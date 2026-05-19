Hansi Flick kabarnya sangat terkesan padanya: Apakah FC Barcelona akan melakukan aksi pemulangan yang spektakuler untuk lini serangnya?

Abde pernah membela Blaugrana. Ia terikat kontrak dengan juara Spanyol tersebut dari tahun 2021 hingga 2023, namun tidak berhasil menembus tim utama. Sementara itu, ia sempat dipinjamkan ke Osasuna, sebelum Barca menjualnya ke Andalusia dengan biaya transfer sebesar 7,5 juta euro. Kabarnya, klub Catalan tersebut tidak hanya mengamankan bagian dari hasil penjualan kembali, tetapi juga klausul pembelian kembali. Hal ini akan memudahkan transfer pada musim panas nanti meskipun kontraknya di Sevilla masih berlaku hingga 2029.

Dalam beberapa pekan terakhir, muncul laporan yang saling bertentangan mengenai minat Barcelona yang dikabarkan. Di antara hal-hal lain, dipertanyakan apakah Abde akan puas dengan peran sebagai pemain cadangan di Camp Nou. Selain itu, beberapa klub dari Liga Premier juga dilaporkan telah mengincarnya.

Diperkirakan Barcelona akan merekrut seorang pemain sayap ofensif selain pengganti Lewandowski untuk posisi penyerang tengah. Hal ini akan sangat bergantung pada bagaimana kelanjutan masa depan Marcus Rashford, yang saat ini dipinjamkan dari Manchester United. Pemain asal Inggris tersebut ingin tetap tinggal, namun opsi pembelian sebesar 30 juta euro dianggap terlalu tinggi oleh pihak manajemen yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Deco.