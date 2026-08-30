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Hansi Flick melontarkan pujian untuk Lamine Yamal saat wonderkid Barcelona itu kembali tersenyum jelang bentrok melawan Rayo Vallecano
Jalan panjang untuk kembali dari cedera dan tugas internasional
Flick bergerak untuk meyakinkan para pendukung Barcelona terkait performa dan kondisi kebugaran Yamal, dengan menegaskan bahwa pemain 19 tahun itu hampir kembali ke level terbaiknya. Winger remaja tersebut menghadapi sorotan tajam setelah awal kampanye yang sulit, yang datang setelah cedera hamstring signifikan yang dialaminya pada April. Meski tampil kurang menonjol pada laga pembuka melawan Elche, Yamal memperlihatkan kilasan kecemerlangan yang tak terbantahkan saat kemenangan baru-baru ini atas Athletic Bilbao, dan manajernya meyakini arah perkembangannya kini jelas mengarah ke atas saat Blaugrana bersiap untuk lawatan ke markas Rayo Vallecano.
Berbicara kepada media jelang bentrokan La Liga hari Senin melawan Rayo Vallecano, pelatih asal Jerman itu dengan cepat menepis kekhawatiran jangka panjang apa pun tentang arah perkembangan sang remaja. "Saya tahu semua orang khawatir tentang bagaimana kondisi Lamine, bagaimana dia. Dan tentu saja, lihat situasinya, dia bermain di Piala Dunia setelah cedera besar," kata Flick kepada wartawan. "Sekarang dia kembali setelah libur tiga pekan... dan juga mungkin pertandingan pertama bukan pertandingan terbaiknya. Tapi saya mengatakan ini, saya sangat senang dia memulai pertandingan dan dia bekerja untuk tim."
- Getty Images Sport
Membangun kebugaran lewat menit bermain kompetitif
Bagian krusial dari proses rehabilitasi Yamal adalah reintegrasinya secara bertahap ke starting XI, dengan Flick menekankan pentingnya sang winger menuntaskan laga secara penuh. Pelatih asal Jerman itu secara khusus terdorong oleh output fisik sang pemain muda saat menghadapi Athletic, ketika ia mampu tetap berada di lapangan sepanjang pertandingan.
"Dia bermain 90 menit melawan Bilbao. Dan baginya saat ini, bagus juga bisa bermain 90 menit di lapangan," lanjut Flick. "Kami melihatnya dalam beberapa situasi benar-benar berada di level tertinggi ini. Dan sekarang, Anda tidak bisa melihat ini dalam sesi latihan hari ini, tetapi saya melihatnya dan itu luar biasa. Semua orang menyukai Lamine dan dia berada di jalur yang baik. Dan kami harus mendukungnya dan kami melakukan itu."
Dorongan psikologis bagi permata mahkota Barcelona
Di luar aspek fisik dalam permainannya, Flick juga menyoroti kondisi mental anak didik bintangnya itu. Setelah laga pembuka musim di markas Elche, Yamal terlihat jelas frustrasi, yang memicu spekulasi soal moralnya. Namun, suasana di kompleks latihan telah berubah signifikan dalam beberapa hari terakhir. Flick cepat menegaskan bahwa pemain 19 tahun itu tampak jauh lebih bahagia dalam latihan, sebuah faktor penting bagi pemain yang berkembang lewat kepercayaan diri dan kebebasan berkreasi.
"Tentu saja, selalu bagus ketika para pemain tersenyum, tetapi tidak setiap hari sama. Saya juga tidak tersenyum setiap hari, memang seperti itu," tambah Flick.
- Getty Images
Kedalaman skuad dan situasi striker
Sementara fokus tetap tertuju pada Yamal, Flick juga membahas dinamika skuad secara lebih luas, khususnya di lini serang. Barcelona memulai musim dengan Raphinha bermain sebagai nomor sembilan dadakan, sebuah kebutuhan yang disebabkan oleh ketidakmampuan klub untuk mengamankan perekrutan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Meski gagal mendapatkan target striker utama mereka, Flick menegaskan bahwa ia puas dengan sumber daya yang dimilikinya dan dengan pekerjaan yang dilakukan di balik layar oleh direktur olahraga klub untuk memastikan tim tetap kompetitif di semua ajang saat bursa transfer mendekati penutupan.
"Tentu saja saya senang dengan tim saya, Deco sedang mengupayakan itu untuk memperkuat tim. Kami tidak punya tekanan," kata Flick.
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