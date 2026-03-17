Hansi Flick memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran Lamine Yamal menjelang laga penentu Liga Champions melawan Newcastle, setelah ia menempatkan wonderkid Barcelona itu di bangku cadangan dalam kemenangan atas Sevilla

Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan krusial tersebut, Flick dengan cepat meyakinkan para pendukung mengenai kondisi Yamal sambil memperingatkan tentang ujian fisik yang menanti. "Dia baik-baik saja. Dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan. Dia berlatih dengan sangat baik kemarin. Tim juga begitu. Hari ini pun demikian. Liga Champions adalah salah satu kompetisi terbaik; semua orang ingin bermain di sana, dan itu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain," kata sang manajer.

Berfokus pada pertarungan taktis melawan Newcastle, Flick menambahkan: "Mereka akan bermain dengan pertahanan man-to-man. Ini akan sulit. Mereka adalah tim yang kuat secara fisik, dan mereka berbahaya dalam serangan balik cepat. Kami harus bermain sempurna, dan kami akan berusaha melakukan hal itu. Kami harus bermain dengan keyakinan dan mencari ruang kosong."