Flick bergerak untuk meyakinkan para pendukung Barcelona terkait performa dan kondisi kebugaran Yamal, dengan menegaskan bahwa pemain 19 tahun itu hampir kembali ke level terbaiknya. Winger remaja tersebut menghadapi sorotan tajam setelah awal kampanye yang sulit, yang datang setelah cedera hamstring signifikan yang dialaminya pada April. Meski tampil kurang menonjol pada laga pembuka melawan Elche, Yamal memperlihatkan kilasan kecemerlangan yang tak terbantahkan saat kemenangan baru-baru ini atas Athletic Bilbao, dan manajernya meyakini arah perkembangannya kini jelas mengarah ke atas saat Blaugrana bersiap untuk lawatan ke markas Rayo Vallecano.

Berbicara kepada media jelang bentrokan La Liga hari Senin melawan Rayo Vallecano, pelatih asal Jerman itu dengan cepat menepis kekhawatiran jangka panjang apa pun tentang arah perkembangan sang remaja. "Saya tahu semua orang khawatir tentang bagaimana kondisi Lamine, bagaimana dia. Dan tentu saja, lihat situasinya, dia bermain di Piala Dunia setelah cedera besar," kata Flick kepada wartawan. "Sekarang dia kembali setelah libur tiga pekan... dan juga mungkin pertandingan pertama bukan pertandingan terbaiknya. Tapi saya mengatakan ini, saya sangat senang dia memulai pertandingan dan dia bekerja untuk tim."