Setelah kekalahan pahit 0-2 pada leg pertama melawan Atletico pekan lalu, Barcelona berharap dapat melakukan comeback yang spektakuler. "Kami memiliki banyak pemain yang mampu membalikkan keadaan, dan karena itu saya sangat percaya pada tim kami," kata bintang penyerang Lamine Yamal dengan optimis pada hari Senin. Sementara itu, Flick menekankan: "Kami tidak membutuhkan keajaiban, hanya permainan yang bagus. Kami memiliki kualitas. Kami memiliki pemain yang bisa mengubahnya. Tentu saja kami harus berjuang, tapi kami harus fokus pada hal-hal yang istimewa."

Barca bermain dengan 10 orang selama lebih dari setengah babak pada leg pertama, karena bek tengah Pau Cubarsi mendapat kartu merah menjelang akhir babak pertama. Gol-gol Atletico dicetak oleh Julian Alvarez dan Alexander Sörloth.

Di Copa del Rey, Barcelona sudah pernah berharap untuk membalikkan keadaan melawan Atletico musim ini, namun saat itu harapan tersebut tak terwujud. Di semifinal piala, pemimpin klasemen LaLiga itu kalah 0-4 pada leg pertama di Madrid pada pertengahan Februari. Pada leg kedua awal Maret, tim asuhan Flick sempat mencium peluang untuk bangkit, namun pada akhirnya hanya mampu meraih kemenangan 3-0 dan Atleti melaju ke final.