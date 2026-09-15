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Hansi Flick membela kampanye Ballon d'Or Barcelona untuk Lamine Yamal jelang laga melawan Racing Santander
Mendukung talenta muda itu untuk kejayaan duniawi
Pelatih Barcelona Hansi Flick dengan tegas membela kampanye klub agar Lamine Yamal memenangkan Ballon d'Or yang bergengsi. Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan jelang laga La Liga melawan Racing Santander, Flick menanggapi pernyataan blak-blakan sang penyerang muda soal merasa layak meraih penghargaan tersebut.
"Dan kenapa tidak berkampanye untuk Lamine? Dia pemain kami, dan saya mendukung pemain yang punya kepercayaan diri. Saya pikir itu ide yang bagus. Saya mendukung para pemain kami," kata Flick.
- AFP
Memuji kepercayaan diri dan performa puncak
Flick menyoroti kualitas luar biasa Lamine Yamal, dengan mencatat bahwa kepercayaan dirinya di lapangan langsung berbuah momen penentu kemenangan dan konsistensi dalam mencetak gol. Sang pelatih mengakui ia sebenarnya lebih memilih sang pemain muda terhindar dari sebagian badai media, tetapi pada akhirnya menghargai ketulusan sang pemain yang menyegarkan.
"Dia pemain muda, dia tulus, dan dia percaya diri. Dan saya suka itu. Dia percaya diri dengan permainannya. Kami ingin dia mempertahankannya; begitulah cara dia memenangi situasi satu lawan satu dan satu lawan dua. Itulah yang diberikan rasa percaya diri kepadanya. Jika dia yakin dia pantas mendapatkannya, maka saya juga begitu," jelas Flick.
Menyambut kabar final Liga Champions 2029
Terlepas dari penghargaan individu, Flick mengungkapkan kegembiraannya atas terpilihnya Camp Nou sebagai venue tuan rumah final Liga Champions 2029. Meski antusias dengan pencapaian tersebut bagi klub, pelatih asal Jerman itu tetap merahasiakan apakah ia masih akan berada di bangku pelatih saat laga puncak itu digelar di Catalunya.
"Mimpi kami adalah memenanginya lebih dulu. Kabar bagus bisa menjadi tuan rumah final. Itu akan luar biasa. Saya akan berada di sini 100 persen, saya tidak tahu apakah sebagai pelatih. Kita lihat saja. Anda tidak pernah tahu. Saya menikmatinya, tetapi Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi," ujarnya.
- ABACAPRESS
Fokus pada ujian Racing Santander
Di tengah hiruk-pikuk dari luar seputar penghargaan dan lokasi pertandingan di masa depan, prioritas utama Flick saat ini tetap tertuju pada persaingan domestik dan mengelola beban kerja berat skuadnya. Pelatih Barcelona itu memperingatkan para pemainnya agar tidak lengah jelang laga pekan keenam melawan Racing Santander yang tampil penuh semangat.
"Kami bukan tim yang mengejar rekor atau hal semacam itu, yang kami inginkan adalah memenangi pertandingan. Kami fokus untuk menang besok... kami akan menghadapi lawan hebat, yang bermain dengan berani, menyerang ke dalam, memanfaatkan ruang... kami harus fokus dan menunjukkan bahwa kami adalah tim terbaik dalam pertandingan ini," tutup Flick.
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