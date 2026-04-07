Hansi Flick membela habis-habisan Lamine Yamal yang "emosional" setelah insiden terbaru sang bintang muda Barcelona di pinggir lapangan
Melindungi bakat generasi
Suasana seputar persiapan Barcelona didominasi oleh pembicaraan mengenai reaksi emosional Yamal saat ditarik keluar pada babak kedua dalam kemenangan akhir pekan mereka atas Atlético Madrid di La Liga. Pemain internasional Spanyol itu telah beberapa kali bereaksi marah saat diganti musim ini, namun Flick tetap bersikukuh bahwa gairah semacam itu wajar bagi seorang talenta kelas dunia yang baru berusia 18 tahun dan tengah meniti karier di level elit sepak bola.
Memberikan dukungan penuh, Flick menyatakan: “Yang harus kita ingat adalah Lamine baru berusia 18 tahun. Dia pemain yang luar biasa. Terkadang kita melihat apa yang dia lakukan, dan itu menakjubkan—terutama dalam situasi satu lawan satu. Tapi dia baru berusia 18 tahun. Terkadang dia kesal saat saya menggantikannya, mungkin karena dia mencoba menghadapi empat atau lima bek dan menendang. Dia mungkin merasa frustrasi. Dia emosional, dan itu wajar. Kami mendukungnya. Kami membantunya berkembang. Kami harus melindunginya. Saya tahu semua orang memperhatikan dia karena dia luar biasa. Tapi dia baru berusia 18 tahun. Kita semua pernah membuat kesalahan. Kami akan selalu melindunginya. Dia akan menjadi yang terbaik di masa depan.”
Tantangan benua yang berbeda
Meskipun Barcelona berhasil mengalahkan Atletico di La Liga, Flick dengan cepat menekankan bahwa pertandingan Liga Champions menghadirkan tantangan dan intensitas yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan laga domestik. Ketika ditanya apakah Blaugrana memiliki keunggulan psikologis, pelatih asal Jerman itu menjelaskan: “Ini berbeda. Tidak sepenuhnya, tapi berbeda. Liga Champions adalah kompetisi yang berbeda. Begitulah cara saya memandangnya. Kami akan menghadapi lawan yang tangguh dengan pemain-pemain hebat. Kami ingin melaju ke babak berikutnya.”
Menembus tembok pertahanan Simeone
Flick menekankan betapa sulitnya menembus pertahanan tim asuhan Diego Simeone, dengan menyoroti baik struktur permainan maupun ketangguhan mental mereka menjelang leg pertama. Ia juga menanggapi kekhawatiran terkait disiplin dan intensitas fisik pertandingan, sambil memberi petunjuk tentang ide-ide taktis spesifik yang telah dikerjakan tim.
Menjelaskan lebih lanjut mengenai kekuatan Atletico dan pendekatan Barcelona, Flick menambahkan: "Atletico adalah tim yang tangguh. Mereka memiliki sikap yang tepat, pemain-pemain cepat, dan kuat di lapangan. Pada hari Sabtu, mereka mengistirahatkan beberapa pemain dan tetap bermain dengan baik. Tidak mudah mencetak dua gol melawan Atletico. Hanya itu yang bisa saya katakan. Selalu sulit. Pertandingan ini akan sangat menarik. Kami akan berusaha meraih hasil yang baik, tetapi kami tahu kami harus bermain di sana. Kami ingin mencapai tujuan kami. Kami harus fokus pada penampilan kami dan apa yang kami lakukan. Kami harus fokus pada permainan kami sendiri. Itulah yang ingin saya lihat."
Yamal bertekad menorehkan sejarah baru
Barcelona akan menjadi tuan rumah pada leg pertama, dengan target mengakhiri tren mengkhawatirkan berupa 13 pertandingan berturut-turut di kompetisi Eropa tanpa mampu menjaga gawang tetap bersih. Semua mata akan tertuju pada Yamal, yang akan menggeser Erling Haaland sebagai pemain termuda yang mencetak 10 kontribusi gol dalam satu musim Liga Champions jika ia berhasil mencetak gol atau memberikan assist.