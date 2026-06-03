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Hansi Flick dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik La Liga setelah membawa Barcelona meraih gelar juara La Liga dua kali berturut-turut di tengah musim yang penuh gejolak bagi Real Madrid
Musim kompetisi domestik yang bersejarah bagi raksasa sepak bola Catalan
Pengumumanresmi dari La Liga pada Rabu lalu mengonfirmasi bahwa Flick mengungguli manajer Getafe Jose Bordalas dan pelatih kepala Villarreal Marcelino dalam pemungutan suara akhir. Manajer asal Jerman itu membawa Barcelona meraih gelar liga yang luar biasa, mengakhiri musim dengan 94 poin. Barcelona tampil dominan sepanjang tahun, mencetak 95 gol dan hanya kalah enam kali dari 38 pertandingan domestik mereka. Yang patut dicatat, klub Catalan ini telah mencetak sejarah dengan menjadi tim pertama yang memenangkan semua 19 pertandingan kandang dalam satu musim sejak format 38 pertandingan diperkenalkan. Flick telah dengan mantap membangun gaya bermainnya yang khas di klub tersebut.
- Getty Images Sport
Statistik yang luar biasa meski ada kekecewaan di Eropa
Jika dilihat secara keseluruhan, Flick telah mencatatkan statistik yang mengesankan selama masa jabatannya di Spanyol. Sepanjang musim ini di semua kompetisi, timnya telah memainkan 57 pertandingan, dengan raihan 44 kemenangan, tiga hasil imbang, dan 10 kekalahan. Meskipun sukses di kompetisi domestik, namun kesulitan di kompetisi Eropa tetap menjadi perhatian. Flick gagal mencapai target utama klub di Liga Champions untuk tahun kedua berturut-turut, setelah tersingkir secara mengecewakan di perempat final oleh Atletico Madrid. Terlepas dari kemunduran di kompetisi Eropa ini, dominasinya di kompetisi domestik tetap tak terbantahkan.
Memanfaatkan situasi yang kacau dalam kampanye Real Madrid
Prestasi luar biasa Flick di Barcelona semakin menonjol berkat kekacauan yang melanda rival terberat mereka, Real Madrid. Sementara klub asal Catalunya itu menikmati stabilitas, tim ibu kota justru mengalami musim yang bencana dan tanpa gelar, yang diwarnai oleh krisis di ruang ganti serta perselisihan serius antara para pemain dan staf pelatih. Kekacauan itu mencapai puncaknya ketika Xabi Alonso mengundurkan diri dari jabatan manajer setelah hanya setengah musim. Alvaro Arbeloa kemudian didatangkan untuk menstabilkan tim, tetapi ia gagal memberikan perbaikan taktis yang berarti. Akibatnya, Real Madrid mengakhiri musim tanpa meraih satu trofi pun. Setelah tahun yang menyedihkan ini, mereka kini bersiap untuk memulai era baru, kemungkinan besar di bawah kepemimpinan Jose Mourinho dalam masa jabatannya yang kedua yang sangat dinantikan.
- Getty Images Sport
Berfokus pada kejayaan di level benua musim depan
Ke depan, Flick dan timnya akan menikmati libur yang memang pantas mereka dapatkan sebelum memulai persiapan untuk musim mendatang. Meskipun dominasi mereka di kancah domestik tak terbantahkan, tujuan utama musim depan tak diragukan lagi adalah merebut trofi Liga Champions. Sang manajer harus mampu menerjemahkan konsistensi mereka di kancah domestik ke panggung Eropa agar era ini benar-benar tercatat sebagai periode bersejarah.