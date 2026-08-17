Getty Images Sport
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Hansi Flick kirim pesan transfer yang jelas kepada dewan Barcelona saat raksasa Catalan menyetujui kesepakatan mengejutkan untuk Rodri
Flick menuntut lebih banyak bala bantuan meski ada terobosan Rodri
Pelatih Barcelona Hansi Flick mengisyaratkan bahwa aktivitas klub pada bursa transfer musim panas masih jauh dari selesai, bahkan ketika laporan mengonfirmasi terobosan besar di pasar. Raksasa Catalunya itu dilaporkan telah menyepakati kesepakatan senilai £65 juta untuk merekrut Rodri dari Manchester City.
Terlepas dari investasi besar ini di lini tengah, Flick tetap bersikeras bahwa skuadnya membutuhkan perombakan lebih lanjut sebelum tenggat waktu transfer. Berbicara kepada saluran media internal klub, mantan pelatih Bayern Munich itu secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk mendatangkan lebih banyak wajah baru. "Saya pikir kami membutuhkan beberapa pemain lagi," kata Flick dengan blak-blakan.
- Getty Images Sport
Keberhasilan yang bersahabat memacu evolusi taktik Flick
Komentar sang pelatih muncul setelah kemenangan produktif 5-2 atas tim Swiss, Basel, di St. Jakob's Park. Laga itu menjadi momen kembalinya sejumlah pemain penting, termasuk sensasi Spanyol Lamine Yamal, yang mencetak gol dari titik penalti dalam penampilan pertamanya sejak memenangi Piala Dunia. Flick secara umum puas dengan penampilan timnya, terutama jika dibandingkan dengan upaya-upaya pramusim sebelumnya, meski ia cepat menunjukkan area-area yang masih perlu dibenahi.
"Itu ujian yang bagus untuk kami; Basel bermain baik," jelas Flick. "Tidak mudah bermain melawan mereka. Mungkin di babak pertama kami tidak bermain secepat yang kami inginkan, baik dari segi posisi maupun saat tanpa bola. Itulah yang perlu kami tingkatkan. Kami punya potensi, dan saya senang dengan ujian ini."
Meski menyoroti area-area yang perlu ditingkatkan di atas lapangan, sang pelatih menegaskan bahwa penerapan harian skuad di balik layar memberinya banyak alasan untuk optimistis.
"Hal terpenting adalah bagaimana kami berlatih, kualitas dan intensitasnya, dan itu sangat bagus," tambah Flick. "Saya bisa melihat standar tim ini dan itulah yang paling penting. Kami akan menganalisis pertandingan ini dan juga sesi-sesi latihan. Dan kami punya pertandingan pekan ini, jadi kita lihat saja nanti."
Manajemen skuad jelang laga pembuka La Liga
Dengan musim domestik yang semakin dekat, Flick berhati-hati dalam mengelola beban kerja para pemain bintangnya yang baru kembali. Sang pelatih menjelaskan bahwa tingkat kebugaran sangat menentukan strategi rotasinya saat laga uji coba melawan Basel. Ia melanjutkan: "Beberapa pemain baru tiba lima hari lalu dan kami harus mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Elche; kami harus memikirkan siapa yang bisa menjadi starter, siapa yang bisa bermain penuh selama 90 menit, dan kami hanya bisa melakukan lima pergantian pemain. Semua ini memengaruhi bagaimana kami ingin mengelola pertandingan ini.”
Pertandingan itu menjadi panggung bagi para pemain anyar untuk menunjukkan potensi mereka. Karim Adeyemi membuka skor setelah menerima umpan dari Raphinha, sementara rekrutan remaja Jesse Bisiwu mencuri perhatian dengan dua gol telat setelah masuk dari bangku cadangan. Flick tetap optimistis dengan arah perkembangan tim, tetapi terus menegaskan bahwa kedalaman skuad saat ini mungkin belum cukup untuk menjalani kampanye berat di berbagai kompetisi, sehingga ia bersikeras perlunya perekrutan lebih lanjut untuk mendukung Rodri yang akan datang.
- Getty Images Sport
Membangun momentum untuk Trofi Joan Gamper
Barcelona kini memasuki fase akhir persiapan pramusim mereka, yang berpuncak pada laga bergengsi Trofi Joan Gamper melawan raksasa Mesir Al-Ahly. Ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Flick untuk bereksperimen dengan skema taktiknya sebelum aksi kompetitif dimulai melawan Elche pada 23 Agustus.
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