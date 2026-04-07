Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Hansi Flick melontarkan peringatan tegas kepada Marcus Rashford menjelang laga Liga Champions Barcelona melawan Atlético Madrid

Hansi Flick telah melontarkan tantangan tegas kepada Marcus Rashford saat Barcelona bersiap menghadapi laga krusial perempat final Liga Champions melawan Atlético Madrid. Pelatih asal Jerman itu membahas proses adaptasi pemain pinjaman dari Manchester United tersebut ke dalam tim sambil menegaskan pentingnya disiplin taktis di ajang Eropa.

  • Flick menuntut pertahanan yang lebih gigih

    Manajer Blaugrana telah menegaskan bahwa kehebatan individu saja tidak akan cukup untuk memastikan tempat di semifinal Liga Champions. Menjelang leg pertama melawan Atletico, pelatih asal Jerman itu menekankan pentingnya Rashford untuk ikut membantu pertahanan dan mendukung tim saat transisi.

    • Iklan
  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Dedikasi dalam bekerja tidak bisa ditawar-tawar

    Flick mencatat bahwa meskipun adaptasi Rashford berjalan positif, ancaman spesifik yang ditimbulkan oleh para pemain sayap Atleti menuntut komitmen pertahanan penuh dari para penyerangnya. Jika tidak ada upaya kolektif, barisan pertahanan Barca bisa jadi rentan. 

    "Ini bukan hanya soal menekan saat lawan menguasai bola; pada akhirnya, Anda juga harus bertahan," kata Flick saat ditanya tentang Rashford dalam konferensi pers prapertandingan. "Tapi dia bermain bagus dan sudah beradaptasi. Kami akan menghadapi Atletico, dan mereka sangat kuat di sayap."

    Dia menambahkan: "Kami punya gaya kami sendiri dan tahu bagaimana kami ingin bermain. Saat kami tidak menekan, lawan lebih mudah menemukan ruang. Kami melihatnya pada gol pertama; kami tidak menekan bola. Sekarang kita berbicara tentang Liga Champions, ini kompetisi fantastis yang ingin dimainkan oleh semua orang."

  • Titik balik bagi Barcelona

    Pelatih berusia 61 tahun itu juga menyoroti perkembangan tim belakangan ini, dengan menyebutkan bahwa kekalahan 2-1 dari Girona di La Liga pada pertengahan Februari menjadi titik balik, dan menekankan bahwa ada banyak pelajaran berharga bagi para pemain mudanya.

    "Setelah pertandingan melawan Girona, kami bermain di level yang lebih baik," jelasnya. "Tim kami sangat muda. Dua bek tengah, [Pau] Cubarsí dan Gerard [Martin], melakukan pekerjaan yang fantastis, tetapi wajar jika dalam beberapa situasi mereka tidak mengambil keputusan yang tepat. Mereka masih muda, dan sulit bagi mereka untuk beradaptasi dengan level ini."

  • Hansi Flick FC Bayern 2021Getty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Setelah leg pertama perempat final Liga Champions melawan Atletico, Barcelona akan mengalihkan fokusnya ke derby Catalan melawan Espanyol di La Liga. Blaugrana saat ini memuncaki klasemen dengan 76 poin dari 30 pertandingan, unggul tujuh poin dari Real Madrid yang berada di posisi kedua. Rashford berharap dapat memainkan peran penting dalam kedua pertandingan tersebut sambil berupaya mendapatkan status kepindahan permanen ke Barcelona dari Manchester United.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
LaLiga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM