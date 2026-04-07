Hansi Flick melontarkan peringatan tegas kepada Marcus Rashford menjelang laga Liga Champions Barcelona melawan Atlético Madrid

Flick mencatat bahwa meskipun adaptasi Rashford berjalan positif, ancaman spesifik yang ditimbulkan oleh para pemain sayap Atleti menuntut komitmen pertahanan penuh dari para penyerangnya. Jika tidak ada upaya kolektif, barisan pertahanan Barca bisa jadi rentan.

"Ini bukan hanya soal menekan saat lawan menguasai bola; pada akhirnya, Anda juga harus bertahan," kata Flick saat ditanya tentang Rashford dalam konferensi pers prapertandingan. "Tapi dia bermain bagus dan sudah beradaptasi. Kami akan menghadapi Atletico, dan mereka sangat kuat di sayap."

Dia menambahkan: "Kami punya gaya kami sendiri dan tahu bagaimana kami ingin bermain. Saat kami tidak menekan, lawan lebih mudah menemukan ruang. Kami melihatnya pada gol pertama; kami tidak menekan bola. Sekarang kita berbicara tentang Liga Champions, ini kompetisi fantastis yang ingin dimainkan oleh semua orang."