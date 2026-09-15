Flick menyoroti kualitas luar biasa Lamine Yamal, dengan mencatat bahwa kepercayaan dirinya di lapangan langsung berbuah momen penentu kemenangan dan konsistensi dalam mencetak gol. Sang pelatih mengakui ia sebenarnya lebih memilih sang pemain muda terhindar dari sebagian badai media, tetapi pada akhirnya menghargai ketulusan sang pemain yang menyegarkan.

"Dia pemain muda, dia tulus, dan dia percaya diri. Dan saya suka itu. Dia percaya diri dengan permainannya. Kami ingin dia mempertahankannya; begitulah cara dia memenangi situasi satu lawan satu dan satu lawan dua. Itulah yang diberikan rasa percaya diri kepadanya. Jika dia yakin dia pantas mendapatkannya, maka saya juga begitu," jelas Flick.