Di FC Bayern München, ada sebuah tradisi yang sangat istimewa yang terutama membuat hati para penggemar kuliner di Bavaria berdebar-debar. Begitu seorang pemain berbakat dari akademi klub melakukan debutnya di tim utama, para karyawan di kampus klub diundang untuk menikmati sarapan bersama dengan hidangan sosis putih. Namun, pertemuan bersama ini sebenarnya tidak lagi menjadi hal yang istimewa pada musim ini; justru sudah menjadi semacam rutinitas.
Pelatih Vincent Kompany sudah memberi alasan sebanyak sembilan (!) kali kepada staf kantin kampus untuk memanaskan sosis rebus legendaris itu di dalam panci—setidaknya begitulah perhitungan kasarnya. Pasalnya, sejak penampilan perdana Lennart Karl di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, total ada sebanyak itu pula pemain muda yang merayakan debut profesional mereka. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, para koki dan pemasok sosis putih sama sekali tidak bisa mengejar permintaan.
"Kita di sini lagi - lebih cepat dari yang diperkirakan," sapa manajer tim muda Jochen Sauer baru-baru ini kepada staf dapur. Sebenarnya, hidangan lezat ini awalnya dipicu oleh debut Maycon Cardoso pada awal Maret melawan Gladbach, namun sejak itu Deniz Ofli, Filip Pavic, dan terakhir Erblin Osmani juga melakukan debut mereka. Akibat serangkaian cedera ringan, sebelum jeda pertandingan internasional, debut demi debut pun bermunculan. Kompany, yang bertugas memimpin upacara, sebelumnya telah memberikan penghargaan kepada Wisdom Mike, David Santos Daiber, Cassiano Kiala, dan Felipe Chavez di awal musim ini. Sebuah rekor!
"Kami sudah mencatatkan jumlah debut terbanyak per musim dari pemain akademi sendiri dan total menit bermain terbanyak dengan rata-rata usia pemain termuda," kata Sauer dengan antusias, sambil menekankan bahwa tidak ada klub lain di liga-liga top Eropa yang bisa mencatatkan angka seperti itu. Mungkin juga untuk meringankan beban staf kampus, saat ini tidak ada rencana sarapan sosis putih lagi. Sebagai gantinya, akan ada pesta barbekyu di musim panas, "untuk merayakan musim rekor kami dengan layak".
Betapa pentingnya rekor bersejarah ini tidak hanya terlihat dari rencana "pemutusan" tradisi tersebut. Tetapi juga dari melihat ke masa lalu yang lebih baru. Pembinaan talenta semacam ini beberapa tahun lalu jauh dari kata menonjol dan telah membuat FC Bayern kehilangan banyak pemain top berpengalaman saat ini. Termasuk di antaranya adalah Angelo Stiller, yang berkat penampilannya yang luar biasa di VfB Stuttgart di bawah mantan pelatih akademi FCB Sebastian Hoeneß, saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad tim nasional Jerman untuk Piala Dunia yang akan datang. Kepergiannya dari juara berulang kali Jerman itu diawali dengan "pukulan telak", yang terutama menjadi tanggung jawab pelatih saat itu, Hansi Flick.
Kilas Balik Tahun 2020: Bayern Munich baru saja meraih treble bersama Flick dan sedang menuju gelar sextuple. Karena jendela transfer musim gugur dibuka hingga 5 Oktober akibat pandemi COVID-19, hal ini memicu gelombang transfer yang belum pernah terjadi sebelumnya pada musim gugur. Dalam waktu 24 jam, Bayern mengumumkan perekrutan Marc Roca (saat itu berusia 23 tahun, biaya transfer sembilan juta euro), Bouna Sarr (28, delapan juta), Eric Maxim Choupo-Moting (31, bebas transfer), Douglas Costa (30, dipinjamkan), dan seorang bernama Tiago Dantas (19, dipinjamkan). Yang paling bertanggung jawab atas hal ini adalah direktur olahraga saat itu, Hasan Salihamidzic.
Setidaknya dua tahun kemudian, langkah yang jelas-jelas didorong oleh kepanikan ini, sebagai respons atas kekalahan mengkhawatirkan 1-4 di kandang TSG Hoffenheim, terbukti menjadi salah satu aktivitas Bayern yang paling gagal di bursa transfer. Hanya Choupo-Moting yang memberikan nilai tambah yang berkelanjutan, sementara Sarr dan Costa tidak benar-benar membantu tim. Roca dan Dantas bahkan menghalangi prospek Stiller dan Adrian Fein (sekarang di SSV Jahn Regensburg), yang lahir di Munich dan dididik oleh klub itu sendiri — dan sebagai puncaknya, mereka bahkan menghabiskan banyak uang.
Untuk Roca, Bayern setidaknya masih meraih keuntungan transfer sebesar tiga juta euro dua tahun kemudian, ketika ia pindah ke Leeds United dengan nilai transfer yang dikabarkan mencapai dua belas juta euro. Oleh karena itu, kesepakatan peminjaman dengan Benfica Lisbon untuk Dantas menjadi semakin dipertanyakan. Hal itu terjadi terutama atas desakan Flick, yang telah menemukan pemain Portugal yang tak diragukan lagi berbakat itu saat masih menjabat sebagai direktur olahraga di DFB dan, menurut rumor, mengabaikan Salihamidzic dalam transfer tersebut. "Brazzo" dilaporkan memiliki rencana lain untuk lini tengah saat itu.
Hanya beberapa bulan setelah lima transfer tersebut, muncul perdebatan bahwa di kampus klub terdapat kekecewaan karena Dantas, yang secara rutin berlatih bersama tim senior, lebih diutamakan daripada talenta muda klub sendiri, Stiller. Fakta bahwa Dantas baru memenuhi syarat untuk bermain bersama tim senior pada 1 Januari semakin memperkeras perdebatan yang sudah memanas. Alasannya: Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kesepakatan tersebut baru tiba setelah periode transfer sebenarnya berakhir, sehingga ia tidak boleh didaftarkan sebelum batas waktu. Laporan tersebut membuat Flick sangat marah.
"Itu tidak benar," katanya sambil menggerutu: "Orang-orang terus mencoba memecah belah antara tim senior dan akademi." Lagipula, ia selalu berkomunikasi secara intensif dengan akademi. "Jika ada masalah, kami berbicara dengan satu suara." Namun, rumor tersebut tampaknya tidak sepenuhnya salah, seperti yang disiratkan oleh pernyataan Stiller pada November 2021.
Pemain yang kini berusia 24 tahun itu menyebut perekrutan Roca dan Dantas sebagai "pukulan telak" dan menjelaskan kepada SPOX pada musim panas berikutnya: "Pada akhirnya, bagi saya jelas bahwa perjalanan saya di Bayern akan berakhir setelah musim ini." Dan begitulah yang terjadi. Stiller membiarkan kontraknya berakhir dan pindah ke TSG Hoffenheim tanpa biaya transfer. Setelah naik menjadi pemain inti di bawah asuhan Hoeneß, ia mengikuti sang manajer ke VfB Stuttgart pada musim 2023/24 dan kembali menunjukkan kemajuan besar dalam perkembangannya di sana.
Kini, Stiller termasuk salah satu gelandang terbaik di negaranya dan baru-baru ini mendapat kesempatan bermain sebagai starter dalam dua pertandingan timnas Jerman pada pemusatan latihan bulan Maret, yang menandai dimulainya tahun Piala Dunia. Namun, pelatih timnas Julian Nagelsmann awalnya tidak memanggil pemain andalan Stuttgart ini—sebuah keputusan yang tidak dipahami oleh beberapa pakar. Namun, karena Aleksandar Pavlovic, yang juga merupakan pemain binaan Munich, dan Felix Nmecha (BVB) mundur karena cedera, ia langsung masuk ke starting eleven dan setidaknya bisa kembali berharap untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia.
Lalu bagaimana dengan Dantas? Ia tak pernah mampu memenuhi ekspektasi besar yang ada. Bahkan Flick pun harus segera menyadari bahwa Dantas sama sekali tak mampu bersaing di FC Bayern. Terutama secara fisik, gelandang berbakat ini mencatat defisit besar dan pada akhirnya hanya tampil dua kali di Bundesliga. Sementara pelatih Barca saat ini hengkang pada musim panas akibat perselisihan terus-menerus dengan Salihamidzic dan gagal total sebagai pelatih timnas, pihak klub tidak menggunakan opsi pembelian sebesar delapan juta euro untuk kontrak permanen.
Benfica pun tidak lagi memiliki peran yang jelas untuk Dantas, yang setelah kembali dipinjamkan tiga kali lagi dan menjadi pemain yang berpindah-pindah klub. Melalui CD Tondela (Portugal), PAOK Saloniki (Yunani), dan AZ Alkmaar (Belanda), pemain yang 18 kali membela timnas U-21 Portugal ini menandatangani kontrak satu tahun dengan klub Divisi Utama Kroasia, NK Osijek, pada musim panas 2024 dan untuk pertama kalinya dalam kariernya yang masih muda, ia berhasil mendapatkan posisi starter.
Meskipun masih memiliki kelemahan yang terlihat dalam duel satu lawan satu, Dantas bersinar terutama sebagai pemberi umpan, yang kemudian diikuti dengan kepindahan berikutnya tanpa biaya transfer ke HNK Rijeka pada musim ini. Di klub juara 2017 dan pemenang piala berkali-kali ini, ia menjadi poros di lini tengah dan juga menonjol dengan ancaman golnya. Delapan gol dan sepuluh assist telah ia catat dalam 44 pertandingan resmi sejauh ini.
Dantas nyaris bisa kembali tampil di hadapan penonton Jerman, seandainya Rijeka tidak tersingkir oleh Racing Strasbourg di babak 16 besar Conference League. Di babak berikutnya, tim Prancis tersebut akan menghadapi Mainz 05. Meskipun timnya berada di peringkat ketiga liga dengan selisih poin yang cukup jauh dari pemuncak klasemen Dinamo Zagreb, Dantas belum perlu mengubur impiannya untuk meraih gelar pertama sebagai bagian penting dari tim, setelah sebelumnya ia memenangkan trofi liga dan Piala Dunia Antarklub di Munich sebagai pemain cadangan tetap.
Setelah kemenangan gemilang 3-2 di perempat final Piala Kroasia melawan Hajduk Split dengan tiga (!) gol di waktu tambahan, termasuk gol Dantas dari tendangan penalti yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1, kini di babak empat besar akan terjadi duel dengan mantan klubnya, Osijek. Kemenangan akan menjadi puncak sementara dalam kariernya yang sejauh ini kurang sukses.
Tiago Dantas: Perjalanan Karier Mantan Pemain Bayern
Periode Klub 2013 hingga 2024 Benfica Lisbon 2020 hingga 2021 FC Bayern München (pinjaman) 2021 hingga 2022 CD Tondela (pinjaman) 2022 hingga 2023 PAOK Saloniki (pinjaman) 2023 hingga 2024 AZ Alkmaar (pinjaman) 2024 hingga 2025 NK Osijek 2025 hingga sekarang HNK Rijka