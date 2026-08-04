Hansi Flick buka suara soal mengelola ego para juara dunia Barcelona setelah kejayaan Spanyol pada musim panas

Dengan beberapa anggota inti Blaugrana kembali sebagai juara dunia, sorotan terhadap raksasa Catalan itu belum pernah sebesar ini. Namun, mantan bos Bayern Munich tersebut memandang masuknya rasa percaya diri ini sebagai hal positif, bukan hambatan bagi pengelolaan ruang gantinya. Flick menegaskan bahwa ia sudah sangat siap untuk tugas mengelola ego skuadnya.

"Para juara tidak pernah berhenti. Mereka tahu cara memenangkan gelar dan itu penting. Gelar ini seharusnya memberi mereka lebih banyak kepercayaan diri. Ketika Anda bekerja keras dan fokus setiap hari, itu menjadi sesuatu yang istimewa. Itulah yang ingin kami capai tahun ini," kata Flick saat berbicara kepada media di Saint George’s Park.