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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Hansi Flick kirim pesan jelas kepada Anthony Gordon saat bintang Inggris itu menanti gol perdananya untuk Barcelona setelah transfer dari Newcastle

H. Flick
A. Gordon
Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
LaLiga

Pelatih Barcelona Hansi Flick memberikan dukungan penuh kepada Anthony Gordon saat rekrutan utama musim panas itu terus memburu gol perdananya di sepak bola Spanyol. Winger Inggris itu gagal mencetak gol dalam kemenangan dramatis 4-2 di kandang Levante pada Minggu, tetapi pelatih asal Jerman tersebut tetap sangat puas dengan kontribusi taktis keseluruhannya sejauh ini.

  • Gordon menanti gol perdananya

    Winger Inggris itu, yang datang lewat transfer bernilai besar dari Newcastle United, gagal mencatatkan satu pun tembakan selama kemenangan 4-2 Barcelona atas Levante di Estadio Ciudad de Valencia pada Minggu. Meski masih menunggu gol pertamanya dengan seragam Barcelona, penyerang itu sudah mencatatkan empat assist dan menciptakan 10 peluang di La Liga musim ini. Kontribusi kreatif itu membantu sang juara bertahan mempertahankan awal musim yang sempurna dengan 15 poin dari lima pertandingan.

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  • Flick mendukung perekrutan besar-besaran

    Berbicara kepada media selepas pertandingan, ahli taktik asal Jerman itu mengungkapkan kegembiraannya atas disiplin taktis Gordon dan adaptasi keseluruhannya di lapangan. Membela kontribusi rekrutan musim panas itu, pelatih kepala tersebut berkata: "Saya pikir Anthony memberi kami banyak hal, terutama ketika dia menerima bola. Dia selalu mampu mengendalikannya lalu mengopernya kepada salah satu pemain kami, dan karena itu menjaga penguasaan bola."

    Ia menambahkan: "Tentu saja, sebagai seorang penyerang, ketika Anda punya peluang, Anda ingin mencetak gol. Saya berharap dia segera mencetak gol, karena itu juga akan membantunya berintegrasi sepenuhnya. Tapi saya senang dengannya, dan saya sangat menghargai apa yang dia berikan kepada kami."

  • Barcelona samai start bersejarah

    Kemenangan di Valencia menampilkan dua gol dari Lamine Yamal, ditambah gol dari Xavi Espart dan Karim Adeyemi, yang memastikan klub menyamai start terbaik mereka sepanjang sejarah dalam satu musim liga dengan agregat skor 21-4. Menanggapi laju luar biasa itu dan keunggulan tiga poin atas Real Madrid di puncak klasemen, Flick berkata: "Saya bangga. Saya bangga kepada tim saya, dan saya bangga kepada klub ini. Tetapi ini baru permulaan. Saya tidak terlalu melihat angka-angka, karena itu juga bagian dari masa lalu."

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  • Jadwal domestik yang melelahkan menanti

    Raksasa Catalan itu melanjutkan upaya mempertahankan gelar dengan menjamu Racing Santander di Camp Nou pada pekan keenam La Liga. Pasukan Flick kemudian menghadapi ujian tandang berat melawan Sevilla pada Sabtu, 19 September, sebelum kompetisi domestik berhenti sejenak untuk jeda internasional. Rangkaian pertandingan yang menantang itu memberi Gordon peluang yang sangat baik untuk mencetak gol dan memantapkan keunggulan Barcelona di klasemen.

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