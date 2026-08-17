Komentar sang pelatih muncul setelah kemenangan produktif 5-2 atas tim Swiss, Basel, di St. Jakob's Park. Laga itu menjadi momen kembalinya sejumlah pemain penting, termasuk sensasi Spanyol Lamine Yamal, yang mencetak gol dari titik penalti dalam penampilan pertamanya sejak memenangi Piala Dunia. Flick secara umum puas dengan penampilan timnya, terutama jika dibandingkan dengan upaya-upaya pramusim sebelumnya, meski ia cepat menunjukkan area-area yang masih perlu dibenahi.

"Itu ujian yang bagus untuk kami; Basel bermain baik," jelas Flick. "Tidak mudah bermain melawan mereka. Mungkin di babak pertama kami tidak bermain secepat yang kami inginkan, baik dari segi posisi maupun saat tanpa bola. Itulah yang perlu kami tingkatkan. Kami punya potensi, dan saya senang dengan ujian ini."

Meski menyoroti area-area yang perlu ditingkatkan di atas lapangan, sang pelatih menegaskan bahwa penerapan harian skuad di balik layar memberinya banyak alasan untuk optimistis.

"Hal terpenting adalah bagaimana kami berlatih, kualitas dan intensitasnya, dan itu sangat bagus," tambah Flick. "Saya bisa melihat standar tim ini dan itulah yang paling penting. Kami akan menganalisis pertandingan ini dan juga sesi-sesi latihan. Dan kami punya pertandingan pekan ini, jadi kita lihat saja nanti."