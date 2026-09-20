Hansi Flick melontarkan pujian untuk Raphinha saat pemain Brasil itu merayakan perpanjangan kontrak bersejarah dalam kemenangan Barcelona atas Sevilla

Flick mengungkapkan kepuasan besarnya setelah kemenangan tandang penting di Sanchez Pizjuan, hasil yang mengukuhkan posisi mereka di puncak La Liga. Meski babak pertama menjadi laga yang berat bagi Barcelona, penyesuaian taktik Flick saat jeda membuka jalan bagi penampilan dominan pada babak kedua.

Kunci dari kebangkitan itu adalah Raphinha yang tak terbendung, yang melanjutkan awal musimnya yang luar biasa dengan mencetak hat-trick klinis. Flick pun melontarkan pujian besar kepada pemain Brasil itu, yang musim ini beradaptasi dengan mulus dalam peran baru sebagai false nine. "Levelnya sangat tinggi. Kami tahu kualitasnya dan saya sangat senang. Dia hebat dalam mencetak gol, tetapi juga tanpa bola," puji Flick kepada Raphinha.