Stasiun radio Cadena SER melaporkan bahwa pelatih kepala Barcelona, Hansi Flick, dikabarkan sangat terkesan dengan sang penyerang.
Hansi Flick kabarnya sangat terkesan padanya: Apakah FC Barcelona akan melakukan aksi pemulangan yang spektakuler untuk lini serangnya?
Flick dilaporkan telah mengamati Abde secara cermat dalam kemenangan kandang 3-1 atas Betis pada Minggu di Camp Nou dan terkesan dengan penampilannya.
Pemain berusia 24 tahun itu tampil gemilang terutama di babak pertama dan beberapa kali menyulitkan bek kanan Barcelona, Jules Kounde. Di antara pencapaiannya, Abde juga mencetak satu gol, yang sayangnya dianulir karena posisi offside. Secara umum, ia menjalani musim yang kuat dan telah mengumpulkan 27 poin dalam 42 pertandingan resmi.
Ez Abde pindah dari FC Barcelona ke Betis pada tahun 2023
Abde pernah membela Blaugrana. Ia terikat kontrak dengan juara Spanyol tersebut dari tahun 2021 hingga 2023, namun tidak berhasil menembus tim utama. Sementara itu, ia sempat dipinjamkan ke Osasuna, sebelum Barca menjualnya ke Andalusia dengan biaya transfer sebesar 7,5 juta euro. Kabarnya, klub Catalan tersebut tidak hanya mengamankan bagian dari hasil penjualan kembali, tetapi juga klausul pembelian kembali. Hal ini akan memudahkan transfer pada musim panas nanti meskipun kontraknya di Sevilla masih berlaku hingga 2029.
Dalam beberapa pekan terakhir, muncul laporan yang saling bertentangan mengenai minat Barcelona yang dikabarkan. Di antara hal-hal lain, dipertanyakan apakah Abde akan puas dengan peran sebagai pemain cadangan di Camp Nou. Selain itu, beberapa klub dari Liga Premier juga dilaporkan telah mengincarnya.
Diperkirakan Barcelona akan merekrut seorang pemain sayap ofensif selain pengganti Lewandowski untuk posisi penyerang tengah. Hal ini akan sangat bergantung pada bagaimana kelanjutan masa depan Marcus Rashford, yang saat ini dipinjamkan dari Manchester United. Pemain asal Inggris tersebut ingin tetap tinggal, namun opsi pembelian sebesar 30 juta euro dianggap terlalu tinggi oleh pihak manajemen yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Deco.
Data performa Ez Abde musim ini
Penampilan Gol Assist Kartu kuning 42 14 13 4