangan saat melawan Sevilla tampaknya merupakan langkah yang diperhitungkan untuk menjaga kondisi pemain muda tersebut, yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kemenangan 5-2 tersebut.
Flick menuntut kesempurnaan taktis
Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan krusial tersebut, Flick dengan cepat meyakinkan para pendukung mengenai kondisi Yamal sambil memperingatkan tentang ujian fisik yang menanti. "Dia baik-baik saja. Dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan. Dia berlatih dengan sangat baik kemarin. Tim juga begitu. Hari ini pun demikian. Liga Champions adalah salah satu kompetisi terbaik; semua orang ingin bermain di sana, dan itu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain," kata sang manajer.
Berfokus pada pertarungan taktis melawan Newcastle, Flick menambahkan: "Mereka akan bermain dengan pertahanan man-to-man. Ini akan sulit. Mereka adalah tim yang kuat secara fisik, dan mereka berbahaya dalam serangan balik cepat. Kami harus bermain sempurna, dan kami akan berusaha melakukan hal itu. Kami harus bermain dengan keyakinan dan mencari ruang kosong."
Yakin akan kemajuan di Liga Champions
Dampak statistik Yamal di panggung Eropa sungguh mengesankan, dengan 12 kali terlibat dalam gol dalam 11 penampilan kandang terakhirnya di Liga Champions. Meski demikian, meski ia tampil gemilang, Barca belum menunjukkan performa terbaiknya di Liga Champions musim ini. Flick tetap optimis mengenai potensi maksimal skuad ini, dengan menyatakan: "Saya yakin kami mampu memenangkan Liga Champions ini. Kami perlu meningkatkan performa, tetapi yang terpenting adalah semua pemain tersedia dan dalam kondisi terbaik menjelang bulan depan."
- Getty Images Sport
Tempat di perempat final dipertaruhkan
Barcelona harus mengalahkan Newcastle, yang secara historis selalu kesulitan saat bertanding di Spanyol, mengingat mereka telah kalah dalam lima dari enam laga tandang melawan tim-tim Spanyol di semua kompetisi. Satu-satunya kemenangan mereka dalam rentang waktu tersebut terjadi pada tahun 2004 saat melawan Mallorca. Jika berhasil lolos ke perempat final, hal itu akan mempertahankan momentum impresif Flick, dengan Atletico Madrid atau Tottenham menanti di babak berikutnya.
