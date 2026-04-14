Menurut laporan media Spanyol, UEFA memang mempertimbangkan kekhawatiran Barcelona dan memeriksa panjang lapangan di Metropolitano. Namun, lapangan tersebut dilaporkan telah memenuhi pedoman yang ditetapkan oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa.
Diterjemahkan oleh
Hansi Flick kabarnya telah mengeluhkan hal itu! Kondisi lapangan di Metropolitano memicu kontroversi menjelang laga leg kedua Barcelona melawan Atletico Madrid
Oleh karena itu, Atletico tidak perlu memotong rumput lagi menjelang pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions pada Selasa malam. Pelatih Barca, Hansi Flick, memperhatikan dengan cemas panjang rumput di Stadion Metropolitano saat sesi latihan terakhir pada Senin. Pelatih asal Jerman itu tampaknya juga mengeluhkan hal tersebut kepada seorang delegasi UEFA yang berada di sana.
Meskipun Barcelona tidak mengajukan protes resmi kepada UEFA, mereka menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai lapangan rumput tersebut dalam pertemuan wajib dengan perwakilan kedua klub. Menanggapi hal itu, UEFA dilaporkan merujuk pada protokol dan meyakinkan pihak Barcelona bahwa rumput akan dipangkas jika diperlukan.
- Getty Images Sport
Keluhan Barcelona tidak membuahkan hasil: Lapangan Atletico tampaknya sesuai dengan pedoman
Dengan panjang rumput 2,6 sentimeter, hal ini seharusnya sudah sesuai dengan peraturan UEFA, yang memperbolehkan panjang rumput hingga tiga sentimeter. Dengan demikian, Atletico tidak perlu mengambil langkah tambahan sebelum kick-off pukul 21.00.
Bagi Barca, kondisi lapangan menjadi semakin penting, karena Blaugrana ingin memanfaatkan keunggulan permainan mereka atas Atletico. Semakin pendek rumputnya (di Camp Nou, panjang rumput secara tradisional hanya 2,3 sentimeter), semakin baik Lamine Yamal dan kawan-kawan dapat mengontrol bola.
Pada awal tahun, dua pemain Atletico ternama, Koke dan Antoine Griezmann, bahkan mengeluhkan kondisi rumput di stadion mereka sendiri. Namun, menurut Colchoneros, masalah-masalah tersebut, yang terkait dengan cuaca dingin di bulan-bulan musim dingin, kini telah teratasi.
Barcelona masih ingin mengalahkan Atlético: "Kami tidak butuh keajaiban"
Setelah kekalahan pahit 0-2 pada leg pertama melawan Atletico pekan lalu, Barcelona berharap dapat melakukan comeback yang spektakuler. "Kami memiliki banyak pemain yang mampu membalikkan keadaan, dan karena itu saya sangat percaya pada tim kami," kata bintang penyerang Lamine Yamal dengan optimis pada hari Senin. Sementara itu, Flick menekankan: "Kami tidak membutuhkan keajaiban, hanya permainan yang bagus. Kami memiliki kualitas. Kami memiliki pemain yang bisa mengubahnya. Tentu saja kami harus berjuang, tapi kami harus fokus pada hal-hal yang istimewa."
Barca bermain dengan 10 orang selama lebih dari setengah babak pada leg pertama, karena bek tengah Pau Cubarsi mendapat kartu merah menjelang akhir babak pertama. Gol-gol Atletico dicetak oleh Julian Alvarez dan Alexander Sörloth.
Di Copa del Rey, Barcelona sudah pernah berharap untuk membalikkan keadaan melawan Atletico musim ini, namun saat itu harapan tersebut tak terwujud. Di semifinal piala, pemimpin klasemen LaLiga itu kalah 0-4 pada leg pertama di Madrid pada pertengahan Februari. Pada leg kedua awal Maret, tim asuhan Flick sempat mencium peluang untuk bangkit, namun pada akhirnya hanya mampu meraih kemenangan 3-0 dan Atleti melaju ke final.
Liga Champions, siaran langsung leg kedua babak perempat final
Tanggal
Pertandingan
Siaran
Selasa, 14 April (pukul 21.00)
FC Liverpool vs. PSG
Amazon Prime
Selasa, 14 April (21.00)
Atletico Madrid vs. FC Barcelona
DAZN
Rabu, 15 April (21.00)
FC Bayern vs. Real Madrid
DAZN
Rabu, 15 April (21.00)
FC Arsenal vs. Sporting Lisbon
DAZN