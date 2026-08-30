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FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Hansi Flick melontarkan pujian untuk Lamine Yamal saat wonderkid Barcelona itu kembali tersenyum jelang bentrok melawan Rayo Vallecano

L. Yamal
H. Flick
Barcelona
LaLiga

Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick menyatakan keyakinan penuhnya kepada Lamine Yamal, dengan mengisyaratkan bahwa sensasi remaja itu dengan cepat mulai menemukan kembali performa kelas dunianya. Juru taktik asal Jerman itu mencatat bahwa sang winger akhirnya kembali menemukan senyumnya setelah melewati periode pemulihan yang menantang dan sepak bola internasional dengan tekanan tinggi.

  • Jalan panjang untuk kembali dari cedera dan tugas internasional

    Flick bergerak untuk meyakinkan para pendukung Barcelona terkait performa dan kondisi kebugaran Yamal, dengan menegaskan bahwa pemain 19 tahun itu hampir kembali ke level terbaiknya. Winger remaja tersebut menghadapi sorotan tajam setelah awal kampanye yang sulit, yang datang setelah cedera hamstring signifikan yang dialaminya pada April. Meski tampil kurang menonjol pada laga pembuka melawan Elche, Yamal memperlihatkan kilasan kecemerlangan yang tak terbantahkan saat kemenangan baru-baru ini atas Athletic Bilbao, dan manajernya meyakini arah perkembangannya kini jelas mengarah ke atas saat Blaugrana bersiap untuk lawatan ke markas Rayo Vallecano.

    Berbicara kepada media jelang bentrokan La Liga hari Senin melawan Rayo Vallecano, pelatih asal Jerman itu dengan cepat menepis kekhawatiran jangka panjang apa pun tentang arah perkembangan sang remaja. "Saya tahu semua orang khawatir tentang bagaimana kondisi Lamine, bagaimana dia. Dan tentu saja, lihat situasinya, dia bermain di Piala Dunia setelah cedera besar," kata Flick kepada wartawan. "Sekarang dia kembali setelah libur tiga pekan... dan juga mungkin pertandingan pertama bukan pertandingan terbaiknya. Tapi saya mengatakan ini, saya sangat senang dia memulai pertandingan dan dia bekerja untuk tim."

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  • Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Membangun kebugaran lewat menit bermain kompetitif

    Bagian krusial dari proses rehabilitasi Yamal adalah reintegrasinya secara bertahap ke starting XI, dengan Flick menekankan pentingnya sang winger menuntaskan laga secara penuh. Pelatih asal Jerman itu secara khusus terdorong oleh output fisik sang pemain muda saat menghadapi Athletic, ketika ia mampu tetap berada di lapangan sepanjang pertandingan.

    "Dia bermain 90 menit melawan Bilbao. Dan baginya saat ini, bagus juga bisa bermain 90 menit di lapangan," lanjut Flick. "Kami melihatnya dalam beberapa situasi benar-benar berada di level tertinggi ini. Dan sekarang, Anda tidak bisa melihat ini dalam sesi latihan hari ini, tetapi saya melihatnya dan itu luar biasa. Semua orang menyukai Lamine dan dia berada di jalur yang baik. Dan kami harus mendukungnya dan kami melakukan itu."

  • Dorongan psikologis bagi permata mahkota Barcelona

    Di luar aspek fisik dalam permainannya, Flick juga menyoroti kondisi mental anak didik bintangnya itu. Setelah laga pembuka musim di markas Elche, Yamal terlihat jelas frustrasi, yang memicu spekulasi soal moralnya. Namun, suasana di kompleks latihan telah berubah signifikan dalam beberapa hari terakhir. Flick cepat menegaskan bahwa pemain 19 tahun itu tampak jauh lebih bahagia dalam latihan, sebuah faktor penting bagi pemain yang berkembang lewat kepercayaan diri dan kebebasan berkreasi.

    "Tentu saja, selalu bagus ketika para pemain tersenyum, tetapi tidak setiap hari sama. Saya juga tidak tersenyum setiap hari, memang seperti itu," tambah Flick.

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  • Hansi FlickGetty Images

    Kedalaman skuad dan situasi striker

    Sementara fokus tetap tertuju pada Yamal, Flick juga membahas dinamika skuad secara lebih luas, khususnya di lini serang. Barcelona memulai musim dengan Raphinha bermain sebagai nomor sembilan dadakan, sebuah kebutuhan yang disebabkan oleh ketidakmampuan klub untuk mengamankan perekrutan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Meski gagal mendapatkan target striker utama mereka, Flick menegaskan bahwa ia puas dengan sumber daya yang dimilikinya dan dengan pekerjaan yang dilakukan di balik layar oleh direktur olahraga klub untuk memastikan tim tetap kompetitif di semua ajang saat bursa transfer mendekati penutupan.

    "Tentu saja saya senang dengan tim saya, Deco sedang mengupayakan itu untuk memperkuat tim. Kami tidak punya tekanan," kata Flick.

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