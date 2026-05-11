Hansi Flick dan Barcelona mencapai kesepakatan penuh mengenai perpanjangan kontrak setelah berhasil mempertahankan gelar La Liga
Kontrak jangka panjang baru bagi teknisi asal Jerman tersebut
Barcelona dan Flick, yang diwakili oleh agennya Pini Zahavi, telah mencapai kesepakatan penuh terkait perpanjangan kontrak pelatih asal Jerman tersebut, menurut Mundo Deportivo. Kesepakatan ini merupakan penghargaan atas masa jabatan Flick yang mengesankan dan menyusul keberhasilan klub mempertahankan gelar La Liga, yang semakin memperkuat posisinya sebagai tokoh sentral dalam proyek olahraga Blaugrana.
Inti dari kesepakatan baru ini adalah perpanjangan hubungan Flick dengan Barca selama satu tahun tambahan. Meskipun kontraknya sebelumnya akan berakhir pada 2027, perjanjian baru ini menjamin kehadirannya di bangku cadangan hingga Juni 2028. Selain itu, kontrak tersebut mencakup opsi perpanjangan satu tahun berdasarkan pencapaian target kinerja tertentu, yang berarti kemitraan ini berpotensi berlanjut hingga 2029.
Pembicaraan yang dipimpin oleh Zahavi dan Deco
Terobosan dalam negosiasi ini terjadi setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan Zahavi dan jajaran petinggi Barcelona. Zahavi, yang menjalin persahabatan dekat dengan presiden Joan Laporta, bertemu dengan direktur olahraga Deco untuk memfinalisasi ketentuan finansial dan olahraga terkait perpanjangan kontrak tersebut. Diketahui bahwa hubungan baik di antara semua pihak membuat proses ini berjalan sangat lancar.
Klub telah menggarap rencana ini sejak April, dengan mengidentifikasi Flick sebagai sosok yang ideal untuk memimpin dua tahun pertama masa jabatan baru Laporta, yang secara resmi dijadwalkan dimulai pada 1 Juli. Stabilitas yang diberikan oleh kesepakatan ini dipandang sangat penting bagi pertumbuhan klub yang berkelanjutan.
Konfirmasi resmi diperkirakan akan segera keluar
Presiden sementara Rafa Yuste telah memberi isyarat bahwa pengumuman mengenai masa depan Flick akan segera dilakukan selama perayaan gelar juara klub baru-baru ini. Yuste menyatakan keyakinan penuh terhadap komitmen sang manajer terhadap klub raksasa Catalan tersebut, sambil menekankan betapa baiknya mantan pelatih Bayern Munich itu telah beradaptasi dengan budaya unik klub dan kota tersebut.
Yuste menyatakan: "Perpanjangan kontrak ini akan sangat sederhana. Orang-orang melihat bahwa dia sangat bahagia di Barcelona. Dia telah beradaptasi dengan sangat baik di klub ini. Kami hanya perlu menyelesaikan beberapa detail, tetapi ketika Deco dan dia menginginkannya, kami akan mengumumkannya."
Fokuslah untuk mengejar 100 poin dan gol
Meskipun Barcelona dan Flick telah mencapai kesepakatan, pengumuman tersebut ditunda untuk saat ini karena sang pelatih asal Jerman itu tengah fokus mengakhiri musim dengan hasil yang memuaskan. Tim ini masih bertekad untuk mencapai 100 poin dan 100 gol pada musim La Liga ini. Mereka telah mengumpulkan 91 poin dan 91 gol, dengan tiga pertandingan tersisa yang akan dilakoni, melawan Alaves, Real Betis, dan Valencia.