Getty Images Sport
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Hansi Flick melontarkan pujian untuk Raphinha saat pemain Brasil itu merayakan perpanjangan kontrak bersejarah dalam kemenangan Barcelona atas Sevilla
Flick memuji dampak pemimpin baru Barcelona
Flick mengungkapkan kepuasan besarnya setelah kemenangan tandang penting di Sanchez Pizjuan, hasil yang mengukuhkan posisi mereka di puncak La Liga. Meski babak pertama menjadi laga yang berat bagi Barcelona, penyesuaian taktik Flick saat jeda membuka jalan bagi penampilan dominan pada babak kedua.
Kunci dari kebangkitan itu adalah Raphinha yang tak terbendung, yang melanjutkan awal musimnya yang luar biasa dengan mencetak hat-trick klinis. Flick pun melontarkan pujian besar kepada pemain Brasil itu, yang musim ini beradaptasi dengan mulus dalam peran baru sebagai false nine. "Levelnya sangat tinggi. Kami tahu kualitasnya dan saya sangat senang. Dia hebat dalam mencetak gol, tetapi juga tanpa bola," puji Flick kepada Raphinha.
- Getty Images Sport
Perpindahan ke penyerang tengah membuka potensi Raphinha
Flick menempatkan Raphinha sebagai penyerang tengah dalam pertandingan ini, setelah sebelumnya lebih sering memainkannya sebagai false nine. Keputusan itu terbukti menjadi langkah brilian dari staf pelatih, sebuah perubahan taktik yang memungkinkan sang pemain berkembang di area yang lebih berbahaya. Flick mengungkapkan bahwa transisi ini merupakan keputusan bersama yang diambil oleh tim kepelatihannya untuk memaksimalkan daya gedor skuad.
"Itu adalah keputusan yang dibuat oleh staf. Kami menilai siapa yang bisa bermain di sana dan berbicara dengan para pemain," jelasnya. Sang pemain sendiri tampaknya berkembang dengan tanggung jawab tambahan tersebut, sebagaimana sang manajer menambahkan: “Setelah pertandingan-pertandingan ini, dia sangat senang bermain sebagai nomor 9."
Kapten yang sempurna untuk Barcelona
Kekaguman sang pelatih terhadap Raphinha melampaui apa yang ia tunjukkan di lapangan, saat ia menyambut kabar terbaru bahwa pemain Brasil itu telah mengikat masa depannya dalam jangka panjang dengan klub lewat penandatanganan perpanjangan kontrak hingga 2030. Direktur olahraga Deco merampungkan kesepakatan itu pada akhir pekan ini, sekaligus mengamankan aset vital yang telah menjadi favorit suporter di Camp Nou. Flick meyakini perpanjangan kontrak itu merupakan pernyataan niat untuk proyek masa depan klub.
"Bagi klub, itu adalah keputusan terbaik. Karena betapa dekatnya dia dengan para penggemar dan tim. Dia adalah kapten yang sempurna untuk tim ini dan untuk klub ini. Dia luar biasa musim ini," kata Flick.
- Getty Images
Tonggak bersejarah dan komitmen jangka panjang
Mantan pemain Leeds United itu merayakan perpanjangan kontraknya dengan mengukir namanya dalam buku rekor. Dengan 12 gol liga sejauh musim ini, Raphinha telah melampaui laju gol awal musim bahkan milik Lionel Messi. Faktanya, pada abad ke-21, hanya Cristiano Ronaldo yang mampu mencetak lebih banyak gol dalam tujuh pekan pembuka musim La Liga, setelah mengemas 13 gol pada kampanye 2014-15.
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