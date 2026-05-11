Barcelona dan Flick, yang diwakili oleh agennya Pini Zahavi, telah mencapai kesepakatan penuh terkait perpanjangan kontrak pelatih asal Jerman tersebut, menurut Mundo Deportivo. Kesepakatan ini merupakan penghargaan atas masa jabatan Flick yang mengesankan dan menyusul keberhasilan klub mempertahankan gelar La Liga, yang semakin memperkuat posisinya sebagai tokoh sentral dalam proyek olahraga Blaugrana.

Inti dari kesepakatan baru ini adalah perpanjangan hubungan Flick dengan Barca selama satu tahun tambahan. Meskipun kontraknya sebelumnya akan berakhir pada 2027, perjanjian baru ini menjamin kehadirannya di bangku cadangan hingga Juni 2028. Selain itu, kontrak tersebut mencakup opsi perpanjangan satu tahun berdasarkan pencapaian target kinerja tertentu, yang berarti kemitraan ini berpotensi berlanjut hingga 2029.