Hansi Flick membela habis-habisan Lamine Yamal yang "emosional" setelah insiden terbaru sang bintang muda Barcelona di pinggir lapangan

Suasana seputar persiapan Barcelona didominasi oleh pembicaraan mengenai reaksi emosional Yamal saat ditarik keluar pada babak kedua dalam kemenangan akhir pekan mereka atas Atlético Madrid di La Liga. Pemain internasional Spanyol itu telah beberapa kali bereaksi marah saat diganti musim ini, namun Flick tetap bersikukuh bahwa gairah semacam itu wajar bagi seorang talenta kelas dunia yang baru berusia 18 tahun dan tengah meniti karier di level elit sepak bola.

Memberikan dukungan penuh, Flick menyatakan: “Yang harus kita ingat adalah Lamine baru berusia 18 tahun. Dia pemain yang luar biasa. Terkadang kita melihat apa yang dia lakukan, dan itu menakjubkan—terutama dalam situasi satu lawan satu. Tapi dia baru berusia 18 tahun. Terkadang dia kesal saat saya menggantikannya, mungkin karena dia mencoba menghadapi empat atau lima bek dan menendang. Dia mungkin merasa frustrasi. Dia emosional, dan itu wajar. Kami mendukungnya. Kami membantunya berkembang. Kami harus melindunginya. Saya tahu semua orang memperhatikan dia karena dia luar biasa. Tapi dia baru berusia 18 tahun. Kita semua pernah membuat kesalahan. Kami akan selalu melindunginya. Dia akan menjadi yang terbaik di masa depan.”