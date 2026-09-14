Hansi Flick kirim pesan jelas kepada Anthony Gordon saat bintang Inggris itu menanti gol perdananya untuk Barcelona setelah transfer dari Newcastle

Berbicara kepada media selepas pertandingan, ahli taktik asal Jerman itu mengungkapkan kegembiraannya atas disiplin taktis Gordon dan adaptasi keseluruhannya di lapangan. Membela kontribusi rekrutan musim panas itu, pelatih kepala tersebut berkata: "Saya pikir Anthony memberi kami banyak hal, terutama ketika dia menerima bola. Dia selalu mampu mengendalikannya lalu mengopernya kepada salah satu pemain kami, dan karena itu menjaga penguasaan bola."

Ia menambahkan: "Tentu saja, sebagai seorang penyerang, ketika Anda punya peluang, Anda ingin mencetak gol. Saya berharap dia segera mencetak gol, karena itu juga akan membantunya berintegrasi sepenuhnya. Tapi saya senang dengannya, dan saya sangat menghargai apa yang dia berikan kepada kami."