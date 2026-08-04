Getty Images Sport
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Hansi Flick buka suara soal mengelola ego para juara dunia Barcelona setelah kejayaan Spanyol pada musim panas
Spanyol amankan kejayaan bersejarah di Piala Dunia
Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 di final Piala Dunia beberapa pekan lalu. Dalam final yang diwarnai ketegangan taktis dan duel fisik, Ferran Torres muncul sebagai pahlawan bagi Spanyol. Striker Barcelona itu, yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, menorehkan namanya dalam sejarah sepak bola Spanyol lewat tembakan keras pada menit ke-106. Kemenangan ini menandai gelar Piala Dunia kedua Spanyol, menambah keberhasilan mereka pada 2010 di Afrika Selatan dan melengkapi sapu bersih langka atas gelar-gelar internasional utama. Selain Torres, setidaknya ada tujuh pemain Barcelona di skuad Spanyol: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, dan Lamine Yamal. Kesuksesan ini memunculkan kekhawatiran bahwa mereka mungkin merasa telah mencapai puncak karier mereka.
- Getty Images
Flick tidak terganggu dengan menangani ego skuad
Dengan beberapa anggota inti Blaugrana kembali sebagai juara dunia, sorotan terhadap raksasa Catalan itu belum pernah sebesar ini. Namun, mantan bos Bayern Munich tersebut memandang masuknya rasa percaya diri ini sebagai hal positif, bukan hambatan bagi pengelolaan ruang gantinya. Flick menegaskan bahwa ia sudah sangat siap untuk tugas mengelola ego skuadnya.
"Para juara tidak pernah berhenti. Mereka tahu cara memenangkan gelar dan itu penting. Gelar ini seharusnya memberi mereka lebih banyak kepercayaan diri. Ketika Anda bekerja keras dan fokus setiap hari, itu menjadi sesuatu yang istimewa. Itulah yang ingin kami capai tahun ini," kata Flick saat berbicara kepada media di Saint George’s Park.
Pencarian penyerang nomor sembilan baru
Terlepas dari suasana positif yang mengelilingi mentalitas skuad, Flick berbicara blak-blakan soal kekurangan teknis yang saat ini dihadapi tim. Kepergian Robert Lewandowski pada akhir kontraknya meninggalkan kekosongan besar di posisi penyerang tengah yang hingga kini belum terisi secara memadai. Meski klub aktif di bursa transfer dengan mengamankan talenta sayap, ketiadaan pemain spesialis 'nomor sembilan' tetap menjadi perhatian utama staf pelatih. Flick juga masih menunggu kabar mengenai Torres dan minat Paris Saint-Germain.
"Itu tergantung pada tim. Kami harus menunggu. Saya sepenuhnya percaya pada Deco dan kami tahu kami harus melakukan sesuatu. Itu juga tergantung pada Ferran. Kita lihat saja apa yang akan kami lakukan," kata Flick.
- Getty Images Sport
Mengatasi kemunduran akibat cedera dan keharmonisan skuad
Persiapan menuju musim baru tidak lepas dari berbagai kesulitan, seperti terlihat dari dibatalkannya laga uji coba yang dijadwalkan melawan Preston North End karena tim Inggris itu kekurangan pemain yang tersedia. Selain itu, cedera yang dialami Frenkie de Jong menciptakan celah di lini tengah, meski Flick tampak relatif tenang menghadapi situasi tersebut. Alih-alih terburu-buru masuk ke bursa transfer untuk mencari gelandang pengganti, sang pelatih fokus pada perkembangan internal skuadnya dan integrasi para pemain yang kembali.
Kepercayaan diri Flick terhadap metodenya dan para pemainnya terlihat jelas, tetapi ujian sesungguhnya akan datang ketika pertandingan kompetitif dimulai. Mengelola ekspektasi skuad yang dipenuhi para juara dunia sambil menghadapi kendala finansial dan struktural klub membutuhkan sentuhan yang cermat. "Ketika Anda bekerja keras dan fokus setiap hari, pada akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang istimewa," tutup Flick.
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