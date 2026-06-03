Hansi Flick dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik La Liga setelah membawa Barcelona meraih gelar juara La Liga dua kali berturut-turut di tengah musim yang penuh gejolak bagi Real Madrid

Prestasi luar biasa Flick di Barcelona semakin menonjol berkat kekacauan yang melanda rival terberat mereka, Real Madrid. Sementara klub asal Catalunya itu menikmati stabilitas, tim ibu kota justru mengalami musim yang bencana dan tanpa gelar, yang diwarnai oleh krisis di ruang ganti serta perselisihan serius antara para pemain dan staf pelatih. Kekacauan itu mencapai puncaknya ketika Xabi Alonso mengundurkan diri dari jabatan manajer setelah hanya setengah musim. Alvaro Arbeloa kemudian didatangkan untuk menstabilkan tim, tetapi ia gagal memberikan perbaikan taktis yang berarti. Akibatnya, Real Madrid mengakhiri musim tanpa meraih satu trofi pun. Setelah tahun yang menyedihkan ini, mereka kini bersiap untuk memulai era baru, kemungkinan besar di bawah kepemimpinan Jose Mourinho dalam masa jabatannya yang kedua yang sangat dinantikan.