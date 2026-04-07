Kilas Balik Tahun 2020: Bayern Munich baru saja meraih treble bersama Flick dan sedang menuju gelar sextuple. Karena jendela transfer musim gugur dibuka hingga 5 Oktober akibat pandemi COVID-19, hal ini memicu gelombang transfer yang belum pernah terjadi sebelumnya pada musim gugur. Dalam waktu 24 jam, Bayern mengumumkan perekrutan Marc Roca (saat itu berusia 23 tahun, biaya transfer sembilan juta euro), Bouna Sarr (28, delapan juta), Eric Maxim Choupo-Moting (31, bebas transfer), Douglas Costa (30, dipinjamkan), dan seorang bernama Tiago Dantas (19, dipinjamkan). Yang paling bertanggung jawab atas hal ini adalah direktur olahraga saat itu, Hasan Salihamidzic.

Setidaknya dua tahun kemudian, langkah yang jelas-jelas didorong oleh kepanikan ini, sebagai respons atas kekalahan mengkhawatirkan 1-4 di kandang TSG Hoffenheim, terbukti menjadi salah satu aktivitas Bayern yang paling gagal di bursa transfer. Hanya Choupo-Moting yang memberikan nilai tambah yang berkelanjutan, sementara Sarr dan Costa tidak benar-benar membantu tim. Roca dan Dantas bahkan menghalangi prospek Stiller dan Adrian Fein (sekarang di SSV Jahn Regensburg), yang lahir di Munich dan dididik oleh klub itu sendiri — dan sebagai puncaknya, mereka bahkan menghabiskan banyak uang.

Untuk Roca, Bayern setidaknya masih meraih keuntungan transfer sebesar tiga juta euro dua tahun kemudian, ketika ia pindah ke Leeds United dengan nilai transfer yang dikabarkan mencapai dua belas juta euro. Oleh karena itu, kesepakatan peminjaman dengan Benfica Lisbon untuk Dantas menjadi semakin dipertanyakan. Hal itu terjadi terutama atas desakan Flick, yang telah menemukan pemain Portugal yang tak diragukan lagi berbakat itu saat masih menjabat sebagai direktur olahraga di DFB dan, menurut rumor, mengabaikan Salihamidzic dalam transfer tersebut. "Brazzo" dilaporkan memiliki rencana lain untuk lini tengah saat itu.

Hanya beberapa bulan setelah lima transfer tersebut, muncul perdebatan bahwa di kampus klub terdapat kekecewaan karena Dantas, yang secara rutin berlatih bersama tim senior, lebih diutamakan daripada talenta muda klub sendiri, Stiller. Fakta bahwa Dantas baru memenuhi syarat untuk bermain bersama tim senior pada 1 Januari semakin memperkeras perdebatan yang sudah memanas. Alasannya: Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kesepakatan tersebut baru tiba setelah periode transfer sebenarnya berakhir, sehingga ia tidak boleh didaftarkan sebelum batas waktu. Laporan tersebut membuat Flick sangat marah.

"Itu tidak benar," katanya sambil menggerutu: "Orang-orang terus mencoba memecah belah antara tim senior dan akademi." Lagipula, ia selalu berkomunikasi secara intensif dengan akademi. "Jika ada masalah, kami berbicara dengan satu suara." Namun, rumor tersebut tampaknya tidak sepenuhnya salah, seperti yang disiratkan oleh pernyataan Stiller pada November 2021.

Pemain yang kini berusia 24 tahun itu menyebut perekrutan Roca dan Dantas sebagai "pukulan telak" dan menjelaskan kepada SPOX pada musim panas berikutnya: "Pada akhirnya, bagi saya jelas bahwa perjalanan saya di Bayern akan berakhir setelah musim ini." Dan begitulah yang terjadi. Stiller membiarkan kontraknya berakhir dan pindah ke TSG Hoffenheim tanpa biaya transfer. Setelah naik menjadi pemain inti di bawah asuhan Hoeneß, ia mengikuti sang manajer ke VfB Stuttgart pada musim 2023/24 dan kembali menunjukkan kemajuan besar dalam perkembangannya di sana.